Teh živil ne jejte na prazen želodec

Zajtrk velja za najpomembnejši obrok dneva, a strokovnjaki opozarjajo: kar zaužijemo zjutraj, lahko močno vpliva na naše zdravje, telesno težo in počutje čez dan.

Nekatera živila, ki jih pogosto povezujemo z zdravim začetkom dneva, kot so sadni sokovi ali sveže pecivo, pa imajo na prazen želodec prav nasproten učinek.

Strokovnjaki za prehrano poudarjajo, da zajtrk ni le vir energije, ampak tudi sprožilec presnovnih procesov, ki vplivajo na hormonsko ravnovesje, raven sladkorja v krvi in tek.

Jutranji obrok ima velik vpliv na raven inzulina in hormona lakote (grelin), zato je ključno, da se izognemo hitro prebavljivim ogljikovim hidratom, kot sta bela moka in sladkor. Ti povzročijo hiter dvig sladkorja v krvi, ki mu sledi padec, in s tem lakota že kmalu po obroku.

Najpogostejše jutranje napake in kako vplivajo na telo

Sveže stisnjeni sadni sokovi

Čeprav so polni vitaminov, sadni sokovi vsebujejo koncentrirano fruktozo in kisline, ki na prazen želodec:

povečujejo tek,

pospešujejo nalaganje maščob,

lahko dražijo želodčno sluznico.

Priporočilo strokovnjakov: če že posegate po sadju, ga zaužijte celega, z vlakninami, ali pa raje izberite zelenjavni smuti z dodatkom beljakovin (npr. grškega jogurta ali semen).

Pecivo in beli kruh

Sveže pečeno pecivo je pogosto prva izbira za hiter zajtrk, a po besedah dietetikov gre za najslabšo možno izbiro na prazen želodec.

Vsebnost sladkorja, bele moke in nasičenih maščob povzroči:

hiter dvig glukoze v krvi,

lažen občutek sitosti, ki hitro izgine,

večjo verjetnost za čezmeren vnos kalorij tekom dneva.

Tak zajtrk ne zagotovi dolgoročne energije, ampak povzroči nihanje glukoze, kar spodbuja kopičenje visceralne maščobe, predvsem okrog trebuha.

Kaj je torej primeren zajtrk?

Strokovnjaki priporočajo kombinacijo:

beljakovin (jajca, stročnice, jogurt),

zdravih maščob (oreščki, avokado),

zapletenih ogljikovih hidratov (ovseni kosmiči, polnovredni kruh),

vlaknin (semena, sadje, zelenjava).

Dan naj se začne tudi s kozarcem tople vode, ki spodbuja prebavo in hidrira telo po noči.

Tekoči obroki? Da, a s pametnimi sestavinami

Če ste med tistimi, ki zjutraj ne morejo jesti trdne hrane, izberite uravnotežen smuti:

zelenjava (špinača, kumare, zelena),

nekaj sadja (jabolko, jagode),

vir beljakovin (jogurt, beljakovinski prah),

dodatek maščob (chia, lanena semena, oreščki).

Zajtrk da, ampak premišljen

Prvi obrok dneva ne bi smel temeljiti na sladkorju in beli moki, saj nas to dolgoročno vodi v povišan tek, nihanje energije in povečanje telesne teže. Namesto tega izbirajmo hranljive sestavine, ki podpirajo presnovo in telesu zagotovijo pravo ravnovesje.

Povzetek priporočil: