To je najboljše jesensko poživilo iz ingverja, limone, kurkume in medu

Preprost recept, ki že v petih dneh okrepi odpornost, izboljša energijo in poskrbi za lažje dihanje.

Z jesenskimi dnevi, ko postajajo jutra in večeri hladnejši, telo pa bolj dovzetno za prehlade, pride prav naravna podpora imunskemu sistemu.

Nutricionisti svetujejo preprost domači napitek, ki združuje sestavine, bogate z vitamini, antioksidanti in protivnetnimi lastnostmi.

Hiter recept za domač napitek

Priprava je enostavna, vsakodnevna uporaba pa priporočena pet dni zapored. Potrebujemo:

1 koren svežega ingverja (približno 5 cm),

1 limono,

1 čajno žličko kurkume,

1 žlico medu,

300 ml mlačne vode.

Priprava: Ingver olupimo in naribamo, limono iztisnemo. Vse sestavine zmešamo v steklenici in pustimo stati 15 minut. Napitek popijemo zjutraj, na tešče.

Zakaj deluje ta kombinacija?

Ingver deluje protivnetno in spodbuja boljšo cirkulacijo. Redno uživanje krepi imunski sistem in zmanjšuje utrujenost. Limona je bogata z vitaminom C, ki podpira obrambo telesa, daje energijo in pomaga pri razstrupljanju.

Kurkuma vsebuje kurkumin, ki naravno blaži vnetja ter podpira zdravje sklepov in prebave. Med doda naravno sladkobo, energijo in uravnoteži okus napitka.

Učinki v petih dneh

dan: telo se privaja, večjih sprememb še ni. dan: utrujenost se zmanjšuje, energija postaja izrazitejša. dan: občutek budnosti in večja mentalna jasnost. dan: lažje dihanje in občutek olajšanja. dan: več energije, svežina in vitalnost.

Ta napitek je odličen način, kako vstopiti v jesen z močnejšim imunskim sistemom in več življenjske energije.