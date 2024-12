To so najboljši nasveti za lajšanje napetosti v vratu

Slaba drža povzroča neenakomerno napetost med fascijo in mišicami v vratu. Dobro je vedeti, kako to popraviti, piše Andreas Lanz pri Datasport.

Napetost v vratu povzroča drža, na primer večurno sedenje za mizo ali prekomerno izteg vratne hrbtenice med vožnjo s cestnim kolesom ali plavanjem v prsnem stilu. Kaj lahko pomaga?

Optimizirajte pogoje za delo in trening

Ali je vaš računalniški zaslon na pravi višini in oddaljenosti? Ali vaše podlakti udobno ležijo na mizi in so vaša ramena sproščena? Ali sta višina sedeža in velikost okvirja vašega cestnega kolesa pravilni?

Pazite na svojo držo

Po potrebi nastavite budilko na telefonu, ki vas bo opomnila, da preverite svojo držo dvakrat na uro. Enako storite pri športu: vsakih 20 minut se osredotočite na svojo držo.

Enkrat na dan posvetite pozornost fasciji

Počasi zavrtite kroglo za masažo fascije od zadnjega dela glave proti ramenom, pri čemer rahlo pritiskajte na levo in desno stran vratu.

Učvrstite vratne mišice

Dlani položite na čelo, glavo nežno pritisnite nanje za 10 sekund, sprostite za 20 sekund in to ponovite dvakrat.

Dvakrat na dan sprostite vratne mišice