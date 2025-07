Tibet: med molitvijo, oblastjo in višino

Začelo se je težavno, se nadaljevalo in končalo na isti način. Petnajst ur leta, zapravljanje časa na vmesnih letališčih, človeka spremeni v utrujeno ožeto cunjo.

Prav nič ne pomaga šesturna časovna razlika, ki v temeljih podre notranjo človeški bioritem. Za povrh pa Tibet velja za streho sveta.

Precejšen del dežele leži na 4.000 metrih nadmorske višine. Čisto zadosti za začetke višinske bolezni s svojimi simptomi: neprestani glavoboli, zamašen nos, prehlad, krvavenje iz nosu, večna utrujenost in neprespanost prav nič ne doprineso k umetniškemu vtisu.

Kitajska je pred dvema stoletjema in pol k svetovnemu družbenemu proizvodu prispevala kako tretjino. Potem pa je tudi z zahodno pomočjo prišlo do gospodarskega zloma, ki je dno dosegel sredi 20. Stoletja.

Že več kot štiridesetletja je minilo, odkar se je trend obrnil in država postaja in je že ekonomska velesila. Kljub vsemu je bil pogled na Lhaso presenečenje.

Tibet, zahodnjaki smo to ime prevzeli iz arabščine. Izhaja namreč iz beside Ti bu – visoka planota, je za kitajske razmere nekakšen Divji zahod. Dežela, ki jo Kitajci imenujejo Xi Zang, dežela zlata, je namreč tisoče kilometrov oddaljena od naselitvenih centrov ob velikih rekah daleč na vzhodu. Nekakšen zakoten, pozabljen in reven svet. Vanj prihajajo Kitajci kot na izlet v nekakšno divjino.

Navkljub temu je Lhasa čisto presenečenje

Polmilijonsko mesto je kot iz škatlice: vse urejeno, vse čisto, avtopark boljši kot pri nas in cene bistveno nižje. Je pa haklc. Tibetanci so v svojem glavnem mestu neznatna manjšina, večino prebivalstva sestavljajo Han Kitajci.

Navkljub temu je palace Potala prava paša za oči. Orjaška 13-nadstropna palača se dviga nad prelepim osrednjim trgom in jezerci in parki, ki jo obdaja.

Konec 17. Stoletja jo je dal zgraditi peti dalajlama Lobsang Gyatso. Z njegovo vlado je prišlo tudi do razcveta tibetanskega budizma in same Tibetanske države.

Njen kulturni vpliv sega daleč preko področja današnje province, ki meri 1.3 milijona kvadratnih kilometrov in ima kake tri milijone in pol prebivalcev. Uradna statistika sicer pravi, da je kakih 85 % prebivalcev Tibetancev, kako pa je v resnici pa pravzaprav nihče ne ve.

Tibetanski vpliv sega daleč preko tega področja v province Sečuan, Junan in Qinghai, pa tudi v severno Indijo, Nepal in Butan. Na približno dvojno področje province.

FOTO: Janez Mihovec

FOTO: Janez Mihovec

Prav priseljevanje Kitajcev na Zahodu pojmujemo na Zahodu kot poskuse osrednjih oblasti, da bi spremenili etično strukturo prebivalstva in že vnaprej preprečili kakršnekoli poizkuse odcepitve in ustanavljanja lastne države.

Dejstvo je, da obstajajo jasne tenzije med domačim prebivalstvom in priseljenci. Zamolči pa se naslednje dejstvo, in sicer, da dolge roke zahodnih obveščevalnih služb že dolga desetletja neprestano poizkušajo destabilizirati Kitajsko.

Podpora Dalajlami v Daramsali, Ujgurom v Sinkiangu, raznim oporečnikom, kot so Ai Weiwei, dežnikarskim revolucijam v Hongkongu in predvsem oblastem Republike Kitajske na Tajvanu so jasen znak tovrstnega početja.

Dejstvo je, da osrednje oblasti v Pekingu nikdar tudi za trenutek niso nasedle napletanju raznih nevladnih organizacij v službi the obveščevalnih služb. Dejstvo je tudi, da Kitajska vlada na Tibetu s trdo roko. Tudi z množičnim nadzorom varnostnih organov, z vsepovsod postavljenimi nadzornimi kamerami, nadzorom komunikacij.

