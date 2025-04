Trije Srbi gredo z jugom do Pekinga

Na pobudo Fundacije »Za naše heroje« iz Vrnjačke Banje se je 31. marca začelo eno najbolj nenavadnih potovanj tega leta.

Trije srbski humanitarci so se z legendarnim jugom 55, starim 35 let, podali na 11.500 kilometrov dolgo pot do Pekinga.

Namen poti je plemenit: zbrati 25 milijonov dinarjev (približno 213.000 evrov) za prenovo tretjega nadstropja Oddelka za neonatologijo v Beogradu, kjer se zdravijo prezgodaj rojeni otroci.

Dobrodelno akcijo z naslovom Za male velike heroje je podprla tudi Radiotelevizija Srbije (RTS), ki bo ekipo spremljala na vsakem koraku poti, sredstva pa bodo zbirali tudi prek SMS-sporočil med prenosom Pesmi Evrovizije.

Preverjen jugo brez rezervnih delov

Čeprav je avto že v tretjem desetletju svojega obstoja, je brez težav opravil tehnični pregled. Vsak vijak in sestavni del so skrbno pregledali, največji izziv pa je bil najti ustrezen menjalnik, saj se vozilo že dolgo ne proizvaja. Presenetljivo pa se na pot odpravljajo brez rezervnih delov.

»Vse, kar imamo s seboj, gre v prostor rezervnega kolesa, nekaj osnovnega orodja in to je to,« pojasnjuje Nemanja Đurić iz Vrnjačke Banje. »Upamo, da bomo po poti našli kakšne nadomestne dele, morda kaj od lade, kar bi lahko ustrezalo tudi jugotu.«

Na dan do 700 kilometrov brez nočne vožnje

Zaradi varnosti se bodo izogibali vožnji ponoči, prenočišča pa bodo iskali sproti. Na dan nameravajo prevoziti od 600 do 700 kilometrov. Avto so redno preizkušali po podeželskih cestah okoli Vrnjačke Banje, da bi ostal v optimalni kondiciji.

Kot pojasnjuje Marko Trmčić, član ekipe, jih najprej čaka prehod iz Belorusije v Rusijo, kjer so mejni prehodi do nedavnega bili zaprti. »Trenutno deluje okoli enajst prehodov. Tam lahko čakamo od deset do štirideset ur. Ko enkrat vstopimo v Rusijo, smo na varnem, čaka nas še 8.000 kilometrov poti do Mongolije, kjer bo najhladneje, saj bomo prečkali Sibirijo. Največji izziv pa bo vstop na Kitajsko.«

Jugo je star, ampak je tehnično brezhiben. FOTO: Anadolija/srpskainfo.com

Kitajske registracije in zakoni, še en logistični izziv

Posebno poglavje predstavlja birokracija. Za vstop na Kitajsko moramo dobiti lokalne registrske tablice in vozniško dovoljenje, hkrati pa nam bo dodeljen tudi sopotnik, kitajski državljan, ki mora biti prisoten v vozilu.

»Juga bomo simbolično »prekrstili« v Kitajca za pet dni, to pomeni, da bo imel kitajske tablice. Jaz ostajam Srb, a bom imel kitajsko vozniško dovoljenje,« razlaga Trmčić. Dodaja, da so morali plačati tudi zajeten depozit, kot jamstvo, da bodo vozilo tudi dejansko odpeljali nazaj iz Kitajske.

Minimalistična oprema in veliki načrti

Od dodatne opreme imajo v vozilu le klasičen kasetofon in nekaj kaset z izbrano glasbo. Prtljago so morali omejiti na najnujnejše.

»Upamo, da bo Bajkalsko jezero zamrznjeno, da bo naš jugo postal prvi, ki ga prečka. Prav tako nas čaka puščava Gobi, tam naj ne bi bilo cest niti osnovne infrastrukture za promet. A komaj čakamo,« pravi Đurić z nalezljivim optimizmom.

Več kot potovanje – to je poslanstvo

Podvig z jugom ni le geografski izziv, temveč tudi izjemna človeška zgodba. Vsak prevoženi kilometer je del prizadevanja za izboljšanje pogojev za najmanjše in najranljivejše paciente v Srbiji, prezgodaj rojene otroke.

Fundacija Za naše heroje s tem projektom ne želi zgolj zbrati sredstva, temveč tudi opozoriti na pomen sodobnih pogojev v neonatoloških ustanovah. Akcija Mali veliki heroji tako postaja simbol upanja, solidarnosti in izjemne vztrajnosti.

FOTO: Anadolija/srpskainfo.com

Spremljanje in donacije

Dogajanje na poti je mogoče spremljati prek platform RTS, kjer bodo objavljali redne posodobitve. Prispevke za prenovo neonatalnega oddelka je mogoče poslati tudi prek SMS-sporočil, s čimer lahko vsak posameznik prispeva k tej izjemni zgodbi.

Humanitarniki iz Vrnjačke Banje so dokaz, da tudi najmanjši avto lahko poganja veliko srce.