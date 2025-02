Utrujenost lahko premagamo samo s hrano, ne s počitkom. Kako?

Hrana proti utrujenosti: Kaj jesti za več energije? Utrujenost lahko močno vpliva na naše vsakdanje življenje, a prava izbira hrane pomaga pri povečanju energije in izboljšanju počutja.

Ključ do premagovanja utrujenosti je v hranilih, ki stabilizirajo krvni sladkor, izboljšajo prekrvavitev in podpirajo delovanje možganov.

Med najbolj priporočljivimi živili so polnozrnati izdelki, kot so ovseni kosmiči, rjavi riž in polnozrnati kruh, saj zagotavljajo dolgotrajno sproščanje energije.

Prav tako so koristni oreščki, zlasti mandlji in orehi, ki vsebujejo zdrave maščobe in magnezij, ključen za mišično sprostitev in preprečevanje izčrpanosti.

Pomemben vir energije so tudi sadje in zelenjava, še posebej banane, pomaranče ter špinača, ki vsebujejo vitamine skupine B in železo, ki pomagajo pri tvorbi rdečih krvničk in oksigenaciji telesa. Za hitro energijo so odlični grški jogurt, jajca in stročnice, saj vsebujejo beljakovine, ki preprečujejo padec energije.

Ne smemo pozabiti na hidracijo – dehidracija lahko povzroči občutek utrujenosti, zato je pomembno piti dovolj vode, nesladkanih čajev ali kokosove vode. Kofein in sladkor lahko sicer kratkoročno dvigneta raven energije, a pogosto povzročita hiter padec, zato je boljše posegati po bolj stabilnih virih energije.

Z uravnoteženo prehrano, bogato z beljakovinami, zdravimi maščobami in kompleksnimi ogljikovimi hidrati, lahko dolgoročno preprečimo utrujenost in ohranimo telesno ter duševno vitalnost.

Kako pa je s športnimi rekreativci in utrujenostjo?

Te potrebe morajo biti vpete v vsakdanjo prehrano in so del športnoprehranske strategije, ki je tudi preventiva pred pretreniranostjo.

Ker pretreniranost vodi v bolezenska stanja, mora biti prehranska strategija vpeta v del zdravstvene obravnave aktivnega posameznika.

Ko se pojavijo znaki pretreniranosti, sta nujna analiza prehranske strategije in posvet s kvalificiranim strokovnjakom (ne prodajalcem prehranskih dodatkov).

Utrinki o prehrani in pretreniranosti