To so kolesarske toplice, v katerih so štirje dnevi dolgi en mesec

V iskanju idealne destinacije za cestno kolesarstvo v Sloveniji sem že osivel.

Potem pa sem se spomnil vseh tistih pametnih nasvetov, ki govorijo o najlepših stvareh, ki so očem skrite ali pa jih že imamo, samo ne prepoznamo jih ali jih ne uporabljamo ali pa smo vedno prepričani, da moramo drugam, da bi bili srečnejši, ko bi se vrnili …

Inteligenca človeka, ki je kolesar se z leti ne veča. Spreminja se. Na bolje.

To sem pogruntal, da ne bi kdo iskal te besede pri veleumih. In kolesar je hkrati preprosta in zapletena oseba. Filozofsko gledano je kolesar pogosto videti kot več kot le športnik. Je raziskovalec, meditativni praktik, del narave, hibrid človeka in stroja, estetski pojav in simbol svobode. Da.

Da ne bi preveč zaplaval po asfaltnih vijugah. Hotel sem izpolniti željo italijanskim kolesarjem, ki so navdušeni nad slovenskimi kolesarskimi uspehi.

Eno izmed vprašanj se je glasilo, če vem, kje stanuje Tadej Pogačar, ko ni v Monaku, in koliko vem o njem kot Slovencu.

Drugo vprašanje pa je bilo, ali kdaj srečam Primoža Rogliča, medtem ko trenira na slovenskem asfaltu.

Tretje vprašanje je bilo, kako sem kaj z Luko Mezgecem, Matejem Mohoričem in Janom Tratnikom.

Češ, Slovenija je tako majhna, da smo najbrž vsi v sorodu? Hotel sem jim razkriti grudo svojih korenin, a sem ostal pri kimanju z glavo, da jih bom nekoč povabil na naše ceste, da vidijo, kje so nastali najboljši kolesarji na svetu, in to vseh časov. Da, vseh časov!

Če se lahko hvalijo Francozi, Belgijci, Italijani in še posebej Američani ter Angleži, se mi lahko še toliko bolj.

Slavni Srbi so še danes prepričani, da so najboljši na svetu! Zakaj pač ne bi bili tudi slovenski kolesarji? In to vseh časov!? Ne gre za hvalo pravzaprav, ampak za resnico. Resnica pa je v Sloveniji, filozofsko gledano, metafora, ki bo šele prišla na jedilnik povprečnega prebivalca te najlepše dežele na Zemlji.

Presenečenje brez primere, ko gre za kolesarski hotel

Iz naše vasi do Pogačarjeve je le 17 minut poganjanja specialke z 250 vati moči. Skoraj tedensko prečkam Klanec. Tako se imenuje njegova rojstna vas. Kraj ali naselje, ne vem, kako je pravilno.

To je ta okrepna postaja. FOTO: Resort Krištof

Vmes je skoraj nujno prečkati tudi vasico Šmartno. Neštetokrat sem bil tam, največkrat, ko je šlo za regeneracijske vožnje ali pač obisk kamniškega konca, kot sta na primer Črnivec in Kamniška Bistrica.

In v tem Šmartnem je eden izmed najbolj tehnično zahtevnih ovinkov na svetu. In zaradi tega ovinka, ker mora biti vsakdo maksimalno osredotočen na promet in balansiranje z balanco, zato ne vidi, kako posebna vas to je.

Počasi pa se skozi ta ovinek ne da, ker z obeh strani prideš do njega z vsaj 220 vati moči. To pa je že lepa hitrost in potem sledi zaviranje in držanje leve strani ceste in vsakič imaš srečo, da ti nasproti ne pride avto, ker če pride, si zaradi ozkosti ceste v hudih težavah.

In ravno po ali pred tem ovinkom je na levi ali na desni strani kolesarski hotel, ki je zagotovo med najlepšimi na Zemlji. Gre za resort Krištof.

Če sem natančnejši ne gre samo za kolesarski hotel, ampak za objekt, v katerem se človek ne more počutiti slabo. Torej gre za neke vrste toplic za kolesarja in na sploh razumnega človeka.

Toplice niso samo namakanje v topli vodi, temveč, jaz ta izraz razumem kot kraj, kjer se človek počuti najboljše v življenju. Tako blizu, tako skrito očem, tako odlično! Da, klicaj!

