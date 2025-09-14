NOVA RAZISKAVA

Tiha grožnja srcu ni holesterol, ampak ta vsakodnevna past v naši prehrani

Če so na jedilniku dve ali več porcij, se tveganje poveča na 21 odstotkov tudi pri ljudeh, ki redno telovadijo.
Fotografija: Še ena minus točka za sladke napitke. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Še ena minus točka za sladke napitke. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
14.09.2025 ob 13:00
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
14.09.2025 ob 13:00

Čeprav se dolgo časa kot glavni sovražnik srca obravnava holesterol, nove raziskave kažejo, da je še nevarnejši vsakodnevni spremljevalec – sladkor.

Skrit je v gaziranih pijačah, prigrizkih, omakah in celo v izdelkih, ki jih pogosto označujejo kot »zdrave«.

Že ena porcija sladke hrane ali pijače na dan poveča tveganje za bolezni srca za 18 odstotkov.

Če so na jedilniku dve ali več porcij, se tveganje poveča na 21 odstotkov tudi pri ljudeh, ki redno telovadijo. Leta 2025 so raziskovalci pokazali, da visok vnos sladkorja, zlasti iz industrijsko predelane hrane, poveča tveganje za srčne bolezni za 17 odstotkov, koronarno bolezen srca za 23 odstotkov in možgansko kap za 9 odstotkov.

Sladkor in globalne posledice

Visok vnos sladkorja je povezan z več kot milijonom novih primerov bolezni srca ter več kot 2,2 milijona novih primerov sladkorne bolezni tipa 2 v enem letu. Študija, objavljena v ugledni medicinski reviji, je pokazala, da imajo ljudje, ki iz sladkorja pridobijo več kot četrtino dnevnih kalorij, več kot dvakrat večje tveganje za smrt zaradi srčno-žilnih bolezni kot tisti, ki sladkorja zaužijejo manj kot 10 odstotkov.

Sladkor spodbuja vnetja, zvišuje krvni tlak, slabša raven holesterola in poruši nadzor nad glukozo v krvi. To je »dvojni udarec« – škoduje tako srcu kot trebušni slinavki.

Koliko sladkorja je preveč?

Strokovne smernice priporočajo, da odrasli zaužijemo največ 30 gramov prostih sladkorjev dnevno, kar je približno 6 čajnih žličk za ženske in 9 za moške. Večina ljudi pa te količine preseže tudi za dva- do trikrat.

Dodani sladkorji ne bi smeli predstavljati več kot 5 odstotkov dnevnih kalorij. Prehranske raziskave kažejo, da prebivalci številnih evropskih držav, tudi Slovenije, pogosto močno presegamo priporočila.

image_alt
Jutranja rekreacija pred službo. Je to sploh pametna izbira?

Stanje v Sloveniji

V Sloveniji je povprečen dnevni vnos sladkorja še vedno previsok. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da odrasli Slovenci v povprečju zaužijemo več kot 100 gramov sladkorja na dan, kar je več kot trikratnik priporočene količine. Največ sladkorja zaužijemo z brezalkoholnimi pijačami, sladkimi prigrizki in pecivom.

To pomeni, da tudi v Sloveniji sladkor predstavlja tiho grožnjo za zdravje srca, ožilja in presnove.

image_alt
To so kolesarske toplice, v katerih so štirje dnevi dolgi en mesec

Kako zmanjšati sladkor?

  • Preverjajte deklaracije na živilih.
  • Izbirajte izdelke z manj kot 22,5 g sladkorja na 100 g.
  • Namesto sladkih pijač pijte vodo ali nesladkane čaje.
  • Sladke prigrizke nadomestite s svežim sadjem.

Ključni nasvet

Ni holesterol tisti, ki tiho ogroža naše zdravje vsak dan, ampak sladkor skrit v živilih, ki jih uživamo brez pomisleka. Preudarna izbira hrane in zmernost pri sladkorju sta najboljša zaščita za srce, trebušno slinavko in celotno telo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

sladkor sladkarije srce in ožilje zdravo življenje srce holesterol

Priporočamo

Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence
Kaj se je zgodilo poslancu Svobode? »Kako hitro se nam pogled na življenje lahko spremeni ...« (FOTO)
Tiha grožnja srcu ni holesterol, ampak ta vsakodnevna past v naši prehrani
Premium
Groza na mariborski avtobusni postaji: posnetki nezavestnih ljudi šokirali javnost

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence
Kaj se je zgodilo poslancu Svobode? »Kako hitro se nam pogled na življenje lahko spremeni ...« (FOTO)
Tiha grožnja srcu ni holesterol, ampak ta vsakodnevna past v naši prehrani
Premium
Groza na mariborski avtobusni postaji: posnetki nezavestnih ljudi šokirali javnost

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.