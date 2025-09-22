To je najboljše jesensko poživilo iz ingverja, limone, kurkume in medu

Galerija
Preprost recept, ki že v petih dneh okrepi odpornost, izboljša energijo in poskrbi za lažje dihanje.
Z jesenskimi dnevi, ko postajajo jutra in večeri hladnejši, telo pa bolj dovzetno za prehlade, pride prav naravna podpora imunskemu sistemu.
Nutricionisti svetujejo preprost domači napitek, ki združuje sestavine, bogate z vitamini, antioksidanti in protivnetnimi lastnostmi.
Priprava je enostavna, vsakodnevna uporaba pa priporočena pet dni zapored. Potrebujemo:
Priprava: Ingver olupimo in naribamo, limono iztisnemo. Vse sestavine zmešamo v steklenici in pustimo stati 15 minut. Napitek popijemo zjutraj, na tešče.
Ingver deluje protivnetno in spodbuja boljšo cirkulacijo. Redno uživanje krepi imunski sistem in zmanjšuje utrujenost. Limona je bogata z vitaminom C, ki podpira obrambo telesa, daje energijo in pomaga pri razstrupljanju.
Kurkuma vsebuje kurkumin, ki naravno blaži vnetja ter podpira zdravje sklepov in prebave. Med doda naravno sladkobo, energijo in uravnoteži okus napitka.
Ta napitek je odličen način, kako vstopiti v jesen z močnejšim imunskim sistemom in več življenjske energije.