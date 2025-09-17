Tega soka nikar ne pijte za zajtrk

Galerija
Pomarančni sok je že dolgo klasična izbira za zajtrk in ga pogosto vidimo v filmih, reklamah ter kot simbol zdrave prehrane.
A strokovnjaki opozarjajo, da ta priljubljeni napitek morda ni tako nedolžen, kot se zdi, zlasti za naše črevesje.
Ne glede na to, ali je sok sveže iztisnjen ali narejen iz pakiranega nektarja, lahko pomarančni sok negativno vpliva na prebavni sistem. Glavni razlog je visoka vsebnost fruktoze, sladkorja, ki ga črevesje težje predela.
Pomarančni sok ima presenetljivo veliko sladkorja, primerljivo s sladkimi gaziranimi pijačami. Podatki raziskav, objavljenih v reviji Jama, potrjujejo, da uživanje sladkih sokov vpliva na dvig krvnega sladkorja in metabolizem podobno kot gazirane pijače.
Pomarančni sok vsebuje zelo malo vlaknin, zato ne zadrži sitosti za dolgo časa. Po njegovem uživanju je večja verjetnost, da bomo posegli po drugih preprostih ogljikovih hidratih, ki nimajo posebne hranilne vrednosti in lahko prispevajo k povečanju telesne maščobe.
Kljub tem opozorilom pomarančni sok prinaša tudi nekatere koristi:
Če se odločite za pomarančni sok, strokovnjaki svetujejo:
Pomarančni sok je lahko del zdravega zajtrka, a zmernost je ključna. Čeprav vsebuje vitamine in antioksidante, njegova visoka vsebnost sladkorja pomeni, da lahko v večjih količinah škoduje prebavi in povečuje tveganje za nenadzorovano uživanje kalorij.