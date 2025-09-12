30 LET

Tridesetka – ko telo začne pošiljati opozorila: 5 znakov, da je čas za spremembe

30. rojstni dan ni kriza, temveč nova življenjska etapa.
Fotografija: Po 30. letu telo pošilja jasna opozorila. Spoznaj 5 znakov, da je čas za spremembe, in odkrij, kako ostati zdrav, fit in poln energije. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Po 30. letu telo pošilja jasna opozorila. Spoznaj 5 znakov, da je čas za spremembe, in odkrij, kako ostati zdrav, fit in poln energije. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
12.09.2025 ob 08:42
12.09.2025 ob 08:42
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
12.09.2025 ob 08:42
12.09.2025 ob 08:42

A prav v tem obdobju se začnejo kazati posledice življenjskega sloga iz dvajsetih. Čeprav se počutimo še vedno mlade, nam telo pri tridesetih že zna sporočiti: »Upočasni, poskrbi zase in začni razmišljati dolgoročno.«

Pet opozorilnih znakov po 30. letu

Hitrejše nalaganje kilogramov – čeprav je jedilnik enak kot nekoč, telo zaradi počasnejše presnove hitreje shranjuje energijo. Slabša regeneracija – nočni izhodi, pomanjkanje spanca ali naporen trening pustijo posledice, ki trajajo dlje kot v dvajsetih.

Hormonska nihanja – pri ženskah se pojavijo izrazitejši PMS, nihanja razpoloženja in težave s kožo; pri moških padec testosterona vpliva na energijo in motivacijo.

Upad mišične mase – brez treninga moči začne telo naravno izgubljati mišice, kar vpliva na moč, videz in metabolizem. Povečan stres in psihična obremenitev – delo, družina in stalni multitasking lahko vodijo v anksioznost in izgorelost.

Kako ostati vitalen po 30. letu

Spanje je osnova – 6 do 8 ur kakovostnega spanca, najbolje pred polnočjo, ko se začne sproščati hormon melatonin.

Redno gibanje – kombinacija hoje, teka ali kolesarjenja z vajami moči in raztezanjem. Tako ohranimo srce zdravo, mišice močne in sklepe gibljive.

image_alt
Gre po 35. letu res samo navzdol?

Prehrana, ki dela za nas – več beljakovin, zdrave maščobe (avokado, oreščki, ribe), obilo sadja in zelenjave. Omejimo sladkor in alkohol, ki upočasnjujeta regeneracijo.

Čas zase – meditacija, masaža, dihalne vaje ali preprosto sprehod brez telefona. Um potrebuje počitek prav tako kot telo. Pametno obvladovanje stresa – pomembno je reči »ne« pretiranemu multitaskingu in si vzeti odmor, preden pregorimo.

30 let – začetek zrele faze življenja

Trideseta niso konec brezskrbne mladosti, temveč priložnost za bolj zrel in zdrav odnos do sebe. Če znamo prisluhniti telesu, lahko ohranimo vitalnost, energijo in mladosten videz še desetletja. Naj bo 30. rojstni dan začetek najboljšega obdobja, ne pa opozorilo na konec brezskrbnih let.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

šport in rekreacija staranje 30 let zdrav način življenja

Priporočamo

Premium
Urška obubožana, a s tremi odvetniki trdi, da kot direktorica ni oškodovala upnikov
Premium Photo
EKSKLUZIVNO: Barron Trump prihaja z dedkom v Slovenijo (Suzy)
Premium
Nove pretresljive podrobnosti krvavega družinskega zločina na obrobju Ljubljane
Tadeja Majerič iskreno o Janu Plestenjaku: »Zdaj njegove pesmi doživljam drugače«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Urška obubožana, a s tremi odvetniki trdi, da kot direktorica ni oškodovala upnikov
Premium Photo
EKSKLUZIVNO: Barron Trump prihaja z dedkom v Slovenijo (Suzy)
Premium
Nove pretresljive podrobnosti krvavega družinskega zločina na obrobju Ljubljane
Tadeja Majerič iskreno o Janu Plestenjaku: »Zdaj njegove pesmi doživljam drugače«

Izbrano za vas

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.