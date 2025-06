Tega o čičeriki zagotovo niste vedeli

Dnevna porcija čičerike lahko znatno zniža raven holesterola, medtem ko uživanje črnega fižola zmanjša vnetne procese v telesu, kaže nova raziskava, predstavljena na letnem srečanju Ameriškega društva, za prehrano na Floridi.

Čeprav študija še ni bila strokovno pregledana, prinaša obetavne rezultate glede vpliva stročnic na zdravje ljudi.

Dvanajsttedenska raziskava je vključevala 72 posameznikov s »predsladkorno« boleznijo, stanjem, za katerega je značilna povišana raven sladkorja v krvi, vendar še ne dosega praga za diagnozo sladkorne bolezni tipa 2.

Udeleženci so bili razdeljeni v tri skupine: ena je dnevno uživala skodelico kuhane čičerike (približno 160 g), druga skodelico kuhanega črnega fižola (170 g), tretja pa riž kot kontrolno živilo.

Rezultati so pokazali, da je skupina, ki je uživala čičeriko, znižala povprečno raven skupnega holesterola z začetnih 200,4 mg/dl (5,2 mmol/L) na 185,8 mg/dl (4,8 mmol/L).

Uživanje črnega fižola je bilo povezano z zmanjšanjem vnetnega markerja interlevkina-6, in sicer z 2,57 pg/ml na 1,88 pg/ml po 12 tednih.

Čeprav raziskava ni zaznala sprememb v ravni glukoze v krvi, strokovnjaki poudarjajo, da redno uživanje fižola in stročnic lahko pripomore k boljšemu ravnovesju lipidov in blaženju nizkointenzivnih kroničnih vnetij, dejavnikov, ki pomembno vplivajo na razvoj srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni tipa 2.

Stročnice so dostopne v različnih oblikah, sveže, suhe, konzervirane ali zamrznjene in jih je mogoče enostavno vključiti v vsakdanjo prehrano. Zlahka jih dodamo juham, solatam ali kombiniramo z žiti, kot sta riž in kvinoja.

Strokovne prehranske smernice že dlje časa poudarjajo pomen rastlinskih virov beljakovin. Stroškovno ugodne in bogate z vlakninami, stročnice predstavljajo učinkovit način za zmanjšanje tveganja za kronične bolezni, kot so bolezni srca in ožilja.

Ena porcija (okoli 150 g ali tri žlice) lahko prispeva kar tretjino priporočenega dnevnega vnosa vlaknin.

Raziskava s tem znova potrjuje pomen preproste, a hranljive hrane za podporo zdravju in preventivi najpogostejših sodobnih bolezni.