Ena izmed sob ... FOTO: Resort Krištof

Intima. FOTO: Resort Krištof

Lightweight! FOTO: Resort Krištof

Za zaljubljence. FOTO: Resort Krištof

Eko glamping resort Krištof: Idealno izhodišče za kolesarje in ljubitelje narave

Če iščete kraj, kjer se združujejo udobje, aktivni oddih in stik z naravo, je Eko glamping resort Krištof v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem prava izbira.

Odprt leta 2023, resort ponuja edinstveno kombinacijo glampinga, wellnessa, gurmanskih doživetij in možnosti za aktivni odmik v alpski pokrajini. Tako piše v reklamnem katalogu. Ampak gorenjski firbec se mora prepričati, ali to res drži.

Popolna lokacija za kolesarske avanture

Resort leži v objemu Storžiča in Triglava, kar ustvarja osupljive razglede in motivira kolesarje vseh vrst – cestne, gravel ali gorske. Omogoča enostaven dostop do vzponov na Krvavec, panoramskih poti proti Jezerskemu, slikovitih gozdnih in makadamskih poti.

Prav zaradi tega je idealno izhodišče za individualne ture kot tudi za skupinske priprave in teambuildinge, saj lahko resort sprejme do 30 oseb.

Toplice. FOTO: Resort Krištof

Obožujem samoto. FOTO: Resort Krištof

Kaj pravite? FOTO: Resort Krištof

Udobje, narava in pozornost do detajlov

Gostje hvalijo Tomaža in Barbaro, ki skupaj ustvarjata prečudovito vzdušje s poudarkom na harmoniji z alpsko naravo. Resort združuje prostore iz naravnih materialov, velikodušne in svetle apartmaje ter glamping hišice, čistočo in udobje, ki presegata pričakovanja.

Na vsakem koraku je občutiti ljubezen do detajlov in skrb za počutje gosta. Za prijetno vzdušje poskrbita tudi hišna psička in unikatne kokoši, ki se prosto sprehajajo po dvorišču. Če boste tam, se boste prepričali, da je to besedičenje na mestu.

Gurmanski zajtrki in lokalna kulinarika

Resort je znan po vrhunskih zajtrkih, ki temeljijo na lokalnih sestavinah in sezonski ponudbi. Tomaž s svojo izkušnjo in občutkom za estetiko pripravi jedi, ki resnično pobožajo brbončice, veganske in lokalne jedi, sveže pripravljene postrvi in kaviar, ekološka jajca, domače marmelade brez sladkorja, oljčno olje iz lokalne proizvodnje.

Tomaž priporoča tudi Gostilno Krištof, ki dopolnjuje celotno izkušnjo. A ta gostilna je v Predosljah. V Sloveniji je poznana, ko govorimo o desetih naj gostilnah v državi.

Wellness in regeneracija po aktivnostih

Po kolesarskih turah ali pohodniških izletih ponuja resort finsko savno na drva, parno kopel v cedrovem sodčku z zelišči s Krvavca.

To je to! FOTO: Resort Krištof

Tomaž med pripravo enega izmed stotih obrokov ... FOTO: Resort Krištof

Navdušenju ni bilo videti konca. FOTO: Resort Krištof

To je popoln odmik, ki obnavlja telo in duha, obenem pa omogoča sprostitev in regeneracijo po napornih športnih aktivnostih.

Ko smo vse to preizkusili na lastnih plečih, smo imeli občutek, da smo že mesec dni od doma. Kdo je bil to, smo? Posebna enota kolesarjev, ki je imela s sabo makadamkarje, specialko in polnovzmetene traktorje.

Italijani bodo zagotovo več kot navdušeni

Ko sem Italijanom poslal, kje bodo bivali, ter da se bodo peljali po cestah, kjer si KOMe delijo Pogačar, Roglič, Mohorič, Mezgec, so komaj čakali datum, ko bo imel Pogi dobrodelno kolesarjenje na Krvavec.

Tekmovanje, pravzaprav, izziv, vsi bomo lahko dirkali proti Pogačarju … V katerem športu lahko tekmuješ skupaj z najboljšim na svetu, ne da bi bil sam vrhunski športnik, pravzaprav, da si samo rekreativec?