To je 11 najbolj poceni živil s proteini

Dobra novica? Beljakovin ne dobimo le iz dragih zrezkov ali lososa, številna cenovno dostopna živila ponujajo prav toliko hranil in pomagajo ohranjati mišice, energijo in dobro počutje.

Predstavljamo 11 cenovno ugodnih virov beljakovin, ki jih lahko vključite v svoj jedilnik vsak dan.

1. Jajca

Prava prehranska klasika in vsestransko živilo. Šest jajc pogosto stane manj kot skodelica kave v lokalu, eno večje jajce pa vsebuje približno 6–7 gramov beljakovin. Odlična so za umešana jajca ali pač kot dodatek riževim jedem.

2. Konzervirana tuna

Ena najbolj dostopnih ribjih opcij. Majhna konzerva vsebuje okoli 25 gramov pustih beljakovin, porcija pa stane le nekaj deset centov. Primerna je za testenine, sendviče ali kot nadev za pečen krompir.

3. Leča

Cenovno izjemno ugodna in vsestranska stročnica. Pol skodelice kuhane leče zagotovi približno 9 gramov rastlinskih beljakovin. Rdeča leča se odlično poda v juhe, zelena pa v solate.

4. Čičerika

Ni uporabna le za humus! Ena pločevinka stane manj kot 60 centov in vsebuje približno 15 gramov beljakovin ter obilico vlaknin. Odlična je v solatah ali popečena kot prigrizek.

5. Tofu

Sojin izdelek, ki je postal stalnica tudi v slovenskih trgovinah. Polovica 400-gramskega bloka vsebuje približno 20 gramov popolnih rastlinskih beljakovin. Trši tofu je izvrsten za pečenje ali dušenje, svilnati pa za smutije.

6. Arašidovo maslo

Priljubljen ameriški namaz je danes doma že skoraj povsod. Dve žlici brez dodanega sladkorja in palminega olja prineseta približno 8 gramov beljakovin ter zdrave maščobe, ki nasitijo precej bolj kot čips.

7. Piščančja bedra

Cenejša alternativa piščančjim prsim, a prav tako beljakovinsko bogata. Eno bedro vsebuje okoli 10 gramov beljakovin. Sočna so pečena na žaru.

8. Skuta

Nekoč sinonim za dietno hrano, danes pa cenovno dostopen vir beljakovin. Pol skodelice vsebuje približno 14 gramov beljakovin. Uporabna je v slanih in sladkih jedeh – na toastu, z jajci ali s sadjem.

9. Črni fižol

Čeprav ni tradicionalno slovensko živilo, je vse pogosteje na krožnikih. Pol skodelice zagotovi okoli 8 gramov beljakovin in veliko vlaknin. Primeren je za enolončnice, tortilje ali kot osnova za veganske burgerje.

10. Grški jogurt

Gosta in kremasta različica jogurta vsebuje od 15 do 20 gramov beljakovin na porcijo. Odličen je za zajtrk s sadjem in medom kot nadomestek kisle smetane ali osnova za marinade.

11. Zamrznjena riba

Cenovno ugodna izbira, ki jo imamo vedno na zalogi. File bele ribe (npr. osliča) vsebuje približno 20 gramov beljakovin, mastnejše vrste, kot je skuša, pa so bogate še z omega-3 maščobnimi kislinami.

Nasvet za varčno prehrano: beljakovine lahko dobite iz cenovno dostopnih živil, ki jih kombinirate v raznolike obroke. Tako poskrbite za zdravje in prihranite denar.