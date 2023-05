Tole so najbolj zdravi sladki prigrizki

Če ste kot večina ljudi, verjetno jeste in pijete več sladkorja, kot se zavedate. To je zato, ker je dodan tako številnim živilom in pijačam.

Dodan sladkor prispeva kalorije, ne pa tudi hranilnih snovi. Nekateri dokazi povezujejo sladkorje z debelostjo, sladkorno boleznijo in srčnimi boleznimi, vendar povezava ni povsem jasna.

Na sloviti ameriški kliniki Mayo so zapisali nekaj dejstev o sladkorju. Vsi sladkorji, naravni ali predelani, so vrsta enostavnih ogljikovih hidratov, ki jih vaše telo uporablja za energijo. Sadje, zelenjava in mlečni izdelki naravno vsebujejo sladkor.

»Dodani sladkorji« so sladkorji in sirupi, dodani živilom med predelavo. Gazirane pijače, sladice ter energijske in športne pijače so glavni viri dodanih sladkorjev za večino ljudi, vendar to niso edina živila z dodanimi sladkorji.

Toliko o sladkorju, ki je nevaren - lahko pa je tudi drugače. Na spletni strani medicine.net je Kathleen Zelman opisala, kaj je lahko sladko, pa vseeno zdravo. In povsem blizu nas.

Sveže sadje

Polno je vitaminov in mineralov, ki pomagajo delovati telesu. Poiščite vse, kar je v sezoni, pa naj bodo to hruške, lubenice ali češnje. Sadje bo imelo boljši okus in bo imelo več hranil, če ni bilo predelano ali konzervirano. Če ne morete dobiti svežega sadja, je tudi zamrznjeno v redu.

Temna čokolada

Odlomek 86-odstotne temne čokolade vsebuje samo dva grama sladkorja. A brez skrbi – okus je dovolj bogat in intenziven, da poteši vašo željo po sladkem. Temna čokolada je tudi polna rastlinskih kemikalij, imenovanih flavanoli, ki lahko pomagajo zaščititi srce. Niste oboževalec čokolade? Poskusite si dopustiti, da se kos počasi topi v ustih, namesto da ga žvečite. Morda vam bo okus bolj všeč.

Jabolčni čips

Naravne spojine v jabolkih lahko zaščitijo pred boleznimi srca, sladkorno boleznijo in nekaterimi vrstami raka. Če želite nekaj drugačnega, naredite hrustljav jabolčni čips. Jabolko olupite in narežite na tanke rezine. Razporedite rezine po rahlo pomaščenem pekaču, potresite z začimbami za jabolčno pito in pecite 1 uro na 225 stopinj. Nato vse obrnite in pecite še eno uro ali dokler jabolka niso suha. Takoj po tem jih položite na rešetko za hlajenje.

Jabolčno in orehovo maslo

Hrepenite po več kot le jabolku? Enega prerežemo na pol, po vrhu namažemo z žlico masla iz orehov in potresemo s cimetom. Ne samo, da je cimet poln antioksidantov, ampak lahko doda hrano še dodatno sladkost - brez dodanega sladkorja.

Žita

So odličen prigrizek kadarkoli v dnevu. Z mlekom z nizko vsebnostjo maščob ali nesladkanim rastlinskim mlekom. Prepričajte se, da izberete tista žita, ki je 100-odstotno polnozrnata in ne vsebujejo več kot 6 gramov sladkorja na porcijo. Še vedno boste dobili veliko sladkosti, vendar skupaj z vitamini, minerali in vlakninami.

Grški jogurt

Nekateri aromatizirani jogurti vsebujejo več dodanega sladkorja od količine, ki bi jo morali zaužiti v enem dnevu. Boljša možnost: vmešajte cimet v ¾ skodelice navadnega grškega jogurta z nizko vsebnostjo maščob. Dobili boste kalcij za zdravje kosti in beljakovine, ki vam bodo pomagale, da se boste dlje časa počutili siti. In dobili boste probiotike – to so bakterije, ki so dobre za zdravje črevesja.

Lasten smuti

Večina sadnih smutijev je polnih sladkorja in natrija. Namesto tega doma zmešajte svoje in se osredotočite na sadje. V mešalniku vsaj 30 sekund zmešajte ½ skodelice posnetega mleka ali nesladkanega rastlinskega mleka, skodelico svežega ali zamrznjenega sadja in 170 gramov nemastnega navadnega grškega jogurta.

Datlji

Imajo veliko naravnega sladkorja. Zato se pogosto uporabljajo v receptih kot sladilo. Toda to lepljivo in žvečljivo suho sadje, podobno karameli, je tudi polno vlaknin, vitamina B6 in mineralov, kot sta kalij in mangan. Če imate sladkorno bolezen, bodite previdni, koliko jih pojeste. 1 datelj = 1 porcija ogljikovih hidratov!

Banana split

Za prigrizek, podoben sladoledu, olupite in po dolžini narežite banano. Prelijte z merico vašega najljubšega zamrznjenega jogurta z nizko vsebnostjo maščob in z neslanimi oreščki. Potešili boste svojo sladkosnedo, medtem ko boste dobili beljakovine, probiotike in kalcij. Dobili boste tudi kalij in nenasičene maščobne kisline, ki so dobre za srce.

Ovseni kosmiči

Potrebujete sladek prigrizek med obroki? Poskusite ovsene kosmiče. Vnaprej aromatizirani paketi lahko vsebujejo veliko sladkorja, zato je najbolje, da jih pripravite sami. Pripravite 1 porcijo ovsenih kosmičev za hitro kuhanje s posnetim ali rastlinskim mlekom. Nato dodajte 1 žlico javorjevega sirupa, zdrav kanček cimeta ali začimbo za bučno pito in ¼ skodelice suhega sadja.

Zamrznjeno grozdje

V vročih dneh, ko bi sladoled prišel prav, poskusite raje prigrizniti zamrznjeno grozdje brez pešk. Preživljanje časa v zamrzovalniku jih bo naredilo še slajše. Preprosto operite in posušite nekaj grozdov, nato pa jih položite na obrobljen pekač. Postavite v zamrzovalnik za 1- do 2 uri ali dokler ne zahrustajo.

Skodelica arašidovega masla

Naslednjič, ko si boste zaželeli slano-sladko kombinacijo, vmešajte nekaj koščkov temne čokolade v žlico masla iz orehov. Zmes položite na kos voščenega papirja ali folije, pokrijte in postavite v zamrzovalnik. Po nekaj urah boste imeli poslastico z nizko vsebnostjo sladkorja in visoko vsebnostjo beljakovin, ki ustreza vsem zahtevam skodelice arašidovega masla.

Sladki krompir

Ta naravno sladka zelenjava je polna vitaminov A, B6 in C in rastlinskih kemikalij, ki pomagajo varovati zdravje. Specite ali popecite sladki krompir v mikrovalovni pečici in ga prelijte z nemastnim vaniljevim jogurtom in kančkom javorjevega sirupa. Ali pa naredite čips iz sladkega krompirja: krompir narežite na tanke rezine in rahlo premažite z oljčnim oljem. Pecite pri 350 stopinjah 15 minut, dokler ne postane hrustljavo, nato potresite s cimetom, muškatnim oreščkom in ingverjem.

Zamrznjen grah

Morda se sliši nenavadno, toda prav zamrznjen sladki grah bi lahko bil rahlo sladek, hladen in hrustljav prigrizek, ki ste ga iskali. Ena polovica skodelice vsebuje 4 grame beljakovin in je polna vitaminov A, C in K. In ker grah vsebuje veliko vlaknin, se boste, ko ga boste zaužili, počutili site.