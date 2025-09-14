Tiha grožnja srcu ni holesterol, ampak ta vsakodnevna past v naši prehrani

Čeprav se dolgo časa kot glavni sovražnik srca obravnava holesterol, nove raziskave kažejo, da je še nevarnejši vsakodnevni spremljevalec – sladkor.

Skrit je v gaziranih pijačah, prigrizkih, omakah in celo v izdelkih, ki jih pogosto označujejo kot »zdrave«.

Že ena porcija sladke hrane ali pijače na dan poveča tveganje za bolezni srca za 18 odstotkov.

Če so na jedilniku dve ali več porcij, se tveganje poveča na 21 odstotkov tudi pri ljudeh, ki redno telovadijo. Leta 2025 so raziskovalci pokazali, da visok vnos sladkorja, zlasti iz industrijsko predelane hrane, poveča tveganje za srčne bolezni za 17 odstotkov, koronarno bolezen srca za 23 odstotkov in možgansko kap za 9 odstotkov.

Sladkor in globalne posledice

Visok vnos sladkorja je povezan z več kot milijonom novih primerov bolezni srca ter več kot 2,2 milijona novih primerov sladkorne bolezni tipa 2 v enem letu. Študija, objavljena v ugledni medicinski reviji, je pokazala, da imajo ljudje, ki iz sladkorja pridobijo več kot četrtino dnevnih kalorij, več kot dvakrat večje tveganje za smrt zaradi srčno-žilnih bolezni kot tisti, ki sladkorja zaužijejo manj kot 10 odstotkov.

Sladkor spodbuja vnetja, zvišuje krvni tlak, slabša raven holesterola in poruši nadzor nad glukozo v krvi. To je »dvojni udarec« – škoduje tako srcu kot trebušni slinavki.

Koliko sladkorja je preveč?

Strokovne smernice priporočajo, da odrasli zaužijemo največ 30 gramov prostih sladkorjev dnevno, kar je približno 6 čajnih žličk za ženske in 9 za moške. Večina ljudi pa te količine preseže tudi za dva- do trikrat.

Dodani sladkorji ne bi smeli predstavljati več kot 5 odstotkov dnevnih kalorij. Prehranske raziskave kažejo, da prebivalci številnih evropskih držav, tudi Slovenije, pogosto močno presegamo priporočila.

Stanje v Sloveniji

V Sloveniji je povprečen dnevni vnos sladkorja še vedno previsok. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da odrasli Slovenci v povprečju zaužijemo več kot 100 gramov sladkorja na dan, kar je več kot trikratnik priporočene količine. Največ sladkorja zaužijemo z brezalkoholnimi pijačami, sladkimi prigrizki in pecivom.

To pomeni, da tudi v Sloveniji sladkor predstavlja tiho grožnjo za zdravje srca, ožilja in presnove.

Kako zmanjšati sladkor?

Preverjajte deklaracije na živilih.

Izbirajte izdelke z manj kot 22,5 g sladkorja na 100 g.

Namesto sladkih pijač pijte vodo ali nesladkane čaje.

Sladke prigrizke nadomestite s svežim sadjem.

Ključni nasvet

Ni holesterol tisti, ki tiho ogroža naše zdravje vsak dan, ampak sladkor skrit v živilih, ki jih uživamo brez pomisleka. Preudarna izbira hrane in zmernost pri sladkorju sta najboljša zaščita za srce, trebušno slinavko in celotno telo.