Tridesetka – ko telo začne pošiljati opozorila: 5 znakov, da je čas za spremembe

A prav v tem obdobju se začnejo kazati posledice življenjskega sloga iz dvajsetih. Čeprav se počutimo še vedno mlade, nam telo pri tridesetih že zna sporočiti: »Upočasni, poskrbi zase in začni razmišljati dolgoročno.«

Pet opozorilnih znakov po 30. letu

Hitrejše nalaganje kilogramov – čeprav je jedilnik enak kot nekoč, telo zaradi počasnejše presnove hitreje shranjuje energijo. Slabša regeneracija – nočni izhodi, pomanjkanje spanca ali naporen trening pustijo posledice, ki trajajo dlje kot v dvajsetih.

Hormonska nihanja – pri ženskah se pojavijo izrazitejši PMS, nihanja razpoloženja in težave s kožo; pri moških padec testosterona vpliva na energijo in motivacijo.

Upad mišične mase – brez treninga moči začne telo naravno izgubljati mišice, kar vpliva na moč, videz in metabolizem. Povečan stres in psihična obremenitev – delo, družina in stalni multitasking lahko vodijo v anksioznost in izgorelost.

Kako ostati vitalen po 30. letu

Spanje je osnova – 6 do 8 ur kakovostnega spanca, najbolje pred polnočjo, ko se začne sproščati hormon melatonin.

Redno gibanje – kombinacija hoje, teka ali kolesarjenja z vajami moči in raztezanjem. Tako ohranimo srce zdravo, mišice močne in sklepe gibljive.

Prehrana, ki dela za nas – več beljakovin, zdrave maščobe (avokado, oreščki, ribe), obilo sadja in zelenjave. Omejimo sladkor in alkohol, ki upočasnjujeta regeneracijo.

Čas zase – meditacija, masaža, dihalne vaje ali preprosto sprehod brez telefona. Um potrebuje počitek prav tako kot telo. Pametno obvladovanje stresa – pomembno je reči »ne« pretiranemu multitaskingu in si vzeti odmor, preden pregorimo.

30 let – začetek zrele faze življenja

Trideseta niso konec brezskrbne mladosti, temveč priložnost za bolj zrel in zdrav odnos do sebe. Če znamo prisluhniti telesu, lahko ohranimo vitalnost, energijo in mladosten videz še desetletja. Naj bo 30. rojstni dan začetek najboljšega obdobja, ne pa opozorilo na konec brezskrbnih let.