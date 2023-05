To so najboljše kolesarske poti v Ljubljani

Ljubljana z okolico je zelo raznolika, zato bo vsak našel zase primerno turo – naj bo to kolesarjenje po mestu ob Ljubljanici ali pa trail na Golovcu. Preberite, na katere kolesarske ture v okolici Ljubljane in v Ljubljani se lahko odpravite sami ali kar s celotno družino.

Kolesarska pot okoli Ljubljane po Poti spominov in tovarištva

Pot spominov in tovarištva, ali na kratko PST, verjetno najbolj poznate iz šolskih časov ali pa po vsakoletnem Pohodu ob žici, ki poteka prvi vikend v maju, primerna pa je ne samo za pohodnike, ampak tudi za kolesarje.

Celotna krožna pot je dolga 32,5 kilometra, vožnja traja približno 3 ure in je primerna tudi za družine s starejšimi otroki. Večinoma namreč poteka po ravnini, edini vzpon je na Golovec, ki je precej strm. Za prijetnejši vzpon priporočamo, da sledite cesti za avtomobile, ki je manj strma kot pešpot.

Pot spominov in tovarištva zagotavlja tudi zelo raznoliko okolico. Vodi vas tako skozi urbane dele Ljubljane kot tudi skozi ljubljanska polja in gozdove, kjer je pot širša in zato še posebej prijetna za kolesarjenje. Za lažjo orientacijo pri kolesarjenju skozi mesto sledite talnim oznakam na pločnikih in tablam.

Uradni začetek poti oziroma kilometer 0 je na Dolgem mostu, nato pa se v smeri urinega kazalca odpravite proti Koseškemu bajerju in Šiški, Litostroju, do AMZS-ja na Dunajski cesti, mimo stadiona Stožice do BTC-ja, od tam pa vas poti vodi čez Golovec na Rakovnik in mimo Livade nazaj na Dolgi most. Priporočamo, da kolesarjenje začnete na točki, ki vam je najbližje.

Kolesarska pot K1 za izkušene kolesarje

Če sodite med izkušene kolesarje, ki iščejo zahtevnejše terene, se lahko odpravite do Vrhnike na krožno kolesarsko pot K1.

Kolesariti začnete pred TIC Vrhnika, kjer se najprej usmerite proti Ljubljani, pot pa vas nato preusmeri v smer proti Horjulu. Za kulturno popestritev poti lahko v neposredni bližini obiščete Cankarjevo spominsko hišo. Na vrhu Velike Ligojne zavijete proti Žažarju ter nato proti Kajndolu.

Na tej točki se lahko odločite za spust proti Podlipi in Vrhniki, lahko pa nadaljujete s kolesarjenjem v klanec proti Smrečju in cerkvi Marijinega vnebovzetja. Od tam kmalu pridete na makadamsko cesto Vrhnika–Rovte, kjer se lahko v zaselku Mizni Dol priključite kolesarski poti K2 ali zavijete proti Vrhniki in zaključite pot.

Pot K1 je dolga 45 kilometrov, ki jih lahko prevozite v 2 urah in pol. Primerna je za izkušene kolesarje. Ker slaba tretjina poti poteka po makadamu, morate imeti za varno in udobno vožnjo brezhibno gorsko kolo.

S kolesom do sotočja Save in Ljubljanice

Uživate v kolesarjenju ob vodi in iščete obvodne kolesarske poti? Potem je prava izbira vožnja s kolesom do sotočja dveh ljubljanskih rek – Save in Ljubljanice.

30 kilometrov dolgo pot začnete na parkirišču RIC Sava. Pot vas nato vodi mimo konjeniških hlevov, majhnega živalskega vrta in otroškega igrišča do obvodne poti ob reki Savi. Tam zavijete desno in toku Save sledite do avtocestnega mostu v Sneberjah. Kolesarili boste mimo kmetij, kinološkega poligona in ob poljih.

Po podmostnem prehodu vozite nekaj 100 metrov ob avtocesti, nato zavijete levo in po glavni cesti vozite vse do znaka za Čistilno napravo Ljubljana, kjer zavijete desno.

Cesta vas bo nato vodila mimo posameznih kmetij, sortirnega centra GLS, aviatorskega društva in mimo polj do čistilne naprave, kjer ponovno zavijete levo in se približate reki Savi. Savi nato sledite vse do izliva Ljubljanice v Savo.

Vrnitev poteka deloma po isti poti, deloma po drugih bližnjih poteh. Vožnja večinoma poteka po utrjenem makadamu, kjer se odlično obnese treking kolo. Ker je pot razmeroma nezahtevna, kolesarili pa boste približno 3 ure, je primerna tudi za družine.

Pobeg med drevesa v Zajčjo dobravo

Izhodišče je ponovno parkirišče RIC Sava. Odkolesarite do obvodne poti ob reki Savi do avtocestnega mostu v Sneberjah. Ponovno se odpeljete do znaka za čistilno napravo in sledite cesti vse do čistilne naprave. Tokrat zavijete desno na makadamsko cesto, na koncu makadamske ceste zavijete levo na asfaltirano Cesto v Prod.

Cesta vas nato vodi mimo ledene dvorane v Zalogu do makadamske poti, ki vodi v krajinski park Zajčja dobrava. Če imate s seboj otroke, se lahko ustavite na otroškem igrišču. Pot vas nato vodi do gostilne Zajčja dobrava, kjer se lahko okrepčate. Makadamska cesta nato preide v asfaltirano, ki ji sledite vse do konca in na križišču zavijete desno.

Nato vas čaka nekaj vožnje v ravni liniji do Sneberske ceste, kjer se vrnete do izhodišča po isti poti, kot ste začeli. Ker je pot lahka, nezahtevna in zanimiva, je zelo primerna predvsem za družine.

Obvodna pot od Fužin do Špice

Kolesarska pot, kot naročena za cestno kolo. Prijetno 12-kilometrsko vožnjo začnete pri gradu Fužine, nato pa sledite označbam vzdolž reke Ljubljanice. Med vožnjo vas bodo spremljali nutrije in labodi, ki živijo na obrežju Ljubljanice.

Prijetna pot vas bo vodila skozi naravo, kjer vam bodo drevesa delala senco, do urbanih delov Ljubljane. Kolesarjenje zaključite na ljubljanski Špici, kjer si privoščite osvežitev. Pot je lahka in nezahtevna, zato je idealna za družinski kolesarski izlet.

Kolesarjenje je več kot rekreacija

Kolesarjenje je več kot samo aktivno preživljanje prostega časa. Je tudi eden izmed najbolj ekoloških načinov vožnje po mestu. In ker so kolesarske poti namenjene vsem, tudi tistim, ki kolo primarno uporabljajo kot prevozno sredstvo, je v okviru projekta Evropske komisije Civitas Elan nastala kolesarska karta, kjer so prikazani podatki, pomembni za vse, ki uporabljajo kolesarske poti Ljubljana:

kolesarsko omrežje,

pasti za kolesarje,

postaje BicikLJa,

kolesarski servisi,

odseki, kjer je prepovedano kolesariti,

tematske kolesarske poti itd.

Ker je kolesarska karta živ dokument, se nenehno posodablja z najaktualnejšimi informacijami, omogoča pa izklapljanje in vklapljanje prikaznih podatkov glede na naše želje.

