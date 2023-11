Umik energijske pijače Prime Energy

Energijska pijača Prime Energy, tudi po zaslugi ZPS, ni več na voljo slovenskim potrošnikom. Uprava za varno hrano je namreč na podlagi vprašanj potrošnikov in prijave, ki smo jo podali na ZPS, izvedla nadzore v zvezi s pijačo Prime ter za sporno energijsko različico odredila prepoved prometa.

V preteklem mesecu so v ZPS močno opozarjali na visoko vsebnost kofeina v pijači Prime Energy in neprimernost za otroke in mladostnike in v prejšnjem tednu ugotovili, da je bila pijača končno umaknjena s trgovskih polic in spletne prodaje.

Uprava za varno hrano (UVHVVR) je javnost obvestila o prepovedi prodaje pijače Prime Energy slovenskim potrošnikom.

V skladu s tem, na kar so že opozarjali na ZPS, so ugotovili, da visoka vsebnost kofeina predstavlja tveganje za zdravje otrok in mladostnikov. V energijski pijači je prisotna tudi sestavina L-teanin, ki v EU ni dovoljena v brezalkoholnih pijačah.

L-theanin je aminokislina, ki jo najdemo v zelenem in črnem čaju, lahko pa se pridobiva tudi sintetično. V Evropski uniji je uporaba dovoljena le v prehranskih dopolnilih. Za uporabo v živilih za enkrat še ni dovoljena, saj spada med nova živila in vloga za odobritev še ni bila vložena/odobrena.

Pijača Prime Hydration je še na voljo, a se je njena cena že znižala na tretjino prvotne cene, po kateri smo jo lahko kupili pri drugih (manjših) ponudnikih. Še vedno pa stane skoraj še enkrat toliko kot v Združenih državah Amerike.

Izkoriščanje mladosti in neizkušenosti otrok

Prodajanje pri otrocih izredno priljubljene pijače Prime po pretiranih cenah, brez označitev s slovensko deklaracijo in ne glede na izjemno visoko vsebnost kofeina v energijski različici, ki predstavlja tveganje za zdravje otrok in mladostnikov, žal kaže na prakso izkoriščanja mladosti in neizkušenosti otrok.

Trgovci so očitno pograbili Prime evforijo, ki nagovarja predvsem osnovnošolske otroke, za lasten zaslužek. To so storili z izdelkom, ki nikakor ne sodi med priporočljive prehranske izbire, čeprav gre za občutljivo skupino potrošnikov. Vse to je daleč od družbene odgovornosti, na katero se številni trgovci radi sklicujejo.

Ugotovitve nadzora nad energijsko pijačo Prime

Uprava za varno hrano je v okviru nadzora preverila več uvoznikov oziroma distributerjev pijače Prime, pregledali so navedbe na deklaracijah in v spremni dokumentaciji. V primeru, ko živilo ni bilo označeno s slovensko deklaracijo, je UVHVVR začasno prepovedala promet, do odprave nepravilnosti.

Direktorat za javno zdravje pri Ministrstvu za zdravje in UVHVVR sta zaprosila Nacionalni inštitut za javno zdravje za oceno tveganja.

Iz nje je razvidno, da »ocenjena izpostavljenost kofeinu preko uživanja energijskih pijač Prime kaže na verjetnost škodljivih učinkov na zdravje obravnavanih populacijskih skupin, zato energijske pijače Prime Energy glede vsebnosti kofeina predstavljajo tveganje za zdravje otrok in mladostnikov. Dostopnost do obravnavanih izdelkov je verjetna.«

Ob pregledu sestave energijske pijače je bilo tudi ugotovljeno, da je v energijski pijači prisotna sestavina L-teanin, ki v EU ni dovoljena v brezalkoholnih pijačah. Zato je bila za energijsko različico pijače Prime izrečena prepoved prometa.

V splošnem pa velja, da morajo biti vse energijske pijače opremljene z opozorili, da pijača zaradi visoke vsebnosti kofeina ni primerna za otroke in mlajše osebe. Ta opozorila so nekaj, kar morajo potrošniki upoštevati, so še zapisali pri UVHVVR.