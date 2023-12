Umetna inteligenca bi lahko bila idealen spodbujevalec zdravega življenja

Virtualni pomočniki – chatboti so zelo učinkovito orodje za občutno izboljšanje telesne aktivnosti, prehrane in spanja, je pokazal prvi sistematični pregled in metaanaliza, ki so jo opravili znanstveniki z Univerze v Južni Avstraliji.

Ugotovili so, da lahko chatboti hitro in učinkovito pomagajo povečati število dnevnih korakov, pojesti več sadja in zelenjave ter izboljšati trajanje in kakovost spanca.

Ni samo za mlajše

Natančneje, pogovori s chatboti so odgovorni za dodatnih 800 korakov na dan, dodatno porcijo sadja in zelenjave ter 45 minut več spanja ponoči, so objavili v reviji Nature Digital Medicine.

V nasprotju s prepričanjem, da umetna inteligenca koristi mlajšim ljudem, ki jim tehnologija bolj ustreza, ima komunikacija z virtualnimi pomočniki dokazano enak učinek na različne starostne skupine.

Njegova privlačnost je v tem, da ustvarja takojšnje, privlačne in personalizirane odzive, ki uporabnike spodbujajo k boljšim odločitvam glede vsakodnevnega gibanja, prehranjevalnih navad in spanja - poudarjajo raziskovalci. Dodali so, da so besedilni klepetalni roboti učinkovitejši od govorne ali glasovne umetne inteligence.

Chatbotu smo zastavili vprašanje: Star sem 50 let. Kako naj začnem s športno rekreacijo?

»Čestitam za odločitev, da začnete s športno rekreacijo! Ne glede na starost je vadba pomembna za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. Pred začetkom kakršnekoli nove vadbe pa je vedno priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, še posebej, če imate kakršnekoli zdravstvene težave ali dvome o primernosti določene dejavnosti.

Ko dobite zeleno luč od zdravnika, lahko začnete postopoma in prilagodljivo. Tukaj je nekaj korakov, ki vam lahko pomagajo začeti s športno rekreacijo:

Določite cilje: Razmislite o tem, kaj želite doseči s športno rekreacijo. Ali želite izgubiti težo, izboljšati kondicijo, povečati mišično maso ali preprosto uživati v telesni aktivnosti?

Izberite dejavnost, ki vam je všeč: Izbira športa, ki vam je všeč, bo povečala verjetnost, da boste vztrajali. To lahko vključuje hojo, tek, kolesarjenje, plavanje, jogo, ples, fitnes, nordijsko hojo itd.

Postopno povečujte intenzivnost: Začnite počasi in postopoma povečujte intenzivnost vadbe. Tako boste dali telesu čas, da se prilagodi in zmanjšali tveganje za poškodbe.

Vključite raznolikost: Raznolikost vadbe bo pripomogla k ohranjanju zanimanja. Kombinacija kardio vadbe, močnostnih vaj in raztezanja je odlična za celostno kondicijo.

Vadba s prijatelji: Vadba s prijatelji ali skupinske dejavnosti lahko povečajo motivacijo in zabavo. Morda obstajajo tudi lokalni športni klubi ali skupine, kjer se lahko pridružite.

Poslušajte svoje telo: Bodite pozorni na znake utrujenosti ali nelagodja. Ne silite se in posvetite dovolj časa za počitek.

Uživajte v procesu: Ne gre samo za doseganje ciljev, ampak tudi za uživanje v samem procesu vadbe. To bo pripomoglo k dolgoročni vzdržljivosti.

Zavedajte se, da ni nikoli prepozno za začetek vadbe in da vsaka aktivnost šteje. Pomembno je, da uživate v tem, kar počnete, in da se prilagajate svojim potrebam in sposobnostim.«

Chatbot, kot kaže, bere Polet ...