Telovadba doma brez enega športnega rekvizita. Tudi tako se da

Ne, da smo varčni in da si ne moremo kupiti kakega športnega rekvizita, ki ga nujno potrebujemo za našo telovadbo, gre bolj za to, ali se sploh da kakovostno vaditi brez vsega.

Preberite si kako vadimo brez vsega.

Resnici na ljubo tovrstne, tako imenovane proste vaje, v športni praksi niso najbolj pogoste. Z malo domišljije si lahko pripravimo pestro, zanimivo in ustrezno intenzivno vadbo, v katero je vključena večina funkcionalnih gibov.

Nekoliko težje najdemo le primerne proste vaje za potiske in potege v vertikalni smeri; toliko večji poudarek pa lahko damo funkcionalnim gibom v predelu trupa (upogibi, iztegi, bočni upogibi in suki) in nog (iztegi in upogibi). Obvladovanje mase lastnega telesa naj bo osnova vadbe moči!

V pripravljalnem delu vadbe se ogrejemo z aktivnostmi na mestu, mednje vključimo dinamične raztezne in krepilne gimnastične vaje.

V glavnem delu izvedemo vaje moči, kjer poudarjamo dobro napet trup pri vsaki vaji ter ohranjanje naravnih krivin hrbtenice.

V sklepnem delu pa izvedemo statične raztezne vaje, da zagotovimo hitrejšo regeneracijo mišic.

Organizacija vadbe je prikazana na sliki. Pa še nekaj, ne bomo čisto brez pripomočkov, za večje udobje si bomo privoščili blazino.

Ogrevanje

Vaje za ogrevanje. FOTO: Polet

Vaje za moč

Vaje za moč. FOTO: Polet

Raztezanje