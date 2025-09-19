  • Delo d.o.o.
    Tekaški spektakel v Kranjski Gori: več kot 5.000 tekačev iz celega sveta na Julian Alps Trail Run

    Rekordno število udeležencev, spektakularne razgledne točke in izzivi do 120 km – Julian Alps Trail Run by UTMB letos presega vsa pričakovanja.
    Julian Alps Trail Run! FOTO: Lejla Harbas 
    Julian Alps Trail Run! FOTO: Lejla Harbas 
    Miroslav Cvjetičanin
     19. 9. 2025 | 10:20
     19. 9. 2025 | 10:24
    A+A-

    Trail tekači iz celega sveta se danes podajajo na rekordno, šesto izvedbo dogodka I feel Slovenia Julian Alps Trail Run by UTMB.

    Dogodek, ki traja do nedelje popoldne, ponuja trase dolžine od 10 do 120 km – od kratkega teka v naravi do pravega tekaškega vikenda brez spanca.

    Vzdušje ustvarjajo navijači na startih, razglednih točkah in v cilju, dogajanje pa je mogoče spremljati tudi preko spleta.

    Tridnevni tekaški program

    Dogodek se je danes začel s startom tekačev na Sky Trail 50 km iz Žirovnice in večernim štartom na I feel Slovenia 120 km iz Radovljice.

    Sobota bo v znamenju 80-kilometrske trase s štartom na Bledu, otroškega teka in pestre sejemske ponudbe v Kranjski Gori. V nedeljo bodo na sporedu krajše trase – 25 km, Intersport Speed 15 km in 10 km.

    Letos so vse trase, razen najkrajše 10 km, že razprodane. Za krožni tek v okolici Kranjske Gore ostaja še nekaj prostih mest, prijave pa bodo možne še v soboto in nedeljo med registracijami.

    Izziv brez spanca: 120-kilometrska trasa

    Najdaljša trasa, I feel Slovenia 120 km, je prava preizkušnja volje in moči. Tekmovalce vodi iz Radovljice na planoto Jelovica, preko Bleda in Žirovnice, nato pa še strm vzpon na greben Karavank, čez Stol in Golico, preden se s spustom zaključijo v Mojstrani in cilju v Kranjski Gori.

    Tekači imajo na voljo največ 31 ur in pol, kar marsikoga pripravi do izgube dveh noči spanca. Zmagovalci ciljno črto prečkajo že po eni noči, približno po 13 urah neprekosljivega teka.

    Favorit za zmago ostaja lanski zmagovalec, Slovenec Aleš Svetina, ki se letos že petič vrača na Julian Alps Trail. Kot pravi, želi s tem zagotoviti vozovnico za finale UTMB svetovne serije 2026.

    Rekordna udeležba in logistika

    Število tekačev se je letos povzpelo na skoraj 5.100 iz 81 držav, kar je znatno povečanje glede na lanskih 3.500. Največji porast je na trasah 25, 50 in 80 km.

    Direktor dogodka, Luka Hren, poudarja: »Letošnja izvedba je rekordna tako po številu tekačev kot po obsegu organizacije. Usposabljanje 500 prostovoljcev, 50 članov ekipe, koordinacija startov in ciljev na štirih destinacijah, logistika avtobusov in okrepnih postaj ter naročanje vse potrebne opreme je zahtevalo mesece priprav.«

    Idealno vreme za trail tek

    Napoved obeta sveža jutra, sončne dneve in stabilne temperature. Organizatorji opozarjajo, da naj bodo tekači pripravljeni na hladnejše nočne ure in naj upoštevajo obvezno opremo – brez nje ne bodo mogli prevzeti štartne številke. Na trasah bo tudi kontrola, kršitev pa pomeni diskvalifikacijo zaradi varnosti.

    Najlepše navijaške točke

    Dogodek privablja tudi obiskovalce in navijače, ki lahko spremljajo tekače na startih, razglednih točkah ali v cilju v Kranjski Gori. Med najbolj priljubljenimi točkami so:

    • Radovljica – start najdaljše trase (I feel Slovenia 120 km, petek ob 21:30)
    • Mala Zaka, Bled – start 80-kilometrske trase (sobota ob 9:00)
    • Koča na Stolu in Planina pod Golico – spremljanje tekačev na najdaljših razdaljah (sobota dopoldne)
    • FIS proga Vitranc – podpora tekačem na krajši trasi (nedelja dopoldne)

    Dogodek lahko spremljate tudi preko spleta

    Tekaški dvoboji, vmesni časi in prihodi v cilj so na voljo preko uradne strani UTMB World Series, kar omogoča spremljanje dogajanja tudi na daljavo.

    Kranjska Goratrail tekultramaratonJulian Alps trail run
