To so navade, zaradi katerih ne shujšamo

Največkrat se sploh ne zavedamo svojih slabih navad, ki so glavni krivec, da se nam nabirajo kilogrami. Počasi, a zagotovo pride čas, ko se končno zavemo, da smo pretežki.

Takrat je že pozno, zato smo poiskali in na naši ljubi strani Brightside našli, katere so tiste neopazne navade ali razvade, ki jih počnemo, ne da bi se tega zavedali.

Če želite vedeti, katerih pet stvari morate prenehati početi, da bo vaša dieta začela veljati:

1. Ne preskočite kosila

Kosilo je pri nas praviloma najbolj kaloričen obrok. Zaradi tega se veliko ljudi na dieti trudi, da bi bila čim lažja, nekateri pa ga v celoti preskočijo. To ni dobro. Telo potrebuje energijo iz tega obroka, da prebrodi delovni dan, stradanje pa le ustvarja dodatno nervozo in stres, ki lahko prisilita, da zaužijete veliko bolj nezdravo hrano kasneje, kot kosilo, ki ste ga izpustili.

2. Izogibajte se rastlinskemu mleku

Če zmorete prebaviti laktozo in niste vegan, ni utemeljenega razloga, da bi navadno mleko zamenjali z rastlinskim izvorom, še posebej, če želite shujšati.

Kravje mleko namreč vsebuje veliko kalcija in je znano kot spojina, ki pospešuje presnovo. Hitrejša presnova vodi tudi do hitrejše izgube teže. Rastlinsko mleko po drugi strani praviloma ne vsebuje kalcija in tudi ko ga vsebuje, se v našem telesu ne absorbira tako dobro kot tisto iz navadnega mleka.

3. Ne bodite ves dan v zaprtih prostorih, pojdite ven

Pojdite na zrak in na sonce, če verjamete, a ne pomaga tudi pri hujšanju. Naše telo se ne masti, shranjuje manj maščobe, ko smo zunaj na dnevni svetlobi, kot ko se pred njo skrijemo v svojem domu, avtomobilu, delavnici ali pisarni. Seveda pa ne smemo pozabiti na kalorije, ki jih porabimo s telesno aktivnim življenjem.

4. Avokado je mamljiv, ampak ...

Avokado je danes izjemno trendovska hrana, je bogat z zdravimi nenasičenimi maščobami, pa tudi drugimi koristnimi hranili, minerali in antioksidanti. Po drugi strani pa je precej kaloričen, zato, če ga pogosto uživate v kombinaciji s kruhom, namazi, jajci in prelivi, obstaja velika verjetnost, da ne boste uspeli shujšati. Poslušajte naš nasvet in omejite svoj dnevni vnos na polovico avokada.

5. Ne bojte se pustiti hrane na krožniku

Mnogi ljudje zaradi spodobnosti ne morejo reči ne, velikim porcijam, ko so na zabavi ali v restavraciji. Trudijo se pojesti vse s svojega krožnika, čeprav vedo, da je to slabo za njihovo zdravje in linijo. Ne bodi tak, ampak vedno vztrajaj pri svoji nameri, da ješ malo, ne glede na to, kaj si drugi mislijo o tebi. Pravico imate, da se odločite, kaj boste vnesli v svoje telo, dobre manire pa pustite za kdaj drugič, ko dosežete načrtovani cilj hujšanja.