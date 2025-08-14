Tudi vi lahko doživite vročinski udar! Kako ga prepoznati in kako se mu izogniti

Slovenijo te dni pestijo visoke temperature, ki lahko hitro ogrozijo varnost športne vadbe.

Vročinski udar ni težava le za tekače, temveč tudi za kolesarje, plavalce, triatlonce, pohodnike in vse, ki se ukvarjajo z vzdržljivostnimi športi.

Vročina v kombinaciji z intenzivnim naporom lahko vodi do nevarnega pregrevanja telesa – zato je preventiva ključna.

Ne pretiravajte v vročini

V najbolj vročih dneh se izognite dolgotrajnim in intenzivnim treningom. Namesto dolge kilometrine se raje odločite za:

vadbo moči (v hlajenem prostoru ali v senci),

krajše intervale ali fartlek,

trening v kratek klanec,

lahkoten regeneracijski trening.

Najboljši čas za vadbo je zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so temperature nižje in je zrak bolj svež.

Hlajenje telesa – kako deluje

Človeško telo se hladi predvsem z znojenjem. Ko znoj izhlapeva s kože, s tem odvaja toploto, ki nastaja kot stranski produkt gibanja. Bolj, kot je vadba intenzivna, več toplote proizvedemo in bolj se mora telo hladiti. Če hlajenje ne zadostuje, se pojavijo simptomi pregrevanja:

padec zmogljivosti,

glavobol,

omotica ali zmedenost.

Če ti znaki nastopijo, je treba vadbo takoj prekiniti, saj lahko nadaljevanje vodi v vročinski udar.

Vročinski udar ni le težava maratoncev

Presenetljivo je, da se vročinski udar pogosto pojavlja pri krajših in intenzivnih naporih, kjer telo nima časa, da bi se postopno ohlajalo. Pri daljših vzdržljivostnih preizkušnjah je intenzivnost pogosto nižja, zato se opozorilni znaki pojavijo počasneje in jih je lažje zaznati – a to ne pomeni, da tveganja ni.

Preprečevanje pregrevanja pri športnikih

Izberite primerno lokacijo – vadite v senci, po možnosti v gozdu ali ob vodi.

Prilagodite oblačila – izberite lahka, zračna in svetla oblačila, ki omogočajo oddajanje toplote.

Uporabljajte pokrivala – a naj bodo lahka in zračna; kolesarska čelada naj ima dobro prezračevanje.

Načrtujte trening – zahtevne dele opravite, ko je hladneje.

Vzemite si dovolj odmora – še posebej pri daljših kolesarskih ali tekaških turah.

Hidracija – ključ do varnosti in zmogljivosti

Pregrevanje telesa je skoraj vedno povezano z dehidracijo. V vročini je nujen stalni vnos tekočine – ne le zaradi izgube znoja, temveč tudi za ohranjanje elastičnosti mišic. Dehidrirane mišice so manj prožne, bolj nagnjene h krčem in poškodbam, regeneracija pa se lahko podaljša tudi do 48 ur.

Praktični nasvet: na daljših kolesarskih ali tekaških turah pijte vsaj vsakih 15–20 minut. Dodajte izotonične napitke ali naravne vire elektrolitov (npr. kokosova voda, limonada z mineralno vodo).

Poletni trening za močnejšo jesen

Poleti vadbo prilagodite temperaturam in jo uporabite kot priložnost za celostni razvoj. Poleg krajših treningov vključite:

fartlek,

teke ali kolesarske vzpone v klanec,

vadbo moči (tudi doma),

lahkotno plavanje.

Če boste te metode izvajali premišljeno, boste jeseni v vrhunski formi, brez nepotrebnega tveganja za zdravje.