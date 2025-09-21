To so naravne živilske bombe kolagena! Uživajte jih vsak dan in v enem mesecu boste opazili razliko

Galerija
Redno uživanje hrane, bogate s kolagenom, prinaša bolj zdravo kožo, lase, nohte in sklepe, hkrati pa krepi imunski sistem ter upočasnjuje znake staranja.
Kolagen deluje kot vezivo telesa, daje čvrstost koži, kostem, mišicam in organom. Ob pomanjkanju se pojavljajo bolečine v sklepih, izguba mišične mase, težave s prebavo, redčenje las in gube.
Prav zato je skrb za zadosten vnos ključnega pomena.
Redno uživanje kolagena prispeva k bolj napeti in sijoči koži, močnejšim kostem in mišicam, zdravim sklepom, počasnejšemu staranju, boljšemu spanju in ravnovesju hormonov, močnejši odpornosti.
Čeprav so dodatki s kolagenom (praški, napitki, kapsule) priljubljeni, raziskave kažejo, da je najbolj učinkovit naravni vnos skozi prehrano.
Dopolnila so lahko koristna, a jih je smiselno uporabljati ob raznoliki prehrani in po posvetu z zdravnikom.
Slovenci imamo srečo, da so številna kolagenu prijazna živila del naše tradicionalne prehrane, od goveje juhe do oreščkov in sezonske zelenjave.
Čeprav prehranska industrija ponuja vedno nove pripravke, velja poudariti: najbolj trajnosten in zdrav način ohranjanja kolagena je uravnotežena prehrana.
Z malo discipline pri izbiri živil in z manj slabih navad (premalo spanja, preveč alkohola, kajenje) lahko vsakdo naredi veliko za mladostno in vitalno telo – brez dragih dodatkov.