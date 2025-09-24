To je zdrava hrana, ki lahko škodi

Pravilo »vse v zmernih količinah« tudi tukaj drži, prevelike količine sicer zdravih živil lahko vodijo do resnih zdravstvenih zapletov. Poglejmo nekaj primerov.

Soja – bogata z beljakovinami, a tudi s težkimi kovinami

Soja je priljubljen vir beljakovin pri vegetarijancih in veganih, saj vsebuje tudi izoflavone, ki pomagajo pri starostnih boleznih. A soja iz tal vsrkava velike količine kadmija. Dolgotrajna izpostavljenost tej težki kovini lahko oslabi kosti in poškoduje ledvice, še posebej pri uživanju močno predelanih sojinih izdelkov, kot so klobasice ali burgerji.

Kapusnice – vitamini in vlaknine, a nevarnost za ščitnico

Zelje, ohrovt, brstični ohrovt in druge kapusnice so bogate z vlakninami, minerali in antioksidanti. Vsebujejo pa tudi goitrogene, snovi, ki lahko ovirajo nastajanje ščitničnih hormonov. Pretirano uživanje lahko poveča tveganje za motnje ščitnice. Dobra novica je, da se količina goitrogenov močno zmanjša s kuhanjem.

Čaj – poln antioksidantov, a tudi fluorida

Zeleni, črni ali običajni čaj so cenjeni zaradi antioksidantov, ki krepijo zdravje. Toda rastlina čajevca iz tal absorbira tudi fluorid. V manjših količinah ta mineral koristi zobem, a ob pretiranem vnosu lahko povzroča nevrološke težave, bolečine v kosteh in sklepih ter težave s plodnostjo.

Mandlji – bogati z vitamini, a z antihranili

Mandlji so vir beljakovin, vlaknin, vitaminov in mineralov. A vsebujejo tudi fitinsko kislino, ki ovira absorpcijo železa, cinka in kalcija. Če jih pojemo preveč, lahko pride do pomanjkanja mineralov. Namakanje mandljev v vodi pred uživanjem zmanjša vsebnost fitinske kisline.

Rjavi riž – hranljiv, a z arzenom

Za razliko od belega riža rjavi vsebuje otrobe in kalček, bogata z vlakninami in minerali. Toda ravno v teh plasteh se nabira anorganski arzen, ki ga rastlina absorbira iz tal. Dolgotrajno uživanje večjih količin lahko poveča tveganje za razvoj raka in drugih zdravstvenih zapletov.

Špinača – superživilo z oksalati

Špinača je prava vitaminska bomba, a vsebuje oksalate, ki se vežejo s kalcijem in lahko tvorijo kristale. To poveča možnost nastanka ledvičnih kamnov, če jo uživamo v zelo velikih količinah.

Piščančje prsi – beljakovine brez maščobe, a s pastjo staranja

Piščančje prsi so priljubljen vir beljakovin, saj vsebujejo malo maščob in veliko mineralov. Toda vsebujejo tudi končne produkte glikacije (AGEs), ki nastanejo, ko se beljakovine in maščobe povežejo s sladkorji. Ti procesi pospešujejo staranje in so povezani z boleznimi, kot je Alzheimerjeva.

Voda z limono – osvežilna, a škodljiva za zobe

Limonina voda vsebuje vitamin C in antioksidante ter pomaga pri hidraciji. Toda kislina v citrusih lahko poškoduje sklenino zob in poslabša obstoječe rane v ustni votlini.

Ostrige – vir cinka, a tudi bakterij

Ostrige so polne cinka, a kot filtrirne živali iz vode vsrkajo tudi težke kovine in bakterije, med njimi nevarne vibrije. Obstaja tudi možnost okužbe z norovirusom, zato je treba pri uživanju surovih ostrig biti še posebej previden.

Tuna – omega-3, a z veliko živega srebra

Tuna je bogata z beljakovinami in omega-3 maščobnimi kislinami, a vsebuje tudi metil-živo srebro, močan nevrotoksin. Dolgotrajno uživanje lahko povzroča motnje koordinacije, govora in sluha.

Goveja jetra – hranilna bomba, ki lahko preobremeni telo

Jetra vsebujejo ogromno beljakovin, vitaminov in mineralov, a tudi prevelike količine vitamina A in bakra. Prekomeren vnos vitamina A lahko poveča tlak v lobanji, v skrajnih primerih pa povzroči celo komo. Zastrupitev z bakrom je sicer redka, a lahko usodna.

Zmernost je ključ

Čeprav našteta živila sodijo med zdrava, velja zlato pravilo: uživajmo jih v zmernih količinah. Pretiravanje lahko prinese več škode kot koristi. Raznolika prehrana, premišljeno uživanje in osnovna previdnost so najboljša pot do zdravja.