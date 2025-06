Tek ali kolo: kaj je bolj učinkovito za hujšanje?

Da človek shujša mora s telesnim gibanjem porabiti več kot zaužije. Tako tek kot kolesarjenje sta primerna za izgubljanje telesne teže, ni pa rečeno, da boste z enim ali drugim znojenjem izgubili toliko teže, kot ste se namenili, in v času, ki ste si ga zadali.

Pri vsakem človeku je izgubljanje teže drugačno, splošnega pravila ni.

Najboljši je tisti način, ko težo izgubljate najhitreje in ob tem še uživate v svojem športnem početju in počutju.

Za tek ne potrebujete ničesar razen tekaških copat. Nič ni treba znati

Človek lahko pri teku izgubi kar nekaj teže, pa naj bo tek hiter ali počasen, le traja naj vsaj eno uro.

Kolesarjenje je primerno za ljudi, ki imajo težave s sklepi, okončinami in hrbtenico in za tiste s prekomerno težo. Kolesarjenja se je mogoče dovolj hitro naučiti, vendar je dobro poznati tako tehniko vožnje kot prometne pasti na prostem.

Zagotovo pa v uri kolesarjenja porabite precej manj kalorij kot v uri teka, zato je treba za hujšanje kar nekaj časa vztrajati v sedlu. Ja, zato imajo kolesarji trebuh, tekači pa ne.

Ker morate nositi lastno težo, med tekom porabite več kalorij kot med kolesarjenjem, ko pač sedimo na kolesu in potrebujemo moč le za premikanje.

Žal je tek lahko škodljiv za tiste, ki imajo težave s sklepi, okončinami in bolečinami v hrbtu in imajo preveč kil. Tako za tek kot za kolesarjenje velja, da naj vadba traja vsaj pol ure.

Največja napaka pri začetnikih v teku je, da skušajo doseči čim več v čim krajšem času. Začetniki naj mesec, ali dva menjavajo hojo in tek, kar sicer pomeni, da ne bodo toliko shujšali, a se bodo izognili poškodbam.

Raziskave kažejo, da s tekom izgubimo več maščob kot s kolesarjenjem. Pri istem naporu tekač kuri več maščob kot kolesar.

Če vas zanima zgolj kurjenje maščob in hujšanje, je tek torej primernejši od kolesarjenja

Morda pa bi bilo najboljše, da kombinirate oba športa. Tako boste aktivirali več mišic in se izognili poškodbam zaradi preobrabljenosti oziroma preobremenjenosti le enega dela telesa. Če vam kolesarjenje na prostem ne diši, se lahko udeležite vodene vadbe na kolesih v fitnesih, enkrat ali dvakrat na teden, in si tako popestrite in dopolnite tekaško vadbo.

Karkoli boste že počeli, pa ne pozabite: najpomembnejše pri hujšanju je, da zaužijete manj, kot potem porabite.