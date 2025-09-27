Te pijače povečujejo tveganje za depresijo. Zakaj so ženske še posebej ogrožene

Gazirane pijače so dolgo veljale za odlično osvežilno izbiro, a številne raziskave že leta opozarjajo na njihove negativne učinke, od povečanja tveganja za debelost, sladkorno bolezen tipa 2 in težave z zobmi do nove povezave z depresijo.

Še en razlog za previdnost

Najnovejše raziskave kažejo, da sladkor iz gaziranih pijač vpliva na črevesni mikrobiom, saj zmanjšuje število koristnih bakterij in povečuje delež tistih, ki so povezane z vnetnimi procesi. To pa je dejavnik, ki lahko prispeva k razvoju depresivnih simptomov.

Pri analizi vzorcev črevesnih bakterij so raziskovalci ugotovili povečano prisotnost bakterije Eggerthella, ki je pogosteje zaznana pri osebah z depresijo.

Ta bakterija zmanjšuje butirat, protivnetno maščobno kislino, pomembno za zdravje črevesja, ter izčrpava triptofan, ključen za nastajanje serotonina, nevrotransmiterja, ki vpliva na razpoloženje.

Zakaj so ženske bolj ogrožene?

Raziskava je pokazala, da uživanje gaziranih pijač povečuje tveganje za depresijo, pri ženskah pa je ta povezava še posebej močna.

Strokovnjaki menijo, da je razlog v vplivu spolnih hormonov, ki lahko spreminjajo črevesni mikrobiom in s tem vplivajo na duševno zdravje.

Torej ženske zaradi delovanja hormonov občutljivejše reagirajo na sladkor in umetna sladila v gaziranih pijačah, kar lahko poveča dovzetnost za depresivne simptome.

Voda kot najboljša izbira

Čeprav tveganja med posameznimi gaziranimi pijačami niso enaka, strokovnjaki poudarjajo, da lahko visoke koncentracije sladkorja in umetnih sladil pomembno porušijo ravnovesje črevesnega mikrobioma. Voda tako ostaja najboljša možnost za vzdrževanje optimalne hidracije brez dodatnih zdravstvenih tveganj.