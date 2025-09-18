  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    ŠKODA DENARJA

    Tri vrste prehranskih dopolnil, ki se jim je bolje izogniti

    Za boljše zdravje je smiselneje izbrati ciljno usmerjena dopolnila ali hranila pridobivati z uravnoteženo prehrano.
    Čeprav raziskave kažejo na omejeno učinkovitost nekaterih prehranskih dopolnil, trg še naprej raste. FOTO: Getty Images
    Čeprav raziskave kažejo na omejeno učinkovitost nekaterih prehranskih dopolnil, trg še naprej raste. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     18. 9. 2025 | 13:00
    A+A-

    Več kot polovica ljudi v Sloveniji redno uživa multivitamine ali prehranska dopolnila, a številni strokovnjaki opozarjajo, da gre pogosto za zapravljanje denarja.

    Nekatera dopolnila so lahko neučinkovita ali celo škodljiva.

    1. Gumijasti vitamini

    Gumijasti vitamini so priljubljeni zaradi okusa in videza, a vsebujejo približno tri do pet gramov sladkorja na kos. Priporočena dnevna doza sta običajno dva gumija, kar hitro prispeva k preseganju dnevnega vnosa sladkorja. Slovenska priporočila za vnos sladkorja so do 25 gramov na dan za ženske in do 36 gramov za moške.

    Gumijasti vitamini so podobni sladkarijam in lahko vodijo do pretiranega uživanja, še posebej pri otrocih. To lahko povzroči prebavne težave ali celo prekomeren vnos določenih mineralov.

    2. Multivitamini

    Multivitamini vsebujejo »malo od vsega«, a pogosto v tako majhnih odmerkih, da dejansko ne prispevajo k izboljšanju zdravja. Študije so pokazale, da multivitamini ne zmanjšujejo tveganja za srčno-žilne bolezni in niso učinkoviti pri preprečevanju zapletov po srčnem infarktu.

    Koristni so le pri ljudeh z dokazanim pomanjkanjem hranil ali pri nosečnicah. Za večino drugih pa dodatni vitamini niso potrebni, če prehrana vključuje raznovrstno in uravnoteženo hrano.

    3. Dopolnila za lase, kožo in nohte

    Dopolnila, ki obljubljajo močnejše lase, bolj zdravo kožo ali trše nohte, so med potrošniki zelo priljubljena, a njihova učinkovitost je vprašljiva. Večina ljudi ne primanjkuje vitaminov, ki jih dopolnila vsebujejo, kot so A, C, E, biotin ali koencim Q10.

    Bolj smiselno je uporabljati ciljano usmerjena dopolnila, na primer vitamin D za obnovo kožnih celic ali vitamin B8 za gostoto las, namesto kombiniranih pripravkov za vse tri hkrati.

    Trg dopolnil v Sloveniji 

    Čeprav raziskave kažejo na omejeno učinkovitost nekaterih prehranskih dopolnil, trg še naprej raste. V Sloveniji se ljudje zateka k različnim multivitaminom, gumijastim vitamini in kozmetičnim dopolnilom, pogosto brez strokovnega nasveta.

    Pomembno je tudi opozorilo glede regulacije: prehranska dopolnila niso vedno strogo nadzorovana, zato ni zagotovila, da izdelek res vsebuje deklarirane sestavine. Nekatera dopolnila lahko vsebujejo snovi, ki niso navedene na embalaži, ali povzročijo interakcije z zdravili.

    Gumijasti vitamini, multivitamini in dopolnila za lase, kožo in nohte so med najbolj priljubljenimi izdelki, a raziskave kažejo, da večini ljudi ne prinašajo pričakovanih koristi.

    Za boljše zdravje je smiselneje izbrati ciljno usmerjena dopolnila ali hranila pridobivati z uravnoteženo prehrano.

    Ciljno usmerjena dopolnila so prehranska dopolnila, ki so zasnovana za reševanje specifičnega problema ali podporo določeni funkciji telesa, namesto da vsebujejo veliko različnih vitaminov in mineralov »vsega po malo«. Gre torej za bolj natančno in premišljeno uporabo hranil.

    image_alt
    Šport in prehranski miti - kaj je res in kaj ne

    Primeri ciljnih dopolnil:

    • Vitamin D – za obnovo in rast kožnih celic ter podporo imunskemu sistemu.
    • Biotin (vitamin B7/B8) – za povečanje gostote las in močnejše nohte.
    • Magnezij ali kalcij – za mišično sprostitev in zdravje kosti.
    • Omega-3 maščobne kisline – za podporo srcu, možganom in sklepom.

    Kako se razlikujejo od multivitaminov:

    Multivitamini: vsebujejo malo od vsega, a pogosto premalo, da bi resnično vplivali na telo. Uporabljajo se kot splošno dopolnilo.

    Ciljno usmerjena dopolnila: vsebujejo dovolj določene snovi, da dejansko pomagajo pri specifični težavi ali funkciji, kot je rast las ali regeneracija mišic.

    Glavna prednost: večja učinkovitost, ker telo dobi tisto, kar res potrebuje, namesto da se jemljejo široki kompleksi z minimalnim učinkom.

    Več iz teme

    prehranska dopolnilazdravjevitaminišport in rekreacijaprehranski dodatki
    ZADNJE NOVICE
    15:15
    Novice  |  Slovenija
    GLASBENA ŠOLA BUČAR

    Harmonikarji med poplavo pomagali, letos pa igrali. S harmonikami šli tudi na dvatisočaka (FOTO)

    Učenci Glasbene šole Bučar so se tokrat podali po Koroški. Povzpeli so se na 2125 metrov visoko Peco in raztegnili meh.
    Mojca Marot18. 9. 2025 | 15:15
    15:00
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    ZDRAVA HRANA

    Napaka s čia semeni, ki škoduje zdravju

    Čia semena so zdrava le, če so zaužita na pravilen način.
    18. 9. 2025 | 15:00
    14:41
    Kronika  |  Doma
    TRČENJE

    56-letni motorist prehiteval pa trčil v 23-letno voznico. Z njim je zelo hudo

    Z reševalnim vozilom so ga odpeljali na heliport v Sežano, od tam pa s helikopterjem v UKC Ljubljana.
    18. 9. 2025 | 14:41
    14:23
    Ona  |  Stil
    DELOINDOM

    Ne zapravljajte za sadike – te rastline posejte jeseni in prihranite

    Jesenska setev je primerna za ognjič, enoletni mak, črno kumino in nujna za trajne dišavnice iz domačega semena, ki ne kalijo, ker ne preživijo obdobja mraza.
    Julijana Bavčar18. 9. 2025 | 14:23
    14:10
    Novice  |  Svet
    VOJNA

    Papež: Sveti sedež dogajanja v Gazi še ni pripravljen označiti za genocid

    Papež Leon XIV. je razkril, da Sveti sedež izraelskega ravnanja v Gazi za zdaj ni pripravljen označiti za genocid.
    18. 9. 2025 | 14:10
    13:49
    Kronika  |  Doma
    VRSTNIŠKO NASILJE

    Šokanten posnetek z ene izmed slovenskih šol, zadevo že preiskuje policija (FOTO)

    PU Novo mesto: S posnetkom smo seznanjeni in zadevo že preiskujemo.
    18. 9. 2025 | 13:49

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Dogodek

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    IZBRANA KAKOVOST

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    15. 9. 2025 | 15:59
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Prezračevanje

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki