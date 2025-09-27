Te konzerve so lahko nevarne! Kdaj jih je bolje zavreči

Pri vsaki vdolbini ali kakšni drugi deformaciji je nujno pregledati spoje ob straneh konzerve, ki jih pogosto zakriva etiketa. To pomeni, da je etiketo treba odstraniti in pločevinko podrobno preveriti.

Manjše vdolbine, ki ne segajo do spojev in ne ustvarijo ostrih robov, so običajno neškodljive.

Kdaj konzervo takoj zavreči

Če vdolbina povzroči oster rob, lahko to pomeni razpoko, ki ogrozi vsebino. Takšne konzerve je treba zavreči. Posebej nevarne so poškodbe na zgornjem spoju, kjer obstaja največje tveganje za kontaminacijo.

Če je konzerva videti zmečkana ali napeta, napihnjena, kot da bi lahko eksplodirala, je ne smete odpirati – takoj jo zavrzite!

Bolje preprečiti kot tvegati

Ni vsaka vdolbina razlog za skrb, a če obstaja najmanjši dvom, je pločevinko najbolje zavreči. Če ste v dvomih, raje ne tvegajte.