Triki, ki pomagajo, da ne izgubite motivacije

Ko pričnejo so polni zanosa, po teku se dobro počutijo, tako komaj čakajo naslednji dan, da lahko gredo spet na tek. Nekateri uspejo v tem ritmu preživeti več mesecev in sploh nimajo težav.

Drugi na svoji poti naletijo na ovire, ki jih le stežka presežejo. Velika ovira je lahko prekinitev aktivnosti zaradi bolezni. V kolikor se to zgodi v prvih dveh mesecih po začetku, je lahko enotedenski ali deset dnevni premor za nekatere že predolg, ter tako prenehajo z aktivnostmi.

V prvih tednih vadbe tekača začetnika ne sme biti na sporedu veliko teka. Lahko je veliko hoje in vadbe moči, ne sme pa biti veliko teka.

Pretiravanje na začetku vodi v poškodbe, le to pa v prenehanje z aktivnostmi. Hoja v kombinaciji s nekaj minutami teka, vam bo pomagala svoje telo postopno navaditi na povečano obremenitev. Tako si morate tudi zastaviti trening.

Na vsaki tekaški vadbeni enoti podaljšajte tekaški odsek za minuto. S tem si boste omogočili počasno povečevanje obremenitve, ki je dobro tudi za motivacijo. Verjemite mi, da se boste počutili dobro in močno, če boste uspeli deset ali dvanajst tednov vseskozi povečevati tekaške minute na treningu.

Vztrajajte!

Pa še zadnji izmed nasvetov o motivaciji začetnikov: vztrajajte! Če ste se odločili, da boste pričeli teči, s tem poskrbeli za svoje dobro počutje in zdravje, ne smete odnehati. Bodite pošteni sami do sebe in izpolnite svoje obljube. Mogoče bo tek samo prva izmed stvari, ki jih boste v svojem življenju premaknili na bolje. Zato ne smete odnehati ali obupati. Rednost in vztrajnost vas bosta pripeljali do cilja. Vse ostalo je pesek v oči. Dovolite si postati član »tekaške družbe«, ne bo vam žal.