Test »sedi-vstani« razkriva zdravje vašega srca: Zdravniki trdijo, da razkriva, kako dolgo boste živeli

Dolgoživost ni samo to, kako dolgo živite – gre za to, da ostanete zdravi čim dlje. Raziskave kažejo, da je test sedi-vstani do lahko dober način za ugotavljanje, kako zdravi ste, in lahko celo napove, kako dolgo boste živeli.

»To je posredni pokazatelj vašega zdravja,« pravi medicinska sodelavka NBC News Natalie Azar, dr. med., ki je prikazala preprost test, ki ga nekateri zdravniki uporabljajo kot pokazatelj dolgoživosti.

Kaj je test sedi - vstani?

»Pravzaprav gre za test stoj, nato sedi in spet stoj,« Azar pove za Today.com.

V bistvu preizkus začnete stoje, sedete s prekrižanimi nogami na tla in nato znova vstanete. Sliši se preprosto, kajne?

Iz stoječega položaja morate preiti v sedeče stanje in nazaj, ne da bi pri tem uporabili roke ali kateri koli del telesa, razen nog in moči telesa, da bi vam pomagali vstati oziroma sedeti.

Kaj pokaže test?

Ta preprost test je učinkovit pokazatelj zdravja, saj morate imeti močno zdravje srca in ožilja, dobro ravnotežje, okretnost, prožnost ter moč jedra in nog, pravi Azar.

Kakšna raziskava stoji za tem?

Študija je pokazala, da je test iz sedečega položaja pomemben napovedovalec umrljivosti pri udeležencih, starih od 51 do 80 let. »Študija je pokazala, da nižji kot je rezultat, obstaja sedemkrat večja verjetnost, da boste umrli v naslednjih šestih letih,« pravi Azar.

Toda, poudarja Azar, ljudje, ki so v študiji dosegli najnižjo oceno, so bili tudi najstarejši - kar pomeni, da so imeli tudi največje tveganje smrti v naslednjih šestih letih.

To ne pomeni, da test ni legitimen ali da vam ne more povedati ničesar o vašem zdravju, tudi če ste mlajši od 51 let, pravi Azar. »Ko postajamo starejši, se pogovarjamo o zdravju srca in ožilja ter o aerobni telesni pripravljenosti, zelo pomembni pa so tudi ravnotežje, prožnost in agilnost,« poudarja Azar.

Kako narediti test?

Cilj je preiti iz stoječega v sedeče stanje na tleh, prekrižati nogi in vstati nazaj brez pomoči rok.

To storite tako: – Stojte in si dajte 10 točk - Usedite se na tla s prekrižanimi nogami - Ponovno vstani - Odštejte točko vsakič, ko si pomagate z roko, kolenom, podlaketjo ali stranjo noge – Če lahko sedite in stojite brez pomoči, ste dosegli popolnih 10. Če sploh niste mogli vstati, je vaš rezultat nič.

Kako razlagati svoj rezultat »Osem točk ali več je tisto, kar želite,« pravi Azar.

Poudarja pa, da je veliko stvari, ki jih test ne upošteva. »Kaj pa, če si v formi, a poškodovan?« Test ne upošteva poškodb, zato bodisi počakajte, da ozdravite, preden preizkusite test, ali pa ne domnevajte, da so vaši rezultati dokončni in je vse merilo vašega zdravja. »Test tudi ne upošteva mišično-skeletnih omejitev, « pravi Azar. Torej, če imate težave z mobilnostjo, vaš rezultat morda nikoli ne bo dosegel 10. To ne pomeni, da niste zdravi in ​​fit, pojasnjuje Azar.

Azar dodaja, da ta test opravlja redno in da njen osebni rezultat ni vedno popoln, čeprav je v odličnem fizičnem stanju. Veliko dejavnikov lahko pride v poštev. Če na primer slabo spite ali vas boli hrbet, si privoščite oddih. Z razlogom obstaja cela 10-stopenjska lestvica.

Kaj če ne dosežem dobrega rezultata?

»Vzemite to z rezervo,« pravi Azar. Ne morete nadzorovati poteka časa – ali staranja – lahko pa se odločite, da boste dali prednost izboljšanju svoje telesne pripravljenosti.