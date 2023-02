Tudi poceni hrana je lahko dobra hrana

Sardela sodi med najcenejše sveže ribe, kljub temu pa je za številne gurmane kraljica rib.

Sardela ali sardina je plava morska riba z zelo okusnim, lahko prebavljivim mesom. Zraste do 25 centimetrov, tehta pa do 80 gramov, povprečna teža je približno 30 gramov. Ima modro srebrn hrbet ter belo srebrna boka in trebuh.

Sardela sodi med najcenejše sveže ribe, kljub temu pa je za številne gurmane kraljica rib. Sardela je tudi kraljica konzerv oziroma konzerviranih rib.

Sardine sodijo med mastne ribe, vendar so zaradi okusnega mesa med najbolj iskanimi modrimi ribami. Najbolj okusne so pečene na žaru, panirane, ocvrte in marinirane.

Primorci pravijo, da za malico ni boljše ribe, kot so zarana ujete sardele na žaru (gradela). Za kosilo so že prestara. Za peko na žaru so še posebej primerne zato, ker jih mastno meso ščiti pred izsušitvijo, pa tudi zato, ker so drobne in hitro pečene.

Kakorkoli, nekateri jih imajo radi, nekateri jih sovražijo, vendar nekaj je jasno, sardine so polne hranil. Te majhne srebrne ribe se prodajajo tudi v pločevinkah v vodi, olju, gorčični omaki, pekoči omaki ali drugi aromatizirani omaki. Sardine so pakirane cele, za razliko od konzervirane tune ali lososa, saj je vsaka riba manjša od 25 centimetrov in je njena koža, kosti in drugi deli telesa primerni za uživanje.

Odlične so kot namaz v kombinaciji z jajci, lahko jih jemo s čebulo, v solati, z njimi lahko naredimo nadev za polnjene paprike. To je le nekaj od mnogih načinov, kako jih uživati.

Kako zdrave so pravzaprav sardele?

Energijska in hranilna vrednost ribjega mesa je odvisna od vrste, spola in velikosti ribe, pa tudi od letnega časa, ko je bila ulovljena, temperature morja, drstenja ter količine in vrste hrane, ki je ribam na voljo v njihovem okolju. Sardele, na primer, vsebujejo največ maščobe v jesenskem času, tik pred drstitvijo, najmanj pa pozimi, takoj po drstitvi in prezimovanju, so med drugim podarili na Nacionalnem portalu o hrani in prehrani.

Vsebnost maščob v ribah je povezana z vsebnostjo vode. Ribe, ki imajo pusto meso, imajo od 74 – 80 odstotkov vode, bolj mastne ribe pa vsebujejo od 64 – 72 odstotkov vode. Odstotek maščobe v ribjem mesu je tudi močno odvisen od letnega časa oziroma tudi od samega meseca. Recimo, pri skušah predstavljajo maščobe v začetku junija (sezona drstenja) 5 odstotkov telesne mase, v mesecu avgustu pa se vsebnost maščob dvigne na okoli 35 odstotkov telesne mase.

Dajejo nam energijo

Poleg kalcija, vitamina D, omega-3 maščobnih kislin in beljakovin so sardele odličen vir vitamina B12. Ena pločevinka sardel ima kar 340 odstotkov naše dnevne vrednosti vitamina B12. Pomanjkanje tega vitamina najpogosteje opazimo pri starejših, tistih s perniciozno anemijo, boleznijo, ki želodcu preprečuje absorpcijo B12, ljudeh z različnimi želodčnimi obolenji ter vegetarijancih in veganih.

Pomanjkanje vitamina B12 lahko povzroči utrujenost, težko dihanje in nizko raven energije. Vitamin B12 v sardinah nam ne bo dal takojšnjega dviga energije kot na primer kofein, ampak nam bo vključitev te vrste rib in drugih virov vitamina B12 v našo prehrano pomagala, da bomo vedno polni energije.

Sardele so zdrave za naše kosti

Sardele imajo naravno dve ključni hranili, ki pomagata ohranjati naše kosti močne. Kosti pri sardelah so majhne, ​​mehke in užitne, kar je odlična novica tudi za naše kosti. Sardine s kostmi so odličen vir kalcija brez mlečnih izdelkov, ki je bistvenega pomena za zdravje kosti, so med drugim zapisali na spletni strani eatthis. Ena pločevinka sardel ima 27 odstotkov dnevne vrednosti kalcija, kar je več kot skodelica mleka! Največ kalcija v sardinah se nahaja v njihovih kosteh.

Toda kalcij ni edini način, s katerim sardele pomagajo ohranjati naše kosti močne in zdrave; so tudi odličen vir vitamina D. Vitamin D je v maščobi topen vitamin, ki našemu telesu pomaga absorbirati kalcij. Če vam primanjkuje vitamina D, kalcij, ki ga zaužijete, ne bo dovolj vplival na zdravje vaših kosti. Mastne ribe, kot so losos, skuša, mečarica in sardele, so odličen naravni vir vitamina D. Ena pločevinka sardel vsebuje 22 odstotkov našega dnevnega vnosa tega vitamina.

Pozitivno vplivajo na zdravje našega srca

Uživanje sardel je odličen način, da naše telo dobi dovolj omega-3 maščobnih kislin, saj ima vsaka pločevinka 1 gram teh nenasičenih maščob, ki varujejo srce. Prehrana, bogata z omega-3 maščobnimi kislinami, ima številne potencialne koristi, vključno z nižjim holesterolom, manjšim tveganjem za vnetje in razvoj bolezni srca. Raziskovalci so pred kratkim analizirali podatke skoraj 200.000 odraslih, z in brez bolezni srca. Ugotovili so, da je zaužitje vsaj 2 porcij (175 gramov) mastnih rib na teden znatno zmanjšalo tveganje za hudo srčno bolezen pri zdravih odraslih in umrljivost pri tistih, ki so že imeli srčno bolezen.