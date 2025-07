To preprosto prehransko pravilo zmanjša tveganje za depresijo v starosti za petino

Nova dolgoročna raziskava je razkrila, da lahko uživanje sadja v srednjih letih pomembno prispeva k zmanjšanju tveganja za depresijo v starosti, in to za kar 21 odstotkov.

Uživanje vsaj treh porcij sadja na dan, kot so pomaranče, banane in jabolka, ima lahko ključno vlogo pri ohranjanju duševnega zdravja v poznejših življenjskih obdobjih.

Dve desetletji trajajoča študija, v kateri je sodelovalo skoraj 14 tisoč posameznikov, je spremljala prehranske navade udeležencev od srednjih let (med 40. in 65. letom) do starosti.

Raziskava, objavljena v reviji Journal of Nutrition, Health and Ageing, je pokazala jasno povezavo med večjim vnosom sadja in nižjim tveganjem za pojav depresivnih simptomov v starosti.

Sadje pomembnejše od zelenjave?

Presenetljivo je, da zelenjava v tej študiji ni imela enakega zaščitnega učinka kot sadje. Ključ do vpliva sadja naj bi bil v visoki vsebnosti antioksidantov in protivnetnih snovi, kot sta vitamin C in flavonoidi. Ti pomagajo v boju proti oksidativnemu stresu in vnetnim procesom, ki se povezujejo z razvojem razpoloženjskih motenj, tudi z depresijo.

Depresija je vse pogostejši spremljevalec staranja

Staranje pogosto prinese spremembe v delovanju možganov, kar se kaže v počasnejši kognitivni obdelavi, izgubi veselja, nespečnosti, utrujenosti in pomanjkanju teka. Zdravstveni strokovnjaki po svetu opažajo porast depresivnih simptomov med starejšimi, kar je spodbudilo številne raziskave o preventivnih ukrepih. Eden najobetavnejših pristopov je prav zdrav način prehranjevanja.

Pomembna vloga prehrane v srednjih letih

Udeleženci raziskave so bili prvič anketirani o svoji prehrani med letoma 1993 in 1998, ko so bili v povprečju stari 51 let. Zanimal jih je dnevni vnos 14 vrst sadja in 25 vrst zelenjave. Med leti 2014 in 2016, ko je povprečna starost udeležencev dosegla 73 let, so opravili oceno depresivnih simptomov. Izkazalo se je, da je imelo 23,1 odstotka sodelujočih (3.180 oseb) izražene znake depresije.

Tudi po upoštevanju drugih dejavnikov, kot so telesna dejavnost, spanje, kajenje in zdravstvena zgodovina, se je pokazalo, da je večja pogostost uživanja sadja pomembno vplivala na zmanjšanje depresivnih simptomov.

Brez razlike med vrstami sadja

Zanimivo je, da razlike v glikemičnem indeksu med posameznimi vrstami sadja niso imele pomembnega vpliva. To pomeni, da tako sadje z nizkim kot tudi z visokim glikemičnim indeksom lahko pripomore k boljši duševni odpornosti v starosti, dobra novica tudi za tiste, ki spremljajo raven krvnega sladkorja.

Dolgoročne koristi za duševno zdravje

Raziskovalci poudarjajo, da bi spodbujanje uživanja sadja pri odraslih v srednjih letih lahko imelo trajne koristi za duševno zdravje v poznem življenjskem obdobju. Prehrana, bogata s sadjem, se tako vse bolj kaže kot ena izmed ključnih strategij za preprečevanje depresije v starosti.