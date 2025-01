Vadba moči za otroke: revolucija v vzgoji ali tvegana norost

Trening moči za otroke? Seveda – a le, če ga opravimo pravilno, potem mladim športnikom ponuja številne koristi. Trening moči je celo dobra ideja za otroke, ki si preprosto želijo biti videti in se počutiti bolje.

Dejansko bi ta oblika vadbe morda vašega otroka lahko celo spravila na vseživljenjsko pot do boljšega zdravja in kondicije.

Tako menijo tudi različni vrhunski strokovnjaki s slovite klinike Mayo; v zapisu smo med drugimi povzeli njihovo znanje. Lepo je, ko so navodila jasna, kot je v tem primeru.

Trening moči, ne dvigovanje uteži!

Nikakor ne smemo zamešati treninga moči z resnim dvigovanjem uteži, naj bo bodybuildingom ali powerliftingom. Takšen poskus gradnje velikih mišic lahko preveč obremeni mlade, razvijajoče se mišice, kite in hrustanec, ki še niso postali kosti (rastne plošče) – še posebno če se žrtvuje ustrezna tehnika v korist dvigovanja večje teže.

Rastna plošča je namreč najšibkejši del rastočega skeleta, zato lahko poškodba sklepa, denimo zvin, pri otroku povzroči resno poškodbo.

Za otroke so najboljši ne prezahtevna uporovna vadba in nadzorovani gibi – s posebnim poudarkom na pravilni tehniki in varnosti. Naš otrok lahko izvaja veliko vaj za moč z lastno telesno težo ali elastikami.

Vadbene elastike so dolgi, raztegljivi pasovi, ki imajo na vsakem koncu običajno ročaje. Delujejo tako, da dodajo zunanjo odpornost, ne da bi morali dodati težo, tako da dobimo vadbo, primerljivo z dvigovanjem uteži ali kolesarjenjem navkreber ali tekom.

Upor, ki nastaja pri vaji, je odvisen od same vadbe in ga je mogoče prilagoditi, odvisno od potrebe. Večinoma bo lastna telesna teža delovala kot nasprotna sila. Vendar pa lahko elastike pritrdite na stene, pohištvo ali druge nepremične predmete.

Prednosti elastik pri vadbi otrok? Ko iščemo vaje, ki jih lahko izvajamo z majhnimi otroki, želimo najti nekaj, kar je varno in prilagodljivo njihovim telesom in potrebam.

Prav tako želimo poiskati vajo, ki bo našim otrokom pomagala pri rasti in da bodo postali močnejši ter s katero bodo svoje treninge prilagodili tako, da bodo usklajeni z njihovimi ves čas spreminjajočimi se potrebami. Obstajajo tudi različne zabavne vaje, ki jih lahko izvajamo s trakovi za uporovno vadbo in s katerimi vplivamo na vse dele telesa.

Druga možnosti so proste uteži in trenažerji. Lahke proste uteži in na lahko nastavljeni trenažerji!

Po mnenju Ameriškega kolidža za športno medicino (ACSM) in Nacionalnega združenja za moč in kondicijo (NSCA) se lahko predpubertetni otroci z določenimi omejitvami varno udeležijo uporovne vadbe.

Po pregledu dokazov strokovnjaki priporočajo varen in smiseln program za otroke, ki so pred puberteto. Vadba z utežmi jim bo v mnogih pogledih neizmerno koristila. Povečana samozavest, močnejše kosti ter večja mišična moč in vzdržljivost so ključne prednosti, ki jih kar velja uresničiti.

Dejansko je največje darilo, ki ga starš lahko da svojemu otroku, darilo zdravja. A to naj, kar se tiče uteži, prihaja po pameti.

Predvsem naj bo lahko

In še razmišljanje strokovnjaka o vadbi na trenažerju, ki temelji na njegovih osebnih izkušnjah in številnih razpravah s trenerji in zdravniki:

Osnovni trening moči se izvaja brez uteži. Vaje, kot so sklece, trebušnjaki, drugi gibi pri uporovni vadbi, lahko mladi izvajajo v osnovni šoli in so celo priporočljive.

