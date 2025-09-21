  • Delo d.o.o.
    To so naravne živilske bombe kolagena! Uživajte jih vsak dan in v enem mesecu boste opazili razliko

    Kolagen je postal prava zvezda med prehranskimi dopolnili, a številne naravne živilske izbire lahko telesu zagotovijo enak učinek.
    Stročnice (fižol, leča) – polne beljakovin in aminokislin. FOTO: Getty Images
    Stročnice (fižol, leča) – polne beljakovin in aminokislin. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     21. 9. 2025 | 06:36
     21. 9. 2025 | 06:37
    

    Redno uživanje hrane, bogate s kolagenom, prinaša bolj zdravo kožo, lase, nohte in sklepe, hkrati pa krepi imunski sistem ter upočasnjuje znake staranja.

    Zakaj je kolagen tako pomemben?

    Kolagen deluje kot vezivo telesa, daje čvrstost koži, kostem, mišicam in organom. Ob pomanjkanju se pojavljajo bolečine v sklepih, izguba mišične mase, težave s prebavo, redčenje las in gube.

    Prav zato je skrb za zadosten vnos ključnega pomena.

    Redno uživanje kolagena prispeva k bolj napeti in sijoči koži, močnejšim kostem in mišicam, zdravim sklepom, počasnejšemu staranju, boljšemu spanju in ravnovesju hormonov, močnejši odpornosti.

    Živila, bogata s kolagenom

    • Piščanec – meso, zlasti bedra in prsi vsebuje veliko vezivnega tkiva.
    • Ribe (losos, tuna, postrv) – največ kolagena se skriva v koži rib, ob tem pa prinašajo še omega-3 maščobne kisline in vitamin D.
    • Jajca – beljak je bogat z aminokislinama glicinom in prolinom, rumenjak pa vsebuje vitamin D in zdrave maščobe.
    • Drobovina (jetra, srce, ledvice) – vsebujejo kolagen tipa I.
    • Domača goveja juha – dolgotrajno kuhanje kosti sprosti kolagen; juha je zato tudi pri nas že tradicionalen vir.
    • Paradižnik – vsebuje vitamin C, ki spodbuja sintezo kolagena.
    • Avokado – bogat z vitaminom E in zdravimi maščobami.
    • Orehi, mandlji in bučnice – viri cinka in bakra, nujnih za tvorbo kolagena.
    • Zelenjava (špinača, ohrovt) – združuje vitamin C, cink in baker.
    • Jagodičevje (jagode, maline, borovnice) – vsebuje antioksidante, ki ščitijo kožo.
    • Želatina – oblika kolagena, ki jo lahko dodamo smutijem ali jogurtu.
    • Česen – bogat s spojinami, ki preprečujejo razgradnjo kolagena.
    • Stročnice (fižol, leča) – polne beljakovin in aminokislin.
    • Citrusi (pomaranča, limona, grenivka) – nepogrešljiv vir vitamina C.
    • Brokoli in rdeča paprika – poleg vitamina C prinašata še zaščito pred UV žarki.

    Nova raziskava razkriva, kdaj se telo začne pospešeno starati

    Kaj pa prehranska dopolnila?

    Čeprav so dodatki s kolagenom (praški, napitki, kapsule) priljubljeni, raziskave kažejo, da je najbolj učinkovit naravni vnos skozi prehrano.

    Dopolnila so lahko koristna, a jih je smiselno uporabljati ob raznoliki prehrani in po posvetu z zdravnikom.

    Slovenci imamo srečo, da so številna kolagenu prijazna živila del naše tradicionalne prehrane, od goveje juhe do oreščkov in sezonske zelenjave.

    Čeprav prehranska industrija ponuja vedno nove pripravke, velja poudariti: najbolj trajnosten in zdrav način ohranjanja kolagena je uravnotežena prehrana.

    Z malo discipline pri izbiri živil in z manj slabih navad (premalo spanja, preveč alkohola, kajenje) lahko vsakdo naredi veliko za mladostno in vitalno telo – brez dragih dodatkov.

