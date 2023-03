Tega niste vedeli: Kako s kolo uničiti telo v 65 minutah

Mnogi vemo, da kola škoduje zdravju, malokdo pa ve – zakaj in kako. Kaj se zgodi z našim telesom, ko popijemo eno stekleničko ali pločevinko te pijače?

Preberite in po vsem skupaj dobro premislite, ali je dobro še naprej piti kolo.

Kronološko bomo pregledali, kaj se zgodi z našim telesom po zaužitju ene stekleničke:

V prvih 10 minutah sladkor iz kole telesu povzroči močan udarec. Običajno tako imenovano predoziranje sladkorja povzroči bruhanje, ker pa vsebuje fosforno kislino, bruhanje uspešno preprečuje. Zaradi tega nenavadnega učinka nekateri starši dajejo kolo svojim otrokom pri želodčnih motnjah, vendar to nikakor ni dobro.

V naslednjih 20 minutah se telo poskuša upreti predoziranju sladkorja in pride do močnega sproščanja inzulina v krvni obtok, jetra sladkor razgradijo in ga spremenijo v maščobo.

V 40 minutah se kofein, ki ga vsebuje, popolnoma absorbira v telo. Tlak se dvigne kot odgovor na povečano sproščanje sladkorja v kri. Možgani blokirajo adenozimske receptorje, ki prispevajo k zatiranju zaspanosti. Zenice se razširijo.

Do 45. minute se poveča tvorba hormona dopamina, ki stimulira center za užitek v možganih.

Eno uro po zaužitju stekleničke kole fosforjeva kislina pospeši metabolizem tako, da v črevesju nase veže kalcij, cink in magnezij. Rezultat je zapleten zaradi velikega odmerka sladkorja in umetnih sladil. Diuretični učinek kofeina začne delovati. Kalcij se izpira iz kosti, izloča z urinom in ta proces slabi kosti. Skupaj s kalcijem telo zapustijo magnezij, cink, natrij in voda.

Že v 65. minuti se v telesu pojavi akutno pomanjkanje sladkorja, kar vodi v zaspanost in živčnost. Pomanjkanje sladkorja nadomesti pomanjkanje kofeina, zato se počutite utrujeni in brezvoljni. Organizem je s kolo izgubil več tekočine, kot je je pridobil.

Takoj ko učinek kole mine, začutite nelagodje, vendar vse mine, če znova spijete kozarec te pijače! Toda pomislite – ali je vredno?!

Redno uživanje kole prispeva k razvoju hipertenzije in debelosti. Umetna sladila, kot je aspartam (E951), povzročajo še večjo žejo, kar koristi proizvajalcem podobnih pijač, ki jih uporabljajo. Uporaba velikih odmerkov umetnih sladil vodi v živčne motnje in zavira duševni razvoj.

Kola vsebuje tudi snovi, ki zmanjšujejo aktivnost črevesnih in želodčnih encimov, ki so potrebni za izločanje maščob in so glavni vzrok za nastanek maščobnih oblog.

***

Ne, to ni boj proti koli, to je samo ozaveščanje, da moramo biti tudi pri pitju tako ljube pijače zmerni. Zelo zmerni. Kaj pomeni zmernost, pa vemo, kajne? Vemo, da bo za nas športnike in športne rekreativce ta pijača vedno med prvimi, ki jo spijemo med vadbo ali po njej.