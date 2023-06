V Kranju so padali rekordi

Včeraj, 4. junija se je v središču Kranja ponovno zbrala množica tujih in slovenskih ultramaratoncev, ki so tekmovali na tekaški prireditvi I feel Slovenia 12Run (v teku na 6 in 12 ur). Hkrati je potekalo tudi drugo državno prvenstvo na 12 ur ter prvenstvo Bosne in Hercegovine na 6 ur.

Na štartu je stalo skoraj 140 tekačev iz več kot 20 držav (Tajvan, Tunizija, Danska, Italija, Madžarska, Nemčija, Hrvaška, Avstrija, Finska, Španija, Bosna in Hercegovina in druge). Konkurenca med moškimi na 12 ur je bila zelo močna, saj so se tekme udeležili najboljši tuji ultramaratonci, kot so Andrzey Piotrowski (Poljska), Marco Visintini (Italija), Pascal Rüeger (Švica), Michal Šuľa (Srbija), Hrvat Pavle Kruljac, zmagovalec SLO12RUN 2022 Uroš Srnec (Slovenija) ter številni drugi. Kot častni gost pa je bil letos tudi legenda ultrateka Grka Yiannisa Kourosa.

Zmagovalka 12-urnega teka je Italijanka Annalisa Fitti, med moškimi pa je slavil Švicar Pascal Rüeger.

V teku na 12 ur je med ženskami zmagala Annalisa Fitti, ki je pretekla 132,950 km, drugo mesto je zasedla Romunka Mara Guler (126,250 km), tretje mesto pa Slovenka Marjeta Gomilšak (123,120 km).

Med moškimi je na 12 ur slavil Pascal Rüeger (161,250 km), na drugo mesto je pritekel Pavle Kruljac iz Hrvaške, ki je postavil tudi nov hrvaški rekord (150 km), tretje mesto pa je zasedel Slovenec Domen Kozjek (131,170 km, zmagovalec SLO12RUN 2021).

SLO 12Run. FOTO: Tadej Pišek

SLO 12Run. FOTO: Tadej Pišek

SLO 12Run. FOTO: Tadej Pišek

Po 8 letih je tekma dobila novega rekorderja. Švicar je za dobrih osem kilometrov izboljšal rekord tekme, ki ga je leta 2015 postavil Italijan Marco Bonfiglio.

Priznanja najboljšim v teku na 12 ur sta podelila Yiannis Kouros in Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj. Kot se za Prešernovo mesto spodobi pa sta zmagovalca v teku na 12 ur prejela tudi moški cilinder in damski klobuk Urška.

Zmagovalec 6-urnega teka je Stevanović Mladen (85,590 km, BIH), drugo in tretje mesto pa sta zasedla Slovenca Marko Tomažin (77,760 km, zmagovalec SLO12RUN 2021) in Aleš Debeljak (75,015 km, zmagovalec SLO12RUN 2022).

Na najvišji stopnički v teku na 6 ur med ženskami je stala Italijanka Silvia Luna (81,900 km), druga je bila Madžarka Krisztina Megyeri (73,040 km), tretja pa Berny Čeplak Poznič (66,230 km, SLO). Pokale sta podelila podžupana Kranja Janez Černe in Manja Zorko.

SLO 12Run. FOTO: Tadej Pišek

FOTO: Damjan Končar

FOTO: Damjan Končar

Naslov državne prvakinje si je priborila Marjeta Gomilšak (lanska podprvakinja), Domen Kozjek pa je postal državni prvak. Medalje za državno prvenstvo sta podelila predsednik in direktor Atletske zveze Slovenija Primož Feguš in Nejc Jeraša.

Tekači Bosne in Hercegovine so si Kranj ponovno izbrali za izvedbo državnega prvenstva v teku na 6 ur.

Letošnja delno spremenjena trasa je omogočila številne rekorde; padli so rekordi tekme med moškimi na 12 ur ter rekord tekme v teku na 6 ur tako pri moških kot pri ženskah.

Tuji tekači se prav tako lahko pohvalijo z novimi rekordi. Švicar Pascal Rüeger je izboljšal švicarski rekord na 12 ur, italijanka je postavila nov rekord na 6 ur, Mara Guler pa romunski državni rekord na 12 ur. Pavle Kruljac se je veselil svojega uspeha, saj je postavil nov hrvaški rekord na 12 ur.

