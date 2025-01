Vadba z utežmi starejšim ženskam koristi prav tako kot moškim

Ugotovitve so bile objavljene v znani in verodostojni reviji Sports Medicine. V raziskavi so primerjali rezultate žensk in moških, starih od 40 do 90 let, oboji pa so začeli izvajati programe uporovne vadbe. Objavljamo zelo kratek povzetek.

Uporovna vadba je nekoliko robata beseda - kaj pa pomeni? To je oblika telesne dejavnosti, ki je namenjena izboljšanju mišične pripravljenosti z vadbo mišice ali mišične skupine zoper zunanji odpor.

Uporovna vadba je, če jo skušamo čim preprosteje razložiti, katera koli vadba, zaradi katere se mišice krčijo zaradi zunanjega upora nanje, in povzroča povečanje naše moči, hipertrofijo (povečanje organa ali tkiva zaradi povečanja celic: mišična hipertrofija) in/ali vzdržljivost.

Zunanji upor so lahko uteži, lastna telesna teža, opeke, steklenice z vodo ali kateri koli drug predmet, zaradi katerega se mišice krčijo.

V raziskavi so ugotovili, da čeprav so moški bolj povečali absolutno mišično moč, da so bili njihovi dosežki v resnici enaki kot pri ženskah, seveda glede na velikost ženskega telesa.

V preteklosti je sicer veljalo, da naj bi se moški v primerjavi z ženskami v večji meri prilagodili dražljajem uporovne vadbe. Razlike, ki so jih znanstveniki odkrili, se nanašajo predvsem na to, kako gledamo na podatke - torej absolutno ali relativno. Absolutno pomeni gleda na celoten napredek, medtem ko relativno pomeni odstotek glede na velikost telesa.

Raziskava

Raziskovalci so v kar 30 študijah uporovne vadbe primerjali mišično maso in povečanje moči pri več kot 650 starejših moških in 750 starejših ženskah. Večina udeležencev ni imela predhodnih izkušenj z uporovno vadbo.

Pri starejših odraslih pri spremembah relativne velikosti mišic ali moči zgornjega dela telesa niso ugotovili razlik glede na spol. Za trenerje je zato pomembno, da razumejo, da imajo pri uporovni vadbi ženske enako koristi kot moški, če govorimo v smislu relativnega izboljšanja glede na njihovo izhodišče.

Ugotovljeno je bilo, da so starejši moški ob pogledu na absoluten napredek dobili večje mišice in izboljšali moč zgornjega in spodnjega dela telesa. Ženske pa isto - seveda glede na relativno nižjo telesno moč.

Raziskovalci so analizirali, katere vrste uporovne vadbe so tako moškim kot ženskam najbolj koristile

Starejši moški so imeli največ koristi od programov z višjo intenzivnostjo, z njimi so izboljšali svojo absolutno moč zgornjega in spodnjega dela telesa. Toda tudi starejšim ženskam bi lahko koristil večji obseg vadbe - torej več vadbenih enot na teden - in bi tako lahko povečale svojo relativno, in sicer absolutno nižjo telesno moč.

Dalj časa trajajoča vadba bi tako lahko pripomogla tudi k povečanju relativne in absolutne velikosti mišic pri starejših moških ali absolutne moči zgornjega dela telesa pri starejših ženskah, so ugotovili strokovnjaki.

Opazili so, da uporovna vadba prinaša številne koristi za zdravje, tudi z večjo vzdržljivostjo, boljšim ravnotežjem, večjo telesno prožnostjo in večjo kostno gostoto. Prav tako lahko taka vadba izboljša spanec in občutek dobrega počutja in zmanjša možnost poškodb.

Vadba za moč je zelo pomembna in koristna za naše zdravje, zlasti za starejše ljudi, pomaga lahko pri preprečevanju in zdravljenju številnih za starost značilnih starostnih kroničnih bolezni, kot so diabetes, bolezni srca in artritis.

Ajde, korenine, ni kaj čakati - uporovna vadba čaka na nas in je zdravilo brez recepta!

Pred tem pa obisk pri zdravniku, ki mu telesna vadba ni tuja, potem pa sledi vadba pri trenerju, ki razume razliko med ženskih in moškim telesom - in se hkrati zaveda, da te razlike po svoje niti ni, če bo znal uporovno vadbo pametno zastaviti.