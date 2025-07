To je najnovejša raziskava o škodljivosti kajenja

Po najnovejših ugotovitvah vsaka cigareta skrajša življenje kadilca za povprečno 20 minut, kar je skoraj dvakrat več od dosedanjih ocen, ki so kazale na izgubo 11 minut na cigareto, poročajo iz University College London in Journal of Addiction.

Po podatkih študije, ki jo je naročilo britansko Ministrstvo za zdravje in socialno oskrbo, so življenjske izgube nekoliko različne med spoloma:

Moški izgubijo v povprečju 17 minut življenja na cigareto, ženske pa kar 22 minut.

Ti podatki temeljijo na najnovejših dolgoročnih raziskavah o zdravju prebivalstva, ki vključujejo sodobnejše statistike in večje število udeležencev kot prejšnje študije.

Kaj to pomeni v praksi? Analiza prikazuje, kako hitro se začnejo kazati koristi opustitve kajenja. Če bi kadilec, ki vsak dan pokadi 10 cigaret, prenehal 1. januarja, bi:

do 8. januarja preprečil izgubo celega dne življenja,

do 20. februarja bi si pridobil en teden življenja,

do 5. avgusta pa bi pričakovano živel en mesec dlje, kot če bi s kajenjem nadaljeval.

»Škoda, ki jo povzroča kajenje, je kumulativna. Bolj, ko se oseba izogiba cigaretam, dlje in bolj zdravo bo živela,« poudarjajo avtorji raziskave.

Zdravstvene posledice in prezgodnje staranje

Raziskovalci so opozorili, da kajenje ne le skrajšuje življenjsko dobo, temveč tudi poslabša kakovost življenja v tistih letih, ki bi jih lahko preživeli zdravo. Kadilci izgubijo približno toliko zdravih let življenja, kot izgubijo skupne dolgoživosti.

»60-letni kadilec ima praviloma zdravstveni profil 70-letnega nekadilca,« opozarjajo raziskovalci iz UCL.

Kajenje – vodilni vzrok smrti, ki se mu lahko izognemo

Profesor Sanjay Agrawal, svetovalec za področje tobaka pri Kraljevem kolidžu zdravnikov (Royal College of Physicians), je ob predstavitvi raziskave dejal:

»Vsaka pokajena cigareta pomeni izgubljene dragocene minute življenja. Kumulativni učinek je uničujoč, ne le za posameznike, temveč tudi za zdravstveni sistem in celotno gospodarstvo. Kajenje ostaja glavni preprečljiv vzrok smrti in bolezni v Veliki Britaniji.«

Strokovnjaki: Nikoli ni prepozno za prenehanje

Dr. Sarah Jackson, glavna raziskovalka na področju tobaka in alkohola pri UCL, poudarja:

»Ljudje morajo razumeti, kako zelo škodljivo je kajenje in koliko koristi prinese prenehanje. Povprečna izguba 20 minut življenja na cigareto je alarmanten podatek. Vendar nikoli ni prepozno, koristi se začnejo kazati že takoj po prenehanju.«

Novo leto, nova priložnost

Britanski minister za javno zdravje Andrew Gwynne je ob objavi rezultatov izjavil:

»Kajenje je draga in smrtonosna razvada. Novo leto je popolna priložnost za kadilce, da sprejmejo odločitev za bolj zdravo prihodnost.«

Nova analiza z UCL potrjuje: kajenje je še bolj nevarno, kot smo domnevali. Vsaka cigareta pomeni izgubo časa, ki bi ga lahko preživeli v zdravju in kakovostnem življenju. Naj bo ta podatek močan opomnik vsem kadilcem, prenehanje se splača na vsakem koraku in v vsakem življenjskem obdobju.

O škodljivosti alkohola pa drugič.

***

Vir: University College London, Journal of Addiction