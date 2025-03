Tole je vse večji javnozdravstveni problem. In nihče ga (še) ne jemlje resno

Zaradi številnih obveznosti, ki nas zaposlujejo tudi v poznih večernih urah, se marsikdo odloči žrtvovati spanec. Toda nova raziskava razkriva, da ima že ena sama neprespana noč lahko pomembne posledice za naš imunski sistem – s tem pa tudi za dolgoročno zdravje.

Znanstveniki so ugotovili, da pomanjkanje spanja povzroča spremembe v imunskih celicah, kar lahko prispeva k razvoju bolezni, kot so debelost, sladkorna bolezen in srčno-žilne bolezni.

Kronično pomanjkanje spanja pa že dolgo povezujemo s številnimi zdravstvenimi težavami, od nihanja razpoloženja in kognitivnih motenj do povečanega tveganja za srčni infarkt in možgansko kap.

Kako pomanjkanje spanja vpliva na imunski sistem?

Raziskovalci z inštituta Dasman Diabetes Institute v Kuvajtu so se osredotočili na vpliv pomanjkanja spanja na monocite – ključne imunske celice, ki imajo pomembno vlogo pri vnetnih procesih v telesu.

Monociti so bele krvničke, ki so del prirojenega imunskega sistema in predstavljajo prvo obrambno linijo telesa pred škodljivimi vsiljivci. Delimo jih na tri podskupine: klasične, vmesne in neklasične.

Prav neklasični monociti patruljirajo po krvnih žilah in zunajžilnih tkivih ter s pomočjo vnetnih signalov uravnavajo imunski odziv telesa.

V raziskavi je sodelovalo 276 zdravih Kuvajtčanov z različnimi indeksi telesne mase (ITM), od katerih je 237 uspešno zaključilo preiskave. Znanstveniki so analizirali njihove spalne vzorce ter preučevali krvne vzorce, da bi ugotovili ravni različnih vrst monocitov in prisotnost vnetnih označevalcev.

Rezultati so pokazali, da so imeli posamezniki z višjim ITM bistveno slabšo kakovost spanja kot vitkejši udeleženci, hkrati pa tudi višjo stopnjo kroničnega nizkointenzivnega vnetja. Poleg tega so imeli več neklasičnih monocitov, kar je bilo povezano s slabšo kakovostjo spanja in povečano prisotnostjo pro-vnetnih označevalcev v telesu.

Že ena neprespana noč povzroči spremembe v telesu

V drugem delu raziskave so znanstveniki spremljali pet zdravih, vitkih odraslih, ki so morali ostati budni celih 24 ur. Med tem časom so jim odvzeli več vzorcev krvi in jih primerjali s kontrolnimi vzorci, zbranimi po nekaj dneh kakovostnega spanja.

Ugotovili so, da je že ena sama noč brez spanja povzročila spremembe v imunskem sistemu, ki so bile podobne tistim pri debelih posameznikih, stanju, za katero je znano, da spodbuja kronično vnetje. To pomeni, da pomanjkanje spanja lahko hitro vpliva na delovanje imunskega sistema in prispeva k nastanku vnetnih procesov v telesu.

Sodobni način življenja spodbuja pomanjkanje spanja

Čeprav se rešitev zdi preprosta – več spanja –, v praksi to ni vedno lahko izvedljivo. Vodilna avtorica raziskave, Fatema Al-Rashed, raziskovalka na inštitutu Dasman Diabetes Institute, opozarja, da sodoben način življenja močno prispeva k pomanjkanju spanja.

»Naše ugotovitve osvetljujejo vse večji javnozdravstveni problem. Napredek tehnologije, dolgotrajna uporaba zaslonov in spreminjajoče se družbene norme vse bolj motijo redni spalni ritem,« pojasnjuje Al-Rashed.

»Takšne motnje spanja imajo globoke posledice za imunsko zdravje in splošno dobro počutje.«

Raziskovalci poudarjajo, da je treba še naprej raziskovati povezavo med pomanjkanjem spanja in imunskim sistemom ter poiskati načine za ublažitev negativnih učinkov. Pri tem bi lahko pomagale strukturirane terapije spanja in smernice za omejevanje uporabe elektronskih naprav pred spanjem.

»Naš cilj je, da bi te ugotovitve spodbudile oblikovanje zdravstvenih politik in strategij, ki bi poudarjale pomen kakovostnega spanja,« pravi Al-Rashed.

»»Potrebujemo spremembe v delovnem okolju in izobraževalne kampanje, ki bi ljudi ozaveščale o dolgoročnih posledicah pomanjkanja spanja. To bi bilo še posebej pomembno za skupine, ki so zaradi tehnoloških vplivov in poklicnih obveznosti bolj izpostavljene motnjam spanja.«

Na dolgi rok bi to lahko pripomoglo k zmanjšanju bremena kroničnih bolezni, kot so debelost, sladkorna bolezen in srčno-žilne bolezni.

Raziskava je bila objavljena v ugledni znanstveni reviji The Journal of Immunology.