To so najbolj preprosti triki za boljše počutje

Občutki tesnobe, strahu ali nemira so pogost spremljevalec sodobnega življenja.

Srce začne hitreje utripati, misli postanejo kaotične, dih se skrajša, to so znaki anksioznosti, ki jih pozna veliko ljudi.

Čeprav je lahko zelo neprijetna, obstajajo učinkoviti načini, kako jo omiliti. Eden najbolj naravnih, a pogosto spregledanih, je rekreativni šport.

Zakaj gibanje zmanjšuje anksioznost?

Med telesno aktivnostjo telo sprošča endorfine, naravne hormone sreče, ki delujejo kot blažilci bolečine in stresa. Poleg tega vadba znižuje raven kortizola, stresnega hormona, ki lahko ob dolgotrajni prisotnosti negativno vpliva na zdravje in sproža občutke tesnobe.

Pomembno je, da gibanje ni dodatna obveznost, temveč vir užitka. To je lahko hitra hoja, kolesarjenje, joga ali celo ples v dnevni sobi. Vsaka aktivnost, ki prinaša veselje in gibanje, šteje. Že 30 minut dnevne aktivnosti lahko opazno izboljša razpoloženje in zmanjša občutke napetosti.

Vpliv športa na možgane in misli

Redna vadba izboljšuje prekrvavitev možganov, povečuje dovod kisika ter spodbuja koncentracijo. Hkrati zmanjšuje negativne misli in pomaga pri osredotočanju na sedanji trenutek, kar je ključnega pomena za zmanjšanje pretiranega razmišljanja o preteklosti ali skrbi za prihodnost, ki sta pogosta vzroka anksioznosti.

Družbena dimenzija gibanja

Rekreativni šport prinaša tudi družbene koristi. Skupinske vadbe, sprehodi z družino ali prijatelji ter športni dogodki povečujejo občutek povezanosti in pripadnosti. Tudi če niste ljubitelj skupinskih aktivnosti, lahko že kratek pogovor med vadbo zmanjša občutke osamljenosti in skrbi.

Kako začeti – korak za korakom

Začnite počasi – izberite aktivnost, ki vam je všeč, in si postavite realne cilje.

– izberite aktivnost, ki vam je všeč, in si postavite realne cilje. Uživajte v gibanju – ne gre za prisilo, temveč za dobro počutje.

– ne gre za prisilo, temveč za dobro počutje. Poslušajte telo – ob bolečinah ali pretirani utrujenosti si vzemite čas za počitek.

– ob bolečinah ali pretirani utrujenosti si vzemite čas za počitek. Dodajte dihalne vaje in raztezanje – pomagajo sprostiti mišice in umiriti um.

Če se z anksioznostjo soočate dlje časa ali je zelo močna, se poleg telesne aktivnosti posvetujte s strokovnjakom, psihoterapevtom ali zdravnikom. Gibanje bo v tem primeru pomemben del celostne podpore.

Majhne spremembe za velike rezultate

Rekreativni šport ni le gibanje, ampak način skrbi za duševno zdravje in kakovost življenja. Redna telesna aktivnost povečuje odpornost na stres in zmanjšuje vpliv anksioznosti.

Ko začutite nemir, obujte športne copate, pojdite na sprehod, zaplešite ali se preprosto pretegnite, drobne spremembe v gibanju lahko prinesejo velike spremembe v počutju.