Tek in hoja najbolj koristita zdravju srca anksioznih in depresivnih ljudi

Nova študija American College of Cardiology kaže, da lahko redna vadba zmanjša verjetnost srčnih zapletov za 22 odstotkov pri ljudeh z anksioznostjo in depresijo, v primerjavi z 10 odstotki pri tistih, ki jih nimajo.

Preprosto povedano, zdi se, da ima vadba večje koristi za zdravje srca tistih, ki se borijo s stresom povezanimi stanji.

Raziskovalci verjamejo, da je to posledica sposobnosti vadbe, da pomaga preprečiti negativne učinke stresa. »Učinek telesne dejavnosti na odziv možganov na stres je lahko še posebej pomemben pri tistih s psihiatričnimi stanji, povezanimi s stresom,« je povedal glavni avtor študije Hadil Zureigat. »To ne pomeni, da je vadba učinkovita samo pri tistih z depresijo ali anksioznostjo, vendar smo ugotovili, da imajo ti bolniki večjo srčno-žilno korist od telesne dejavnosti.« Srčni napadi ostajajo med glavnimi vzroki smrti v Severni Ameriki in ker so se stopnje anksioznosti in depresije med pandemijo povečale, te ugotovitve ne bi mogle priti ob boljšem času.

Raziskovalci so menili, da je »ustrezna« tedenska vadba 150 minut zmerno intenzivnega gibanja.

Kako začeti teči ali hitreje hoditi

Čeprav obstaja veliko načinov za 150 minut vadbe na teden ali približno 20 minut na dan, je tek med najlažjimi. Razen para tekaških copat pravzaprav ni potrebna nobena oprema. Če ste si vzeli odmor od teka ali želite začeti prvič, je tukaj nekaj nasvetov:

Začnite z 20-minutno hojo/tekom in postopoma zmanjšujte čas hoje in povečujte čas teka. Začnite z eno minuto teka, eno minuto hoje. Ne tecite vsak dan, ko začnete; najbolje je, da dan teka zamenjate z dnevom vadbe za moč ali navzkrižnega treninga.

Raznolikost vaše vadbene rutine ohranja stvari zanimive in preprečuje poškodbe. Naj vas ne skrbi tempo, ko začnete – osredotočite se na doslednost in vaš tempo se bo sčasoma izboljšal. Teči ni enostavno, ko začenjate (ali v nekaterih primerih ponovno začenjate), vendar naj vas to ne odvrne. Z vsakim tekom bo občutek boljši.