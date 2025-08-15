Trening, pivo s prijatelji in … obisk urologa? Zakaj bi moral vsak moški razmišljati o svojem zdravju, še preden se pojavijo težave?

Ponedeljek, vadba v fitnesu. Sreda, rekreativni nogomet. Petek, druženje ob pijači. Vikend, žar s prijatelji in družino.

Rutina, ki je marsikomu znana, pogosto ne vključuje enega pomembnega dela – skrbi za urološko zdravje.

Čeprav so pregledi srca, krvnega tlaka in laboratorijskih izvidov postali nekaj običajnega, je obisk urologa pri mnogih še vedno na repu seznama prioritet, vse do trenutka, ko se pojavijo težave.

Večina moških se na prvi urološki pregled odpravi šele, ko opazi simptome. A tako kot pri drugih zdravstvenih področjih, tudi tukaj velja, preventiva je ključna.

Redni pregledi lahko preprečijo zaplete, kot so ledvični kamni, težave s prostato in motnje spolne funkcije.

Kdaj k urologu

Priporočljivo je, da se prvi pregled opravi pri 50 letih, tisti z družinsko anamnezo bolezni prostate pa že pri 45. letu. Nadaljnji pregledi naj potekajo enkrat letno ali vsaki dve leti, odvisno od zdravstvenega stanja in priporočil strokovnjakov.

Najpogostejše urološke težave so v mlajših letih okužbe sečil in spolno prenosljive bolezni, v srednjih letih se dodajo motnje erekcije in začetne težave s prostato, po petdesetem pa narašča tveganje za raka prostate in pojav ledvičnih kamnov.

Na razvoj teh težav močno vpliva življenjski slog, neuravnotežena prehrana, prekomerno uživanje alkohola, kajenje in stres poslabšujejo stanje, medtem ko redna telesna aktivnost, zdrava prehrana in zadostna hidracija delujejo zaščitno.

Sodobna diagnostika vključuje preiskave, kot so ultrazvok visoke ločljivosti, magnetna resonanca, fuzijska biopsija in minimalno invazivne metode zdravljenja povečane prostate.

Napredek tehnologije omogoča zgodnje odkrivanje bolezni in učinkovitejše zdravljenje z manjšim tveganjem zapletov.

Za ohranjanje urološkega zdravja so ključni zdrave navade: prenehanje kajenja, omejitev alkohola, uravnotežena prehrana, redna vadba, uživanje dovolj tekočine in neodlašanje z obiskom zdravnika ob prvih znakih težav.

Pomagajo tudi Keglove vaje, ki krepijo mišice medeničnega dna.

Urološko zdravje ni nekaj, na kar bi bilo treba pomisliti šele ob pojavu težav. Redni pregledi so, tako kot vadba in zdrava prehrana, naložba v dolgoročno kakovost življenja.