Vzdušje v štartno-ciljnem prostoru in ob trasi je bilo spektakularno, saj je množica navijačev in gledalcev cel dan navijala in spodbujala tekače.

»Vesel sem, da se je v Kranju zbrala mednarodna ultramaratonska elita, še posebej pa sem zadovoljen, ker je bila to tekma rekordov. Poleg številnih državnih rekordov tekačev iz tujine, je bila tekma rekordna tudi po številu tekmovalcev ter po številu gledalcev. Pohvale in odzivi vseh nastopajočih že zdaj pričajo o tem, da je tekma izvedena na nivoju svetovnega prvenstva. Zahvala gre tudi vsem prostovoljcem, ki so cel dan skrbeli za tekače in gledalcem, ki so navijali, saj je bilo vzdušje v Kranju res izjemno«, je povzel Klemen Boštar, direktor prireditve, ki skupaj z Majo Rigač, veljata za gonilno silo ultratekaške prireditve SLO12RUN.

FOTO: Damjan Končar

»Za nami je še ena nepozabna tekaška prireditev: odlična tekma in neverjetna vztrajnost ultramaratoncev, krasno vzdušje na in ob progi. Vse pohvale organizatorju, Atletskemu klubu Ultramaraton Slovenija, soorganizatorju Zavodu za turizem in kulturo Kranj ter številnim prostovoljcem, brez katerih tega tekmovanja ne bi mogli izvesti na tako visokem nivoju. Hvala tudi vsem navijačem, ki so ob progi dvigali duha tekačem.

I feel Slovenia 12Run je podobno kot Tek za Kranj, ki prav tako enkrat letno poteka po mestnih ulicah, krasna promocija Kranja, znanega kot mesto športa in kulture. Tekači in obiskovalci tako od blizu in daleč spoznavajo naše očarljivo mestno jedro, ki ponuja 6000 let zgodovinske, kulturne in arhitekturne dediščine. Prepričan sem, da bodo v svet ponesli odlične vtise ne le o vrhunsko izpeljani tekmi, pač pa tudi o mestu z bogato zgodovino, ki pa je obenem zelo napredno in trajnostno usmerjeno. Hvala vsem, ki ste z nami na poti do teh ciljev, tudi s pomočjo športa.« Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj.

Trasa je krožna, dolga 1.250 metrov, asfaltirana in poteka po ulicah, v središču Kranja; trasa je tudi certificirana s strani AIMS (Association of International Marathons and Distance Races). Proga je delno spremenjena, glede na pretekla leta, saj je organizator želel na eni strani zagotoviti tekmovalcem hitro progo za podiranje rekordov, na drugi strani pa prisluhniti meščanom in meščankam, z željo omogočiti kar se da večji dostop do samega centra mesta.

12-urna različica ima srebrno značko IAU (International Association of Ultrarunners), kar dokazuje, da gre za tekmo na vrhunskem nivoju, ki je tudi mednarodno poznana; 6-urna pa bronasto značko IAU. Kakovost prireditve pa so prepoznali tudi v Sloveniji, saj je lani decembra župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec organizatorju podelil plaketo Mestne občine Kranj, kar še dodatno potrjuje odličnost prireditve.

Leta 2015 in 2016 je prireditev potekala v Trbojah, leta 2019 pa so jo organizatorji preselili v središče Kranja in s tem naredili tekmo še bolj prepoznavno in atraktivno tako za tekače kot tudi za gledalce.

Sobotni večer je že tradicionalno rezerviran za tematski pogovor. Z gosti iz tujine in Slovenije (Janez Černe, Domen Kozjek, Michal Šula, Yiannis Kouros, Andrzej Piotrowski, Mara Guler, Mirko B. Miklič, Maja Rigač) sta se o prihodnosti ultramaratona pogovarjala Marko Roblek in Niko Rakovec.

Organizator tekme je Atletski klub Ultramaraton Slovenija, soorganizator je Zavod za kulturo in turizem Kranj, s podporo Mestne občine Kranj in Atletske zveze Slovenije (AZS). Partner dogodka je Slovenska turistična organizacija (STO, I Feel Slovenia).