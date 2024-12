Tega nikakor ne smete početi s svojimi zobmi

Odkar vemo zase, si umivamo zobe ... pa jih še danes ne znamo. Prepričani smo, da je to že podzavestno početje. Pa ni. Dokazano je, da si zobe umivamo zelo slabo ali pa narobe.

Večina si umiva zobe, ker smo prepričani, da jih s tem primerno vzdržujemo. Vendar ga zaradi neznanja hitro kje polomimo in si s tem naredimo medvedjo uslugo. Kdo si ne zna umivati zob?

Nekateri zobozdravniki sploh ne uporabljajo termina umivanje zob, temveč govorijo o masaži zobovja in na tak način ozaveščajo svoje paciente.

Kdaj smo zamenjali zobno krtačko?

Zobno ščetko je priporočljivo menjati vsake 3 ali 4 mesece! Koliko je stara vaša? Obrabljene in polomljene ščetine ne bodo ohranile vaših zob čistih – to so znaki, da je čas za nakup nove.

Zob si ne umivamo dovolj dolgo

Zobe si morate umivati ​​vsaj polni dve minuti dvakrat na dan. Povprečni čas, ki ga večina ljudi porabi za to opravilo, je 45 sekund.

Pregrobi do lastnih zob

Bodite nežni z zobmi. Morda mislite, da boste z močnejšim ščetkanjem odstranili več ostankov hrane in bakterij, vendar je potrebno le nežno ščetkanje. Premočan pritisk lahko poškoduje dlesni.

Zobe si umijemo takoj po jedi

Če čutite potrebo po umivanju zob po jedi ali pitju, počakajte vsaj 60 minut pred ščetkanjem, še posebno če ste pojedli nekaj kislega, kot je limona, grenivka ali gazirani sok. Med čakanjem na ščetkanje pijte vodo ali žvečite žvečilni gumi brez sladkorja, da si očistite usta.

Nepravilno shranjevanje krtačke

Ko končate umivanje, držite krtačo pokonci in pustite, da se posuši na zraku. Izogibajte se hranjenju zobne ščetke v zaprti posodi, kjer imajo bakterije več možnosti za napad nanjo.

Uporabljamo pretrde krtačke

Mehke krtačke so vedno dobra izbira. Bodite previdni in nežni, še posebno tam, kjer se stikajo dlesni in zobje. Posvetujte se s svojim zobozdravnikom o tem, katera zobna ščetka je najboljša izbira za vas.

Nepravilna tehnika ščetkanja

Pravilna tehnika za temeljito ščetkanje: najprej postavite zobno ščetko pod kotom 45 stopinj glede na dlesni. Nato s kratkimi potezami nežno premikajte krtačo naprej in nazaj. Nato ščetkajte zunanjo, notranjo in žvečilno površino zob. Nazadnje za čiščenje notranjih površin sprednjih zob nagnite ščetko diagonalno in naredite več potez gor in dol.

Uporabljamo neprimerne ščetke

Na voljo je ogromno vrst ščetk, običajne in električne. Preizkusite različne vrste, dokler ne najdete tiste, ki vam najbolj ustreza. Na primer, električna zobna ščetka lažje opravi delo namesto vas, če imate težave s ščetkanjem. Ne glede na to, katero izberete, ne pozabite, da ni vse v ščetki – čista usta so odvisna tudi od načina umivanja in rednega vzdrževanja ustne higiene.

Kakšno količino zobne paste naj uporabim?

Količina zobne paste je pogosto napačno odmerjena, saj nas oglasi in reklamne metode napačno učijo. Za umivanje zob odrasle osebe zadostuje količina zobne paste v obliki grahovega zrna (širina zobne ščetke), pri otrocih pa je ta količina enaka velikosti riževega zrna.

Zakaj je skrb za čiste zobe tako pomembna za ustno zdravje, splošno zdravje, pa tudi za našo samozavest?

Zobne obloge so tanek, lepljiv sloj bakterij, ki se ves čas nabira na naših zobeh. Je glavni vzrok zobne gnilobe, obolenj dlesni in drugih zobozdravstvenih težav. Učinkovito odpravljanje zobnih oblog je temelj dobrega ustnega zdravja za vse življenje.

Če ne zmoremo odstraniti zobnih oblog, te otrdijo in nastane zobni kamen – rumena ali rjava snov. Edini način, da se znebimo zobnega kamna, je obisk ustnega higienika. Vendar pa to lahko enostavno preprečimo, če redno skrbimo za dobro ustno higieno.