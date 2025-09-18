Tri vrste prehranskih dopolnil, ki se jim je bolje izogniti

Več kot polovica ljudi v Sloveniji redno uživa multivitamine ali prehranska dopolnila, a številni strokovnjaki opozarjajo, da gre pogosto za zapravljanje denarja.

Nekatera dopolnila so lahko neučinkovita ali celo škodljiva.

1. Gumijasti vitamini

Gumijasti vitamini so priljubljeni zaradi okusa in videza, a vsebujejo približno tri do pet gramov sladkorja na kos. Priporočena dnevna doza sta običajno dva gumija, kar hitro prispeva k preseganju dnevnega vnosa sladkorja. Slovenska priporočila za vnos sladkorja so do 25 gramov na dan za ženske in do 36 gramov za moške.

Gumijasti vitamini so podobni sladkarijam in lahko vodijo do pretiranega uživanja, še posebej pri otrocih. To lahko povzroči prebavne težave ali celo prekomeren vnos določenih mineralov.

2. Multivitamini

Multivitamini vsebujejo »malo od vsega«, a pogosto v tako majhnih odmerkih, da dejansko ne prispevajo k izboljšanju zdravja. Študije so pokazale, da multivitamini ne zmanjšujejo tveganja za srčno-žilne bolezni in niso učinkoviti pri preprečevanju zapletov po srčnem infarktu.

Koristni so le pri ljudeh z dokazanim pomanjkanjem hranil ali pri nosečnicah. Za večino drugih pa dodatni vitamini niso potrebni, če prehrana vključuje raznovrstno in uravnoteženo hrano.

3. Dopolnila za lase, kožo in nohte

Dopolnila, ki obljubljajo močnejše lase, bolj zdravo kožo ali trše nohte, so med potrošniki zelo priljubljena, a njihova učinkovitost je vprašljiva. Večina ljudi ne primanjkuje vitaminov, ki jih dopolnila vsebujejo, kot so A, C, E, biotin ali koencim Q10.

Bolj smiselno je uporabljati ciljano usmerjena dopolnila, na primer vitamin D za obnovo kožnih celic ali vitamin B8 za gostoto las, namesto kombiniranih pripravkov za vse tri hkrati.

Trg dopolnil v Sloveniji

Čeprav raziskave kažejo na omejeno učinkovitost nekaterih prehranskih dopolnil, trg še naprej raste. V Sloveniji se ljudje zateka k različnim multivitaminom, gumijastim vitamini in kozmetičnim dopolnilom, pogosto brez strokovnega nasveta.

Pomembno je tudi opozorilo glede regulacije: prehranska dopolnila niso vedno strogo nadzorovana, zato ni zagotovila, da izdelek res vsebuje deklarirane sestavine. Nekatera dopolnila lahko vsebujejo snovi, ki niso navedene na embalaži, ali povzročijo interakcije z zdravili.

Gumijasti vitamini, multivitamini in dopolnila za lase, kožo in nohte so med najbolj priljubljenimi izdelki, a raziskave kažejo, da večini ljudi ne prinašajo pričakovanih koristi.

Za boljše zdravje je smiselneje izbrati ciljno usmerjena dopolnila ali hranila pridobivati z uravnoteženo prehrano.

Ciljno usmerjena dopolnila so prehranska dopolnila, ki so zasnovana za reševanje specifičnega problema ali podporo določeni funkciji telesa, namesto da vsebujejo veliko različnih vitaminov in mineralov »vsega po malo«. Gre torej za bolj natančno in premišljeno uporabo hranil.

Primeri ciljnih dopolnil:

Vitamin D – za obnovo in rast kožnih celic ter podporo imunskemu sistemu.

– za obnovo in rast kožnih celic ter podporo imunskemu sistemu. Biotin (vitamin B7/B8) – za povečanje gostote las in močnejše nohte.

– za povečanje gostote las in močnejše nohte. Magnezij ali kalcij – za mišično sprostitev in zdravje kosti.

– za mišično sprostitev in zdravje kosti. Omega-3 maščobne kisline – za podporo srcu, možganom in sklepom.

Kako se razlikujejo od multivitaminov:

Multivitamini: vsebujejo malo od vsega, a pogosto premalo, da bi resnično vplivali na telo. Uporabljajo se kot splošno dopolnilo.

Ciljno usmerjena dopolnila: vsebujejo dovolj določene snovi, da dejansko pomagajo pri specifični težavi ali funkciji, kot je rast las ali regeneracija mišic.

Glavna prednost: večja učinkovitost, ker telo dobi tisto, kar res potrebuje, namesto da se jemljejo široki kompleksi z minimalnim učinkom.