Tri vaje, ki vzamejo le 10 minut dnevno! Vadba za moč in gibljivost celotnega telesa

Ni potrebno ure in ure preživeti v telovadnici, da bi okrepili mišice in izboljšali gibljivost. Če imate le 10 minut na dan, lahko z ustrezno vadbo dosežete 35 do 70 minut močne vadbe na teden, kar je več kot dovolj, če to kombinirate z nežno kardio vadbo, kot je vsakodnevna 30-minutna hoja.

Zakaj deluje 10-minutna vadba?

Kratke vadbe, imenovane tudi »exercise snacking«, so učinkovite pri izboljšanju moči, razpoloženja in telesne pripravljenosti.

Ključ je v izbiri kompleksnih vaj, ki aktivirajo več mišičnih skupin hkrati, kot so počepi, mrtvi dvigi in sklece. Te vaje ne krepijo le mišic, temveč tudi sklepov, koordinacije in gibljivosti.

Študije kažejo, da že 10 minut vadbe pozitivno vpliva na kardiovaskularno in presnovno zdravje, izboljšuje telesno sestavo ter krepi koncentracijo in sposobnost osredotočanja. Tudi raziskave na moških so pokazale, da so 3 kratke vadbe na teden po 10 minut dovolj za občutno povečanje moči in vzdržljivosti.

10-minutna vadba za celotno telo

Za vadbo boste potrebovali le dve različni uteži in udobno podlogo za vadbo. Tri ključne vaje so:

1. Most z dvigom tricepsa z utežmi

Lezite na tla, kolena pokrčena, stopala v širini bokov.

V vsaki roki držite utež, roke iztegnjene nad prsmi, dlani obrnjene druga proti drugi.

Dvignite boke, dokler tvorijo ravno linijo s koleni in ramenoma.

Upognite komolce in spustite uteži proti ušesom, nato jih dvignite nazaj nad prsni koš.

Boke držite dvignjene skozi celotno vajo.

2. Bočni izpad z eno roko nad glavo

Stojte z nogami skupaj, prsti naprej, v desni roki držite utež ob desni rami.

Stopite z desno nogo v širok izpad, spustite boke nazaj in navzdol.

Levo nogo iztegnite, stopala naj ostanejo na tleh.

Potisnite se nazaj v stoječi položaj in dvignite roko z utežjo nad glavo.

Ponovite na eni strani, nato zamenjajte.

3. Izmenično veslanje z upognjenim trupom

V vsaki roki držite utež.

Nagibajte trup naprej, rahlo pokrčite kolena, hrbet raven.

Veslanje z eno roko proti pasu, komolec vodi gib.

Počasi spustite roko in ponovite z drugo.

Izmenjujte roke do konca ponovitev.

Nasveti za učinkovito 10-minutno vadbo

Visoka intenzivnost: Če imate le 10 minut, delajte blizu maksimuma, vendar vedno z dobro tehniko.

Doslednost: Ena vadba na teden ni dovolj. Priporočljivo je vsaj 3 krat na teden.

Raznolikost: Kombinirajte kratke vadbe z dodatnimi kardio ali funkcionalnimi aktivnostmi. Za optimalne rezultate NHS priporoča 150 minut zmerne ali 75 minut intenzivne vadbe na teden.

Brez uteži? Ni problema: Uporabite elastične trakove, kettlebelle ali predmete iz domače kuhinje, kot so pločevinke ali steklenice vode.