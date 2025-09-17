Tega soka nikar ne pijte za zajtrk

Pomarančni sok je že dolgo klasična izbira za zajtrk in ga pogosto vidimo v filmih, reklamah ter kot simbol zdrave prehrane.

A strokovnjaki opozarjajo, da ta priljubljeni napitek morda ni tako nedolžen, kot se zdi, zlasti za naše črevesje.

Visoka vsebnost sladkorja lahko škoduje prebavi

Ne glede na to, ali je sok sveže iztisnjen ali narejen iz pakiranega nektarja, lahko pomarančni sok negativno vpliva na prebavni sistem. Glavni razlog je visoka vsebnost fruktoze, sladkorja, ki ga črevesje težje predela.

Pomarančni sok ima presenetljivo veliko sladkorja, primerljivo s sladkimi gaziranimi pijačami. Podatki raziskav, objavljenih v reviji Jama, potrjujejo, da uživanje sladkih sokov vpliva na dvig krvnega sladkorja in metabolizem podobno kot gazirane pijače.

Kratek občutek sitosti

Pomarančni sok vsebuje zelo malo vlaknin, zato ne zadrži sitosti za dolgo časa. Po njegovem uživanju je večja verjetnost, da bomo posegli po drugih preprostih ogljikovih hidratih, ki nimajo posebne hranilne vrednosti in lahko prispevajo k povečanju telesne maščobe.

Prednosti pomarančnega soka

Kljub tem opozorilom pomarančni sok prinaša tudi nekatere koristi:

Vitamini in minerali: Bogat je z vitaminom C, ki krepi imunski sistem, in kalijem, ki podpira srce in mišice.

Bogat je z vitaminom C, ki krepi imunski sistem, in kalijem, ki podpira srce in mišice. Antioksidanti: Sok vsebuje flavonoide, ki lahko zmanjšujejo vnetje in spodbujajo zdravje srca.

Slabe strani pomarančnega soka

Visok sladkor: Pospešuje dvig krvnega sladkorja in inzulina, kar lahko vpliva na telesno težo.

Pospešuje dvig krvnega sladkorja in inzulina, kar lahko vpliva na telesno težo. Slaba prebavljivost pri občutljivem črevesju: Lahko povzroči napihnjenost ali neprijetne prebavne težave.

Lahko povzroči napihnjenost ali neprijetne prebavne težave. Nizka vsebnost vlaknin: Po uživanju hitro izgine občutek sitosti, kar vodi do večjega vnosa kalorij.

Kako varno uživati pomarančni sok

Če se odločite za pomarančni sok, strokovnjaki svetujejo:

omejite količino na 150–200 ml na dan,

raje izberite sveže iztisnjen sok z nekaj koščki pulpe, ki vsebuje vlaknine,

kombinirajte ga z beljakovinami ali polnovrednimi živili za boljši nadzor krvnega sladkorja.

Pomarančni sok je lahko del zdravega zajtrka, a zmernost je ključna. Čeprav vsebuje vitamine in antioksidante, njegova visoka vsebnost sladkorja pomeni, da lahko v večjih količinah škoduje prebavi in povečuje tveganje za nenadzorovano uživanje kalorij.