V opozorilo turistom pa tudi s prevajalniki, ki tudi napletanje protibetanskih izjav v tako obskurnem jeziku, kot je slovenščina, znajo prav hitro prevesti v nekaj, kar organi pregona znajo prevesti v njim razumljiv jezik.

Že dva tistoč let je budizem tista sila, ki obvladuje Tibetansko družbo

Budizem se je zajedel v vse pore družbe in je združevalni dejavnik naroda. Po drugi strani pa je treba razumeti, da pred Kitajskim posredovanjem leta 1950 Tibet tudi približno ni bil popolna družba. Prav nasprotno šlo je za suženjsko fevdalno družbo, v kateri so samostani in nekaj veleposestnikov v lasti imeli praktično vso živino in obdelovalno zemljo.

FOTO: Janez Mihovec

FOTO: Janez Mihovec

FOTO: Janez Mihovec

V teh okoliščinah je tretjina odraslih moških živelo kot menihi, kjer so v samostanih malo peli, malo plesali in veliko meditirali in poizkušali doseči nirvano, izstop iz kroga neprestanih reinkarnacij.

Vsi drugi so do onemoglosti garali na poljih ječmena, po pobočjih šestisočakov gojili jake in jih kot tovorne živali vodili v karavanah preko do neba segajočih prelazov v Indijo in Nepal. V okoliščinah ostrega podnebja in neprestane podhranjenosti je do petega leta starosti umrlo skoraj polovica otrok. Povprečna življenjska doba Tibetanca pa ni presegla 35 let.

Tibet ima dolgo zgodovino odnosov s Kitajsko, s katero je bil stoletja povezan

V začetku 18. Stoletja je na Tibetu posredovala vojska dinastije Čing in izgnala mongolske okupatorje, s katero sta tako Kitajska kot Tibet imela dolgo zgodovino neprijetnih odnosov. Leta 1720 sta sklenili sporazum, po katerem je Kitajska dobila politično oblast nad Tibetom, tibetanska duhovna voditelja dalajlama, in pančenlama pa duhovno oblast nad Kitajsko.

V naslednjih stoletjih se je med obema entitetama dogajalo marsikaj, a Kitajci so omenjeni sporazum vedno pojmovali kot tistega, ki jim daje oblast nad Streho sveta in jo smatrajo kot del enovite države.

To seveda ni šlo zlahka. Komunizem in tibetanska teokracija leta 1950 tudi približno nista sodila skupaj. Sklenjen je bil sicer sporazum med obema stranema, ki je glede na vsebino dobil ime Sporazum 17. Točk. Poenostavljeno je Tibetu zagotavljal avtonomijo in ohranitev vladavine teokratske države.

Pa ni šlo. Mao in njegova rdeča klika so se konec desetletja spomnili Velikega skoka naprej in Kulturne revolucije. Ta tudi približno ni bila usmerjena (samo) proti Tibetancem.

Konec koncev je zaradi teh neumnosti v naslednjem desetletju od lakote umrlo nekje med 15 in 55 milijoni ljudi. So pa svoje pokasirali tudi Tibetanci. Prišlo je do upora, 14. Dalajlama je leta 1959 pobegnil v Indijo, na Strehi sveta pa se je začela vseplošna represija. Požgali so precejšen del kakih 6.000 samostanov, razgnali menihe in zaplenili zemljo.

Vsaj dve desetletji je bilo hudo neprijetno in nevarno

Izgnana vlada v Daramsali je vodila oborožen odpor, svoje so prispevale zahodne tajne službe, katerih namen je bil oslabiti rdeči režim. Dalajlama je s svojim pristopom na Zahodu naredil bleščeč vtis. Doma pa od tega ni bilo posebne koristi.

FOTO: Janez Mihovec

FOTO: Janez Mihovec

Šele konec 80-tih let se je vlada v izgnanstvu prenehala prizadevati za politično neodvisnost Tibeta. Morda je precej več za ohranitev tibetanske kulture naredil 10. Pančenlama Čokji Gjaltsen, ki je za razliko od dalajlame ostal na Tibetu in se do leta 1989 prizadeval za pravice Tibetancev. Z mojega vidika precej bolj pošteno in pogumno.

