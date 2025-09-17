To je najbolj učinkovita vadba v boju proti raku

Redna telesna aktivnost je že dolgo znana kot ključni dejavnik pri preprečevanju kroničnih bolezni, nova študija pa prinaša navdušujoče rezultate.

Avstralski raziskovalci so odkrili specifično vadbeno rutino, ki že po enem treningu lahko upočasni rast rakavih celic pri ženskah, ki so preživele raka dojke.

V raziskavi je sodelovalo 32 žensk, preživelih rak dojke v fazah 1 do 3, s povprečno starostjo 59 let in indeksom telesne mase (BMI) 28.

Razdeljene so bile v dve skupini: ena je izvajala trening z utežmi, druga visokointenzivni intervalni trening (HIIT).

Po 45-minutnem treningu so vse udeleženke imele do 47 odstotkov višjo raven miokinov v krvi. Miokini so proteini, ki jih mišične celice sproščajo med vadbo in pomagajo pri komunikaciji s telesom. Raziskovalci ocenjujejo, da bi povečana raven miokinov lahko upočasnila rast rakavih celic za 20 do 30 odstotkov.

Francesco Bettariga, vodja študije z Univerze Edith Cowan, pojasnjuje: »Izbrali smo trening z utežmi in HIIT, ker nudita različne fiziološke koristi: trening z utežmi izboljšuje moč, HIIT pa povečuje kardiorespiratorno vzdržljivost. Ugotovili smo, da je intenzivnost vadbe, ne vrsta, glavni sprožilec pozitivnih sprememb.«

Podrobnosti vadbe

Trening z utežmi: 8 ponovitev v 5 serijah za glavne mišične skupine (potiski, veslanje, izmenični izkoraki). Odmor med serijami: 1–2 minuti.

HIIT: sedem 30-sekundnih intenzivnih vaj na kolesu, tekalni stezi ali veslaškem trenažerju, s 3-minutnim odmorom med serijami.

HIIT skupina je pokazala največji skok miokinov IL-6, ključnih za imunsko funkcijo, medtem ko je skupina z utežmi imela 23 odstotkov več miokinov dekorina, ki uravnava rast tkiv ter 9 odstotkov več IL-6. Čeprav so se ravni miokinov po treningu postopoma znižale, so ostale povišane, kar potrjuje dolgotrajne pozitivne učinke.

Rak dojke v Sloveniji

Rak dojke je ena najpogostejših bolezni pri ženskah. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vsako leto pri nas diagnosticirajo približno 1.500 novih primerov. Medtem ko so običajno obolele ženske starejše od 50 let, narašča število primerov tudi pri mlajših ženskah v 30., 40. in 50. letu.

Glavni rizični dejavniki:

Genetska nagnjenost (družinska anamneza raka dojke ali jajčnikov)

Prekomerna telesna teža in nezdrava prehrana

Povečana konzumacija alkohola

Zgodnja menstruacija ali poznejša menopavza

Nezdrav življenjski slog, vključno s kajenjem in izpostavljenostjo sevanju

Čeprav študija temelji na majhnem vzorcu in je osredotočena le na rak dojke, rezultati nakazujejo, da je že eden sam trening lahko močan zaveznik v boju proti raku. Dolgoročni programi vadbe in raziskave vpliva na druge vrste raka ter imunskega sistema bodo ključni za prihodnja priporočila.

Redna telesna aktivnost tako ostaja enostaven in učinkovit način za krepitev imunskega sistema in zmanjšanje tveganja za rak dojke, poleg tega pa pozitivno vpliva na splošno zdravje in kakovost življenja.