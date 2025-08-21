Usodno obdobje med 36. in 46. letom: slabe navade takrat pustijo trajne posledice

Kajenje, pitje alkohola in telesna neaktivnost so razvade, ki jih mnogi jemljejo zlahka, a znanstveniki opozarjajo, da se prav v obdobju med 36. in 46. letom najbolj zasidrajo v naše življenje, in škoda, ki jo povzročijo, takrat postane skoraj nepovratna.

Raziskava: zdravje se začne lomiti v 30. letih

Finska raziskava, objavljena v reviji Annals of Medicine, je spremljala 369 ljudi med letoma 1968 in 2021. Ugotovili so, da se pri posameznikih, ki so skozi več desetletij vztrajali pri tveganih navadah, pojavijo resne zdravstvene posledice:

več depresivnih simptomov,

slabše splošno počutje,

povišan krvni tlak, debelost in sladkorna bolezen,

nižja raven »dobrega« HDL-holesterola.

Raziskovalci opozarjajo, da so tisti, ki so začeli kaditi, piti in živeti sedeče že v 20. letih, v poznih 30. letih imeli dvojno večje tveganje za presnovne bolezni, slabšo samopodobo in več duševnih težav kot tisti, ki so slabe navade razvili kasneje.

Slabe navade se seštevajo

Strokovnjaki so razvili poseben sistem ocenjevanja tveganja, ki temelji na številu in trajanju slabih navad. Vsako nadaljevanje nezdravega vedenja skozi desetletja sešteva posledice.

Že ena sama tvegana navada poveča tveganje za prezgodnjo smrt in bolezni. Če jih je več, se učinek le še stopnjuje, opozarjajo raziskovalci.

Posebej izstopa povezava z depresijo – ljudje, ki so dolgo časa vztrajali pri kajenju in alkoholu, so imeli izrazito več depresivnih simptomov in slabšo psihološko odpornost.

Zakaj so srednja leta prelomna?

Čeprav so nezdrave razvade v mladosti pogosto brez vidnih posledic, se te po 35. letu začnejo kopičiti. Raziskava je pokazala, da so ljudje, ki so se z nezdravimi navadami srečali zgodaj, po 46. letu doživljali:

dvakrat večje tveganje za kronične presnovne bolezni,

hitrejši upad samoocenjenega zdravja,

več depresije in slabšega počutja.

Raziskovalci opozarjajo: Nezdrave življenjske navade v srednjih letih postanejo kronične in jih je zelo težko odpraviti.

Kaj to pomeni za vas?

Študija poudarja, da se je s slabimi navadami treba soočiti čim prej, saj vsako leto odlašanja poveča škodo. Kajenje je povezano z rakom in kroničnimi pljučnimi boleznimi.

Pretirano pitje alkohola lahko vodi v hudo, tudi življenjsko ogrožajočo okvaro jeter. Telesna neaktivnost in debelost pa močno povečata tveganje za srčno-žilne bolezni in sladkorno bolezen tipa 2.

Velika opozorila tudi za Slovenijo

Čeprav je bila raziskava narejena na Finskem, so ugotovitve univerzalne. V Sloveniji, kjer se debelost in bolezni srca in ožilja hitro širijo, so priporočila znanstvenikov jasna: najslabše je odlašati. Navade, ki jih utrdimo med 36. in 46. letom, nas lahko zaznamujejo za vse življenje.