Kitajci do njegovih prizadevanj niso imeli kakšne tolerance, pa je bil malo na svobodi, precej več pa po prevzgojnih taboriščih in zaporih.

Potem pa je umrl in sledila je čudna kolobocija pri izboru reinkarnacije njegovega naslednika. Tibetanci so izbrali svojega, Kitajske oblasti pa tudi. Potem je tibetanski izbor izginil skupaj z vso svojo družino vse do današnjega dne, kitajski pa je malo v Shigatseju in malo v Pekingu, pa brez avtoritete kot lakaj države.

Današnji 14. Dalajlama ima prav letos že 90 let in prav vsi se boje homatij, ko bo umrl in se bo iskalo naslednika, pa čeprav trenutni pravi, da bo živel še 40 let.

Če pustimo ob strani čvekanje Zahoda, je Kitajcem treba priznati, da se še kako prizadevajo za razvoj dežele. Praktično vsepovsod so gradbišča, kjer se gradi vsemogoče. Od rudnikov, industrijskih obratov in cest. V deželi, kjer še pred sedemdesetimi leti ni bilo praktično nobene zdravstvene oskrbe, civilne šole, ceste, tovarne, je danes praktično vse.

Največji uspeh je morda železnica. To je pravzaprav noro

Železnico so speljali z matične kitajske preko cele planote. Kar nekajkrat preko prelazov, višjih od 5.000 metrov. Že pred dvema desetletjema. Pred desetletjem so jo podaljšali do Šigatseja. To sem videl. Most, predor, most in tako naprej. Kot da to ne bi bilo dovolj potekajo pripravljalna dela za podaljšanje železnico skozi Himalajo do Katmanduja v Nepalu. Ni da ni.

Ob vsem tem naš Drugi tir Divača Koper deluje kot igrača za otroke. Prav železnico je Zahod izkoristil za trditev, da ta omogoča priseljevanje Hanov in s tem uničevanje tibetanske kulture. Morda res. Po drugi strani, pa če je ne bi zgradili, bi Zahod vpil, da se Tibetance namerno pušča v revščini.

FOTO: Janez Mihovec

FOTO: Janez Mihovec

Letos je osrednji del dežele ob Bramaputri, mimogrede reko tu imenujejo Yarlung Tsangpo prizadel silovit potres, ki je terjal nekaj sto mrtvih. Oblastem tudi približno ne moreš očitati, da ne poizkuša sanirati posledic. Peljali smo se prav skozi področje epicentra potresa. Čisto vsepovsod so gradbišča, kjer je jasno videti, da imajo že do jeseni namen sanirati glavni del škode.

Dežela je pravzaprav ogromna

Tri tedne smo se od jutra do večera potepali gori, doli in naokoli. Tudi do baznega tabora pod Everestom. Tistega na severni strani, od koder sta Irwine in Mallory uporabila za svoj legendarni vzpon pod sam vrh let 1924.

Pri vsem tem je treba povedati, da se tibetanska družba bliskovito spreminja. Pa ne samo zaradi tega, ker se v deželo priseljujejo Han Kitajci, ki vsaj v mestih že lep čas tvorijo večino. Na neki način jih je treba razumeti. Tudi na Kitajskem manjka dela in zaposlitev.

FOTO: Janez Mihovec

FOTO: Janez Mihovec

Ko se pojavi možnost za zaposlitev, je bazen kandidatov pravzaprav neskončen in ti pridejo tudi v Tibet. Pa to je le eden od problemov.

Na Tibetu je še generacijo nazaj živela skupnost, ki je svoje življenje preživljala ob neskončnem delu v nemogočih življenjskih pogojih. Pravi borci torej.

Potem pa se je začelo. Najprej na Japonskem, pa v Južmi Koreji, pa na Kitajskem in z raznimi Tik-toki in podobnimi neumnostmi je vse skupaj prišlo v Tibet. Kar naenkrat je zanimiva in lepa bela polt, pa naličeni, depilirani in poženščeni moški pa kofetki, pa elektronske cigarete in modne obleke. Pa razpad družinskih vrednot in skrajni egoizem, v katerem mladi ljudje vidijo le sebe in ne želijo več imeti otrok.

Mlada generacija postaja generacija cmer in hedonistov. Starejša generacija to gleda in ji čisto nič ni jasno. Saj je pri nas v Sloveniji isto, pa vendar se ta process dogaja zlagoma skozi celo stoletje.

