To je nov najdražji avto na svetu, cena je 135 milijonov evrov

Slovita dražbena hiša Hagerty je objavila podatek o novem najdražjem avtomobilu doslej in se pri tem sklicevala na več virov, na potrditev pa še čakajo pri Mercedesu. Gre za model Mercedes Silver Arrow 300 SLR Uhlenhaut Coupe, ki je bil izdelan le v dveh primerkih.

Po besedah ​​Hagertyja je zasebna dražba za ducat izbranih zbirateljev potekala v Mercedesovem muzeju v Stuttgartu.

Da ta informacija verjetno drži, priča dejstvo, da je bil muzej do zaprt za javnost. Lastnik bo najverjetneje želel ostati anonimen in če je ta novica resnična, to pomeni, da je bil ta mercedes prodan za trikrat višjo ceno od trenutnega rekorderja.

Kar zadeva ta model, gre za dirkalnik, ki je bil izdelan le v dveh primerkih. Novi najdražji avtomobil na svetu je bil nazadnje v javnosti viden pred desetimi leti na festivalu hitrosti v Goodwoodu, ko sta ga pokazala Sir Jackie Stewart in Mika Hakkinen.

Kot poroča Index.hr, je bil najdražji avtomobil doslej ferrari 250 GTO iz leta 1962, ki je na dražbi dosegel ceno 48.405.000 dolarjev, po njej pa so se pojavile govorice, da je bil drugi primerek prodan za kar 70 milijonov dolarjev. Na primer, domnevna cena Mercedes Silver Arrow 300 SLR Uhlenhaut Coupe v dolarjih je 142 milijonov.