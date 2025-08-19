ZDRAVO STARANJE

To morate nujno vedeti o zdravem staranju: po 40. letu je ključna vadba z utežmi

Staranje je neizogiben proces, vendar ga lahko s pravimi navadami upočasnimo.
Vadba z utežmi je nujna za vse po 40. letu starosti! FOTO: Getty Images
Vadba z utežmi je nujna za vse po 40. letu starosti! FOTO: Getty Images

19.08.2025 ob 08:49
Nove raziskave kažejo, da se telo stara v dveh izrazitejših obdobjih, okoli 40. leta in nato še pri 60. letu starosti.

Takrat se biološki kazalci staranja močno spremenijo, kar vpliva na zdravje in počutje.

Kaj se dogaja po 40. in 60. letu?

Po 40. letu se upočasni presnova maščob in alkohola, kar povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja. V tem obdobju se pogosto začne nalagati odvečno maščobno tkivo, hkrati pa se pojavijo prve težave s kožo in mišicami.

Po 60. letu pa se oslabijo imunski odzivi in spremeni presnova ogljikovih hidratov. To obdobje spremlja tudi hitrejša izguba mišične mase (sarkopenija), večje tveganje za srčno-žilne bolezni in pogostejše težave z ledvicami.

Zakaj je vadba z utežmi ključna?

Strokovnjaki poudarjajo, da je vadba za moč najučinkovitejši način, da upočasnimo staranje in ohranimo zdravje. Vadba z utežmi spodbuja nastajanje koristnih hormonov, izboljšuje presnovo, krepi kosti in sklepe ter zmanjšuje tveganje za kronične bolezni.

Priporočila za zdravo staranje

Ostanite aktivni vsak dan. Hoja, tek ali druge aerobne aktivnosti so osnova.

Vsakodnevno izvajajte 20–30 minut vadbe za moč. To so lahko vaje z utežmi, uporom, lastno težo ali na napravah.

Če želite živeti dlje in bolj zdravo, je najpomembnejše pravilo jasno: ostanite aktivni vse življenje.

Izberite vaje, kot so počepi, mrtvi dvigi, izpadni koraki, potiski nad glavo in dvigi na drogu.

Po 40. letu zmanjšajte vnos alkohola, saj ga telo presnavlja počasneje. Enako velja po 60. letu.

Vadite tudi v pozni starosti. Težo in intenzivnost lahko prilagodite, vendar vadba za moč naj ostane del vašega vsakdana.

Pijete kavo vsak dan? Kaj ta res naredi vašemu srcu, razkriva nova raziskava

Aktivnost = daljša mladost

Redna telesna aktivnost je najboljša preventiva proti prezgodnjemu staranju. Vadba z utežmi po 40. in 60. letu dokazano ohranja mišično maso, zmanjšuje maščobne obloge, izboljšuje delovanje srca in imunski sistem ter povečuje kakovost življenja.