Daleč na zahodu Tibeta stoji samotna gora

Nekje na tromeji med Indijo, Nepalom in Kitajsko. Ne več čisto v Himalaji, pač pa v njeni severni soseščini, gorovju Transhimalaja. Kailash ima 6638 višine in leži v neposredni bližini svetih jezer Manasarovar in Rakshastal Gora je sveta za kar štiri pomembna svetovna verstva: Hindujce, Džandžaiste, Budiste in pripadnike Bon budizma.

Zahodnjaki smo za goro prvič slišali v začetku dvajsetega stoletja. Nekaj desetletij je bil Tibet odprt za tuje obiskovalce in to je omogočilo, da smo se s Himalajo in s tem tudi s Kailashem seznanili s severne strani.

Leta 1926 je britanski diplomat Hugh Ruttledge obiskal področje, da bi se srečal z lokalnim tibetanskim guvernerjem province Ngari. Guverner je bil odsoten in prosti čas je diplomat izkoristil, da je obkrožil gore in proučil morebitne poti na vrh. Prvi resni poskus priti na vrh je nekaj let kasneje izvedel polkovnik R. C. Wilson skupaj s Šerpo po imenu Tseten. Vse skupaj se je končalo v visokozapadlem novem snegu brez osvojenega vrha.

FOTO: Janez Mihovec

Herber Tichy je področje obiskal leta 1936 in tudi sam poskusil priti na vrh. Lokalni prebivalci so mu povedali, da je osvojitev vrha omogočena le tistim, ki so v celoti brez greha. Ti ljudje na vrh ne bi splezali, ampak bi se spremenili v ptice in nanj poleteli. Tichy vseh the pogojev ni izpolnjeval in vrh je ostal nedotaknjen.

Politični položaj se je v celoti spremenil leta 1950, ko je Kitajska v prizadevanju združitvi razrahljane države, posredovala v Tibetu in onemogočila nadaljnje poizkuse.

Najprej je bila to politična odločitev, nato pa so okoli leta 1980 sprejeli odločitev, da se trajno prepove kakršnekoli odprave namenjene na vrh.

Tokrat je bila odločitev enkrat za spremembo pametna: goro so smatrali za preveč sveto za kaj takega in so se odločili, da jo puste na miru. Torej: nobenih plezalnih vzponov, smetenja in motenja bogov. Še danes velja, da prav nihče ne smatra, da bi bil on tisti, ki mu je uspel vzpon na vrh. Morebiten vzpon tako ne bi bil zmagoslavje, pač pa sramota.

Vse to pa ne velja za romarska potovanja okoli gore oz. t. i. kore. Ta potekajo preko celotnega leta, ko to dopuščajo vremenske razmere. To pomeni predvsem v času zgodnjega poletja in jeseni. Zimske vremenske z močnim vetrom in nizkimi temperaturami tega ne omogočajo. Enako velja za čas julija in avgusta, ko preko Himalaje prinese zadnje vplive monsuna in s tem padavine in snežne viharje.

Najpomembnejši romarski čas je tako Saga Dawa Duerchen, ko se 53 kilometrov dolgo pot odpravi na desettisoče romarjev

Hindujci, Budisti in Džanžaisti v smeri urinega kazalca, Bon budisti pa v obratni smeri. Saga Dawa dobesedno pomeni Četrti mesec. To je v četrtem mesecu tibetanskega koledarja ob nastopu polne lune. Datum tako od leta do leta nekoliko varira, v letu 2025 je ta nastopil 11. Junija. Na ta dan se praznuje rojstvo, razsvetljenje, nirvana in odhod Bude Shakyamun iz cikla reinkarnacij.

Vstopna točka je mestece Darchen ob vznožju gore. Darchen je naselbina velikosti Kranjske Gore in je v tem času dobesedno preplavljena z domačimi romarji in številnimi tujimi obiskovalci. Pri tem ne velja pozabiti, da je Kitajska država, ki je z železno roko oblasti prebivalca pripravila do ubogljivosti in poslušnosti.

FOTO: Janez Mihovec

Prav posebej pa Tibetance, ki jih tudi zaradi tujega vpletanja, dostikrat pojmuje za potencialne zdraharje in upornike. Za udeležbo na romarju je potrebna prijava, dovoljenje, vse skupaj pa je podvrženo tudi strogemu nadzoru.

