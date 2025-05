V najboljši formi pri 44 letih! 7 dnevnih navad za preobrazbo

Zgodba iz vsakdanjega življenja običajne ženske. Pot do boljše forme se je začela ob življenjskem razpotju. Po pridobitvi 30 kilogramov se je pojavila spirala depresije, dvomov vase in občutka osamljenosti.

Z nenehno izčrpanostjo, bolečinami v telesu in diagnozo osteopenije v obeh kolkih je postalo jasno: brez spremembe aktivno in pustolovsko življenje, polno smučanja, surfanja in raziskovanja sveta, ne bo mogoče.

Preobrat se je zgodil leta 2016. Takrat je postalo jasno, da perfekcionizem in miselnost »vse ali nič« predstavljata veliko oviro. Leta prenajedanja in diet so pustila posledice, tokrat pa je bil cilj jasen, dolgoročna, uravnotežena sprememba.

Sprememba življenjskega sloga

Pri štiridesetih se je začelo z vsakodnevnimi sprehodi okoli bloka, ki so postopoma prerasli na obiske parka in nato v kratke 25-minutne vadbe doma.

Z rastjo samozavesti se je okrepila tudi zavezanost vadbi. Sledilo je članstvo v fitnesu in petdnevni vadbeni urnik na teden, ki je vključeval visoko intenzivne intervalne vadbe (HIIT), vadbo za moč ter nekaj nizkointenzivnega kardio gibanja, kot sta hoja ali orbitrek.

Filozofija: vzdržnost in ravnovesje

Ključna vrednota te poti je bila vzdržnost. Če nekaj ni dolgoročno vzdržno, nima mesta v vsakdanu. Cilj ni bil življenje v omejevanju, temveč življenje z užitkom. Tak pristop omogoča dolgotrajno napredovanje brez občutka odrekanja.

7 dnevnih navad

1. Miselna naravnanost

Namesto popolnosti je v ospredju napredek. Opustitev miselnosti vse ali nič je bila bistvena za dolgoročni uspeh.

2. Vsakodnevna vadba

Poudarek je na vadbi za moč in nizkointenzivnemu kardiu. Cilj je pet vadb za moč tedensko z naprednim obremenjevanjem za stalne izzive.

3. Uravnotežena prehrana

V ospredju so polnovredna živila in prehrana z visokim vnosom beljakovin. Običajen dan vključuje tri obroke in prigrizek, pogosto tudi beljakovinski napitek. Dnevni cilj je 140 gramov beljakovin.

4. Gibanje

Cilj je 7.000 do 10.000 korakov dnevno. Splošno gibanje je pomembno ne le za porabo kalorij, temveč tudi za ohranjanje energije in lajšanje bolečin v sklepih.

5. Hidracija

Dnevni cilj je vsaj 2,5 litra vode. Čeprav pitje vode ni vedno enostavno, prinaša občutno boljše počutje in podpira zdravje.

6. Počitek in regeneracija

Ob 22. uri zazvoni alarm za spanje, opomnik, da je počitek ključnega pomena. Kakovosten spanec je nenadomestljiv, še posebej pri usklajevanju vsakodnevnih obveznosti s fitnes cilji.

7. Prehranska dopolnila

Vsakodnevna rutina vključuje pet gramov kreatina, vitamin C, magnezij (v obliki magnezijevega biglikinata) ter ašvagando pred spanjem, za splošno podporo telesnemu in duševnemu zdravju.

O motivaciji

Motivacija je minljiva. Lažje je biti motiviran pred dopustom ali posebnim dogodkom, a ta občutek hitro mine. Zato se namesto motivacije gradi disciplina.

Pravilo je preprosto: če po 10 minutah vadbe ni volje, se lahko preneha, a skoraj vedno se vztraja in vadba se konča z dobrim občutkom. Bistvo je v doslednosti: dan za dnem, brez izgovorov.

Z zgoraj opisanimi navadami je možno dolgoročno ohranjati vitalnost, gibčnost in zadovoljstvo, tudi po štiridesetem letu.