Lahko se uporabljajo tudi lahke strojne uteži ali proste uteži, težke štiri kilograme in manj, ko so otroci stari 9–12 let. Poudarek bi moral biti na vzdržljivosti in prilagodljivosti, ne pa na dvigovanju čim večje teže.

Večina zdravnikov pravi, da je začetek pubertete, pri približno 12 ali 13 letih, za mnoge otroke čas, ko je v redu začeti dvigovati uteži.

Ko otroci prvič vadijo z utežmi, se morajo osredotočiti na ustrezna navodila z uporabo ustrezne tehnike. V bližini naj bo izkušen opazovalec.

Začnejo naj z zelo majhnimi utežmi in nadzorovanimi gibi, da zmanjšajo tveganje za dolgotrajne poškodbe.

Če začnejo mladi športniki dvigovati preveč teže, preden se njihova telesa pravilno razvijejo, jih to lahko preveč obremeni. Ne bi smeli ogroziti zdravja, da bi dvignili toliko kot njihov starejši brat.

Kakšne so prednosti vadbe moči za otroke?

Pravilno opravljeni trening moči lahko:

poveča otrokovo mišično moč in vzdržljivost,

pomaga zaščititi otrokove mišice in sklepe pred športnimi poškodbami,

pomaga izboljšati uspešnost našega otroka v skoraj vseh športih, od plesa in umetnostnega drsanja do nogometa,

razvije ustrezne tehnike, ki jih bo lahko uporabljal tudi v starosti.

Upoštevajmo dejstvo, da vadba moči ni samo za športnike. Tudi če našega otroka šport ne zanima, lahko izvaja trening moči:

okrepi otrokove kosti,

pomaga spodbujati zdrav krvni tlak in raven holesterola,

pomaga otroku pri vzdrževanju zdrave telesne mase,

izboljša otrokovo samozavest in samopodobo.

Kdaj lahko otrok začne vadbo moči?

Otroci v otroštvu z aktivno igro izboljšajo svojo telesno zavest, nadzor in ravnotežje. Že pri starosti sedem ali osem let pa lahko trening moči postane dragocen del splošnega fitnes načrta – če je otrok dovolj zrel, da sledi navodilom, in če je sposoben vaditi s pravilno tehniko in pravilno obliko vadbe.

Strokovnjaki za otroški šport in zdravje priporočajo, naj imajo šoloobvezni otroci 60 minut ali več dejavnosti na dan. V okviru te dejavnosti vsaj tri dni v tednu priporočajo vaje za krepitev mišic in kosti.

Če se naš otrok zanima za trening moči, ga opomnimo, da naj bi trening moči povečal mišično moč in vzdržljivost. Da otroško telo postane večje in težje, še posebno s pridobivanjem mišic, je nekaj povsem drugega – in to je najbolj varno po adolescenci, ko kosti našega otroka ne rastejo več.

Z otrokovim zdravnikom se lahko tudi posvetujemo, ali je v redu, da otrok začne program vadbe moči, še posebno če ima naš otrok znano ali domnevno zdravstveno težavo – na primer srčno bolezen, visok krvni tlak ...

Najboljši način vadbe moči za otroke

Otroški program treninga moči ni nujno pomanjšana različica tega, kar bi naredil odrasel. Upoštevajmo splošna načela:

Posvetujmo se s strokovnjakom . Začnimo s trenerjem ali osebnim trenerjem, ki ima izkušnje z mladinskimi treningi moči. Trener lahko ustvari, zagotovi in nadzira varen in učinkovit program vadbe za moč na podlagi starosti, velikosti, spretnosti in športnih interesov našega otroka.

. Začnimo s trenerjem ali osebnim trenerjem, ki ima izkušnje z mladinskimi treningi moči. Trener lahko ustvari, zagotovi in nadzira varen in učinkovit program vadbe za moč na podlagi starosti, velikosti, spretnosti in športnih interesov našega otroka. Ogrevanje in ohlajanje. Spodbujajmo svojega otroka, naj začne vsak trening moči z od pet do deset minut lahkih aerobnih dejavnosti, kot so hoja, tek na mestu ali skakanje čez kolebnico. To ogreje mišice in jih pripravi na bolj živahno dejavnost. Tudi nežno raztezanje po vsaki seji je dobra ideja.