Tudi s številnimi brezpilotniki, stacionarnimi kamerami in še čim. Nekje v ozadju, nekoliko diskretno, pa stoje tudi številni varnostniki. Da pa se ne bi čisto slučajno zgodila še kaka neumnost, pa pa tudi strumni fantje v policijskih in vojaških uniformah.

Ob začetku festivala se mrzlična aktivnost začne že v zgodnjem jutru. Kakih 30.000 domačih romarjev se na začetno mesto odpravi kar peš ali pa na konjih. Tujim obiskovalcem so krila precej bolj prirezana. Dostop do nekaj kilometrov oddaljene točke je mogoč le z vozili.

Za vsak primer s kitajskim šoferjem, turističnim vodičem in obveznim policistom. Ob prisotnosti državnih uradnikov torej, ki so tudi fizične oči in ušesa nadzora nad dogajanjem. Tako, da se ve kako in kaj.

Ob vznožju gore Kailash se tako zbere množica ljudi

Menihi blagoslavljajo ljudi, vrsti se prepevanje molitev in himn. Ob samem začetku podro romarji ogromen lesen steber, ki od predhodnega leta skrbi za povezavo med zemljo in nebom.

Za avtodvigalom postavijo novega za tisto leto in ga za vsak primer ovesijo z množico molilnih zastavic. Vsepovsod je postavljeno cela vrsta malih peči, v katerih se kurijo brinove vejice z namenom, da se ozračje osveži z vonjem goreče smole. Za popestritev stanja pa poskrbe še brezštevilni berači, ki vsak s svojo srce parajočo zgodbo, poizkušajo svojo srečo. Vse skupaj je tako neverjeten hrum in migotanje človeške množice.

Na romanje se da na več načinov

Tisti z manj telesne kondicije se le sprehodijo naokoli prireditvenega prostora in vrnejo nazaj v Darchen. Beli turisti se običajno odpravimo na pohod okoli gore, ki traja tri dni. Tisti pravi verniki pa izvajajo prostracijo. Molitvene gibe, ki vključujejo obredne korake, sklepanje rok in poleganje po tleh.

FOTO: Janez Mihovec

Da pridejo okoli gore, potrebujejo kake tri tedne. Slednji so opremljeni skrajno špartansko. Skorajda brez kakršnekoli redne in ustrezne oskrbe žive na minimalni prehrani, za povrh pa prespe kar ob poti. Nobena resna obleka tovrstnih preizkušenj ne bi preživela, zato si pomagajo z delovnimi rokavicami na dlaneh, ščitniki na komolcih in kolenih, za povrh pa še nekakšnim predpasnikom, ki sega od vratu pa do gležnjev.

Precejšne tveganje, saj se na romarsko pot številni odpravijo kar z majhnimi otroki. Ti so opremljeni malce po svoje. Za pot je potrebna prava oprema za visokogorje. Naj nas bleščeče sonce, mirno ozračje in visoke temperature letošnje Sage Dawe ne zavedejo. Vreme se zna hipoma spremeniti v zimske viharje.

Za otroke je tako treba poskrbeti, da jih ni treba ves čas slačiti in preoblačiti. Na ritki so hlače preprosto prerezane in ko se pokaže potreba se samo počepne in opravi svoje.

Belci zahtevamo nekoliko več udobja

Del naše opreme je na jakih, mimo mani kopic kamenja, hodimo po levi. Občudujemo budistične samostane v skalovju in spoštujemo kamnite stupe.

Prespimo pa v nekakšnih lodžih ob minimalni opremi in precej enolični hrani. Nekako po pričakovanjih. Resna preizkušnja pa so prostori na štrbunk, kamor tudi cesar zahaja sam in peš. Zaradi preobremenjenosti so v nekoliko vprašljivem stanju. Prav posebej ponoči, ko se človek sprehaja naokoli nekoliko zaspan in v temi, se jih je iz varnostnih razlogov boljše izogibati in stisniti do jutra.

