V švicarskih bolnišnicah ga uporabljajo kot zdravilo: Evo, kaj zdravi zelje ...

Vsi vemo, da hrana, ki jo uživamo vsak dan, vsebuje visoko raven različnih hranilnih snovi in ​​prispeva k našemu zdravju. Zato jemo, kajne?

Nekatera zdrava živila imajo ob uživanju zdravilne lastnosti. Nekateri pa imajo zdravilne lastnosti, če jih nanesemo neposredno na kožo ...

Ste vedeli, da je eno najboljših živil za nanos na kožo zelje? Verjeli ali ne, zeljni obkladki so pogosti v domači medicini in so izjemno učinkoviti!

Odkrijte šest notranjih in zunanjih načinov, kako lahko z zeljem na presenetljive načine zdravite svoje telo. Povzeto po članku na spletni strani zdravsvet.

Notranja uporaba:

Zelje preprosto dodajte vaši najljubši juhi ali ga skuhajte skupaj z zelenjavo in izkoristite njegove izjemne zdravilne lastnosti. Sladkorna bolezen:

Zelje ima močne antihiperglikemične lastnosti, kar pomeni, da ima ta zelo zdrava zelenjava moč znižati raven sladkorja v krvi in ​​nadzorovati sladkorno bolezen. Te učinke lahko dosežemo z uživanjem majhne količine kuhanega ali surovega zelja ob vsakem obroku ali z uživanjem zeljnega soka dvakrat na dan.

Bolezni srca:Zelje vsebuje tudi tocianin, vodotopni polifenol, ki zmanjšuje vnetja in krepi kapilare, preprečuje nastajanje trombocitov in olajša sproščanje dušikovega oksida. Na ta način zelje dejansko preprečuje nastanek srčnih bolezni in srčnih infarktov. Zato bi morali na dan zaužiti vsaj dve žlici kuhanega zelja ali kozarec zeljnega soka.

Prebavne težave:

Zelje vsebuje veliko kalija, ki uravnava raven tekočine v telesu. Vsebuje tudi veliko vitamina C in antioksidantov, ki ščitijo celice pred toksini, ter vitamina E in K, žveplo, betakaroten, kalij, magnezij, kalcij ...



Zdravstveni strokovnjaki trdijo, da lahko uživanje kuhanega zelja pomaga pri zdravljenju driske, želodčnih razjed in zaprtja. Po drugi strani pa lahko fermentirane vrste zelja, kot je kislo zelje, uporabljamo za zdravljenje sindroma razdražljivega črevesja, vnetne črevesne bolezni in infekcijske driske.

Zunanja uporaba:

Morda se sliši nenavadno, a je res – nanos ohrovta na rane lahko resnično pomaga pri celjenju.

Tukaj morate vedeti: Veliko ljudi uporablja zelje za odstranjevanje gnoja iz vraščenih nohtov in preprečevanje okužbe. Okoli prsta na nogi morate le oviti nekaj listov zelja in ga pritrditi s povojem. Nato povoj pokrijte z nogavico in pustite delovati čez noč.

Zjutraj odstranite povoj in naslednji večer ponovite postopek. Ko zjutraj odstranite povoj, namočite stopalo v raztopino magnezijevega sulfata. Priporočljivo je tudi, da s pilico rahlo sploščite površino nohta, saj bo tako noht naravno rasel navzgor, zato se bo iztrgal iz kože.

Lajša bolečine

Rdeče zelje vsebuje veliko antioksidantov in drugih protivnetnih spojin. Te spojine skupaj zmanjšujejo oksidativni stres in preprečujejo izražanje več vnetnih dejavnikov. Če ga nanesemo neposredno na kožo, lahko zelje pospeši celjenje ran. Vse kar morate storiti je, da ohrovtove liste umijete in posušite, liste položite na rano, pritrdite s povojem in pustite delovati čez noč.

Če je mogoče, zjutraj povoj odstranite in naredite novega, ki ga boste nosili čez dan.

Artritis

Ali ste vedeli, da so zeljne liste že stoletja uporabljali za zdravljenje razjed, oteklin, zvinov in nategov? Še danes nekatere bolnišnice v Švici svojim bolnikom z artritisom povijajo sklepe z zeljem, da zmanjšajo otekline. Če želite narediti zavitek, le odstranite ogrodje listov, jih plosko položite med dve plasti plastične folije in sploščite z valjarjem, da iz listov iztisnete sok. Nato liste nanesite neposredno na kožo in pritrdite s povojem.