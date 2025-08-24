Teh čevljev nikar ne obujte za v hribe

Hoja v hribe je ena najlepših oblik rekreacije, saj nas poveže z naravo, krepi telo in osveži um. A kljub vsej romantiki planinskih poti je izbira prave obutve ključna za varno doživetje.

Napačen par čevljev lahko hitro privede do bolečin, žuljev, zvinov ali celo resnih poškodb.

Zato je dobro vedeti, v kakšni obutvi v hribe nikakor ne hodimo.

Superge, sandali in telovadni copati – past za pohodnike

V hribe nikakor ne sodijo navadne superge za vsakdanjo rabo. Čeprav so lahke in udobne za mestne sprehode, nimajo dovolj stabilnosti, oprijema in zaščite, ki jih zahteva neenak teren v gorah.

Njihova tanka podplatna plast hitro izgubi oprijem na skalnatih ali spolzkih poteh, hkrati pa ne zaščiti noge pred udarci.

Podobno velja za tekaške čevlje, narejene za asfalt. Ti so sicer odlični za lepe podlage, a v gorah ne nudijo zadostne opore za gleženj in ne ščitijo stopala pred ostrimi kamni. Pogosta, a zelo nevarna izbira so tudi sandali in japonke – na neravnem terenu ne nudijo nobene stabilnosti, zaščite in so praktično recept za nesrečo.

Prav tako niso primerni telovadni copati. Čeprav so udobni, nimajo trdne strukture in podplata, potrebnega za daljše ali zahtevnejše poti. V hribih so zato bolj ovira kot pomoč.

Zakaj so gorski čevlji nepogrešljivi

Tudi preveč obrabljeni ali poškodovani čevlji niso varna izbira, četudi so bili nekoč kakovostni. Obrabljen podplat, uničena opora gležnja ali raztrgan material lahko povzročijo zdrs ali zvin.

Pravi gorski čevlji pa so narejeni iz trpežnih materialov, imajo ojačan podplat z globokim profilom, nudijo oporo gležnju in ščitijo stopala pred udarci. Čeprav so težji in dražji, so naložba v varnost. Dober par pohodnih čevljev ne prepreči le žuljev in bolečin, temveč tudi resnejše poškodbe, ki v gorah pomenijo veliko tveganje zaradi oteženega dostopa reševalcev.

Kako izbrati prave planinske čevlje za lažje ture

Hoja v hribe je prijetna le, če so noge varne in udobne. Planinski čevlji so danes razdeljeni v več kategorij – od treking obutve za lažje poti do robustnih čevljev za visokogorje Alp, Andov ali celo Himalaje. Največ obiskovalcev slovenskih gora pa išče čevlje, primerne za kopne poti nad gozdno mejo, kjer so stabilnost, oprijem in zaščita stopala ključnega pomena.

Vibram podplat in sodobni materiali

Pri nakupu je dobro vedeti, da čevlji nosijo našo težo, težo nahrbtnika in hkrati zagotavljajo varen korak. Pravi prelom v razvoju obutve je bil leta 1935, ko je italijanski alpinist Vitale Bramani ustvaril znameniti vibram podplat, ki še danes velja za zlati standard gorske obutve.

Sodobni treking čevlji združujejo usnje ali goreteks, ki preprečujeta vdor vlage in hkrati odvajata potenje. Večina modelov tehta med 500 in 700 grami, imajo ojačitve na sprednjem delu in ob straneh ter visoko zasnovo, ki manj izkušenim planincem omogoča bolj varen korak na nestabilnem terenu.

Cena in praktični nasveti pri izbiri

Za obutev za hribe srednjega cenovnega razreda (100–200 evrov) je značilno razmerje med udobjem, varnostjo in trpežnostjo. Pomembno je, da čevlje vedno pomerimo z nogavicami, ki jih bomo nosili na turi, ter preverimo togost podplata. Premehki čevlji lahko povzročijo zdrse in krče, medtem ko trši modeli zagotavljajo stabilnost pri premagovanju lažjih plezalnih odsekov.

Za ture, kjer pričakujemo sneg, led ali zelo nizke temperature, pa so potrebni dražji in bolj togi čevlji, ki omogočajo uporabo polavtomatskih ali avtomatskih derez.

Nasvet za varno hojo

Ko greste na planinsko pot, naj bodo gorski čevlji vaša osnovna oprema. Z njimi si zagotovite varnost, udobje in brezskrbnejši užitek v naravi.