V Črni gori poteka tekmovanje v ležanju. Prvi dan so odstopili trije tekmovalci

Pred tremi dnevi se je v vasici Brezna, nedaleč od Nikšiča v Črni gori začelo že 12. tekmovanje v poležavanju. Zmagovalec bo osvojil nagrado v vrednosti 1000 evrov, poroča srbski Blic.

Štirje so že obupali

Letos je bilo prijavljenih 21 tekmovalcev, vendar so prvi dan tekmovanja izpadli trije, drugi dan pa je izpadel še en tekmovalec. Organizator Mićo Blagojević je razkril, da na tekmovanju sodelujejo tudi Hrvati, Slovencev pa ni: »Nekaj tekmovalcev je iz regije, iz Hrvaške, BiH, pa tudi Rusi in Ukrajinci.«

Nagrada znaša 1000 evrov, tekmovalci pa bodo skušali podreti predlanski rekord, ki znaša 117 ur ležanja.

»Vidim, da so vztrajni. Niso zahtevni, prinesemo jim kaj za piti in jesti. Včeraj so zdržali štiri, pet ur v dežju. Do četrtka je napovedano lepo vreme, tako da mislim, da bodo lahko dolgo časa ležali v miru,« je povedal organizator.

»Utrujeni smo in potrebujemo počitek«

»Ta kraj je lep, čist zrak, lokalna hrana. Utrujeni smo in potrebujemo počitek. Padla nam je sekira v med,« je povedal eden od tekmovalcev in dodal, da imajo vsakih osem ur pravico do 10-minutnega odmora od ležanja za stranišče.