Glavna preizkušnja je vzpon na prelaz Drolma na višini 5.650 metrov. Domačinom nekako gre, belci pa hropemo kot parne lokmotive in neprestano pokašljujemo. Prelaz iz daljave deluje čisto blizu, pa se zdi, da je za vsakim predvrhom stoji še en in tako v neskončnost. Enkrat je tudi najdaljšega vzpona konec.

Na prelazu se zdi, da je vrh Kailasha čisto blizu, pa je vseeno še tisoč višinskih metrov. Po celotnem prelazu se poliva in trese prehrambne darove, pa spet enkrat kuri tako brinove vejice kot tudi papirnati denar najmanjše vrednosti. Zraven pa seveda sodijo molitve, meditacije in prepevanje himn.

Od tu naprej adrenalin vzpona in želja nekoliko upade. Treba se je še spustiti in to vzame naslednja dva dneva. Tehnično čisto enostavno, a do neskončnosti dolgo. Prestavljaš eno nogo za drugo in tako v nedogled. Preprosto krevsanje. V trenutku, ko opaziš prvo cesto, prvo trgovino, restavracijo in prvega berača, veš, da je vrnitev na izhodišče v Darchen na dosegu roke.

Po treh dnevih je tako romarja v vseh njegovih barvitih odtenkih in velikem trudu le konec. Na vrsto pride tudi veliko zadovoljstvo.

Včasih tudi prekmalu in z neprijetnimi posledicami. Kljub vsemu gre za velike fizične napore, ki so krona večtedenskega prebivanja ves čas nad 4000 metri nadmorske višine. Za gibanje v gorah, ki nas je dostikrat pognalo čez več kot 5000 metrov visoke prelaze in približalo tudi znamkam šesttisočakov. Cena je bila tako zelo visoka.

Volja sicer premaguje ovire, vendar včasih človeški organizem preprosto ne zmore več. Člana naše odprave je po vrnitvi zadela možganska kap. Resno opozorilo, ki nam je dalo vedeti, da Tibet in festival Saga Dawa včasih preprosto preseže človeške zmogljivosti.

Na Tibetu ljudje živimo že tisočletja

Vendar se je v tem času zgodilo marsikaj. Kraljestva so nastala in propadla. Včasih je bil Tibet enoten in mogočen in obsegal orjaška področja daleč iz področja današnje province. Spet drugič razdrobljen in oblegan s strani številnih vojsk same Kitajske, Mongolije, Indije in Nepala. Eno takšnih izginulih civilizacij je kraljestvo Guge.

V skrajnem zahodnem delu dežele je tisočletje cvetela budistična civilizacija. Polja, pašniki, vasi in karavanske poti so izginili. Za njimi so ostale ruševine nekdanjih samostanov in vasi. Pa tudi njihovo glavno mesto Tsaparang postavljeno na orjaškem kamnitem zobu v dolini reke Sutlej.

Celotna civilizacija je živela in izginila, ne da bi zunanji svet kaj dosti vedel o tem. Tako malo, da je enemu od dalajlam prišlo na uho, da tam nekje na zahodu živi veliko število njegovih podanikov. Pa mu je prišlo na misel, da bi tja poslal skupino svojih poslancev, beri davkarjev, ki naj bi od njih izterjali prostovoljne prispevke. In so šli in se po letih potovanja tudi vrnili z obvestilom, da tam ni nikogar več.

FOTO: Janez Mihovec

Sprememba je tisto, kar na Tibetu velja. Danes si še lahko ogledamo zadnje ostanke nekdanje civilizacije. Že res, da država strogo omejuje število menihov in nun po samostanih, ki so na neki sprevržen način tretirani kot državni uradniki in prejemajo plačo iz proračuna.

Še vedno pa velja, da Tibetancem lahko vzameš vse, le vere jim ne moreš. Če bi jim bilo dovoljeno, bi v trenutku praktično vsi Tibetanci opustili trenutno življenje in meditirali v samostanih. Pa jim ni.

Tudi oni se vozijo z velikimi avtomobili, imajo pametne telefone in postajajo potrošniška družba. Pa so to sodobni časi, ki postavljajo drugačne vrednote.

Za letalom, ki vzleti z letališča v Lhasi in se med svojim letom dviga po ozkih dolinah vse do točke, ko se dvigne nad planoto, ostane spodaj skrivnosten svet, eden najbolj drugačnih krajev sveta. Nekakšen Šangri La, ki ga mora vsak od nas še najti.