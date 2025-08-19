To je skrita resnica o proteinskih izdelkih

V trgovinah je vedno več izdelkov, označenih kot »high protein« oziroma visoko beljakovinskih.

Proteinske ploščice, jogurti, praški in napitki se pogosto predstavljajo kot zdrava izbira za hujšanje in oblikovanje telesa.

A nova znanstvena raziskava opozarja: več beljakovin še ne pomeni nujno bolj zdravo, še posebej, če gre za močno predelano hrano.

Kaj so ultra predelana živila?

Znanstveniki uporabljajo t. i. NOVA klasifikacijo, ki živila razdeli glede na stopnjo predelave. Med ultra predelana živila spadajo izdelki z vsaj petimi ali več sestavinami, pogosto z aditivi, umetnimi sladili in industrijsko obdelanimi sestavinami. Namenjeni so hitri porabi, pogosto pa jih spremlja močan marketing in obljube o zdravju. Mednje sodijo tudi številni proteinski izdelki.

NOVA je klasifikacija živil, ki razvršča živila glede na obseg in namen njihove predelave, ne pa glede na hranilno sestavo. V zadnjih desetletjih je bila večja pozornost namenjena naraščajočemu pomenu predelave živil v svetovni preskrbi s hrano in v prehranskih vzorcih ter njeni vlogi pri pandemiji s prehrano povezanih nenalezljivih bolezni. Vendar pa specifične vrste predelave, ki spreminjajo lastnosti hrane in tveganje za bolezni, bodisi negativno bodisi pozitivno, niso bile natančno opredeljene. Predelava hrane je tako dolgo ostajala obrobna tema. V tukaj predstavljeni prilagojeni in izpopolnjeni obliki NOVA (ime, ne kratica) razvršča vsa živila in živilske izdelke v štiri jasno ločene in po našem mnenju smiselne skupine. Določa, katera živila spadajo, v katero skupino ter natančno opredeljuje vrste predelave, značilne za vsako skupino. NOVA je danes priznana kot veljavno orodje za raziskave na področju prehrane in javnega zdravja, pa tudi za oblikovanje politik in ukrepov, kar potrjujejo poročila Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter Panameriške zdravstvene organizacije (PAHO).

Kaj je pokazala raziskava?

V raziskavi so primerjali dve različni prehrani z ultra predelanimi živili:

visoko beljakovinsko in manj ogljikohidratno prehrano (30 % beljakovin, 29 % ogljikovih hidratov)

normalno beljakovinsko in ogljikohidratno prehrano (13 % beljakovin, 46 % ogljikovih hidratov)

Udeleženci so jedli izključno ultra predelano hrano, kot so proteinske ploščice in napitki. Rezultati so pokazali, da je visoko beljakovinska prehrana sicer povzročila večjo porabo energije in manjši vnos kalorij, a kljub temu so udeleženci še vedno pojedli več, kot so porabili. To pomeni, da je telo ostalo v kaloričnem presežku, kar dolgoročno vodi v pridobivanje teže.

Raziskovalci so opozorili, da visoko beljakovinska predelana hrana lahko nekoliko spremeni porazdelitev energije v telesu, presežek se namreč lažje shrani kot mišična masa ali glikogen in ne kot maščoba. A kljub temu se je pokazalo, da pretirano uživanje takšnih izdelkov ne prepreči prenajedanja.

Kaj to pomeni za nas?

Proteinske ploščice in napitki so lahko priročni, a jih ne gre enačiti z naravnimi viri beljakovin, kot so jajca, ribe, meso, stročnice in mlečni izdelki. Raziskava opozarja, da nas lahko močnejše predelane različice zavedejo, saj so pogosto zelo okusne, energijsko goste in s tem spodbujajo prenajedanje.

Strokovnjaki poudarjajo: če želite več beljakovin, jih raje zaužijte iz manj predelanih živil, saj bodo koristila zdravju in sitosti brez nepotrebnih dodatkov.

Visoko beljakovinsko še ne pomeni zdravo. FOTO: Getty Images

Sporočilo za konec

Visoko beljakovinsko še ne pomeni zdravo. Ultra predelana hrana je lahko priročna, a dolgoročno ni dobra osnova za zdravo prehrano.

Najboljša izbira so še vedno polnovredna živila, bogata z beljakovinami in vlakninami.

In če se sprašujete, ali je boljša proteinska ploščica ali navadno jajce? Odgovor je jasen: jajce.